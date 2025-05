Castro, gestor de los apoyos de Andalucía a los exportadores frente a Trump: "Esperamos que el plan del ICEX sea coherente"

Posición conjunta, colaboración y coordinación; "particularmente entre el Estado y las comunidades autónomas". Es la posición de Andalucía ante el consejo territorial de este lunes presidido por Carlos Cuerpo, y que se presenta como clave para hacer frente a la guerra arancelaria desatada por Donald Trump.

La respuesta española ya no admite más demora: el presidente de EEUU ha advertido que va a romper la tregua de 90 días para su inicio que él mismo impuso. La batalla mundial comercial vuelve a la primera línea con esta cita, en la que se lanzará el plan del ICEX para que las empresas resistan la embestida que es ya en todo caso del 10%, el valor del arancel universal fijado en abril. E, incluso, puedan explorar mercados alternativos.

Es una hoja de ruta elaborada con las comunidades autónomas. Andalucía, que se presenta como una de las más afectadas –el 8,3% de sus exportaciones tienen como destino EEUU– espera, sobre todo, que haya una "coherencia" con los diferentes planes ya puestos en marcha por las regiones.

También que se siga una vía de "diálogo y acuerdo previo". "Es la única manera de de salir de una forma airosa de una situación como ésta", subraya en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia Antonio Castro, director general de Andalucía Trade, agencia del Gobierno andaluz encargada de apoyar la iniciativa empresarial.

Entre sus misiones está la de promover la actividad exterior de las empresas andaluzas, reajustada por el terremoto Trump. La Junta anunció a finales de abril su propio cortafuegos: una batería de ayudas, incentivos, instrumentos financieros y de financiación bancaria por un montante total de 2.875,4 millones de euros.

Su deseo ahora es que el plan del ICEX permita unificar criterios para poder ir todos unidos a Bruselas. Y que la propia Bruselas sea una sola voz. "Es absolutamente fundamental", remarca.

¿Qué expectativas tiene Andalucía con respecto a la cita de este lunes?

Para nosotros es absolutamente vital. Desde el principio de esta crisis hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de que haya una posición de conjunto, de colaboración y coordinada entre las distintas administraciones públicas y particularmente entre el Estado y las comunidades autónomas. Porque además esa es la manera de conseguir influir en la definición de una política que, no nos olvidemos, se está fijando en Bruselas.

En nuestro plan de acción uno de los puntos es esfuerzo en la coordinación y en la colaboración, particularmente con el ICEX. Nosotros lo que esperamos cuando se presente el plan de ICEX es que veamos un plan que sea coherente y que concuerde perfectamente con lo que estamos haciendo a nivel autonómico. Y que sigamos una vía de diálogo y de acuerdo previo.

Enfrente tú tienes una administración que fija un rumbo y toma decisiones y en este lado lo que nosotros decimos es tiene es que ser exactamente lo mismo, incluso a nivel europeo. Hasta la fecha los mensajes que se están lanzando desde Bruselas a nosotros nos gustan. Es absolutamente fundamental que se negocie como uno solo desde Bruselas, que no se caiga en ninguna clase de disgregación.

¿Estamos pensando en Italia?

No pienso en ningún país. Hasta ahora yo creo que se está haciendo muy bien. Y eso no ha ocurrido así en el pasado. No nos tenemos que remontar a los años 80, y no nos estábamos jugando tanto. Vamos al 2017 y no voy a dar ejemplos, pero... Parece que ahora se está haciendo muy bien.

Entonces nosotros lo que decimos es que tenemos que influir para que se continúe en esa línea. ¿Dónde podemos influir nosotros? Pues en que haya un buen entendimiento entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.

¿Qué se está haciendo desde Andalucía durante esta prórroga de 90 días de aranceles?

Nos estamos preparando porque tenemos la obligación de estar preparados. Hace dos semanas se presentó el plan de acción de la Junta, que ha sido liderado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, donde nosotros tenemos una parte muy importante.

Son cuatro pilares con medidas tanto de apoyo económico, financiero como de servicios avanzado en la búsqueda de mercados alternativos y reforzamiento de algunas acciones de tipo comercial también en Estados Unidos, sobre la base de que esperamos que esta situación se resuelva de forma positiva y que continúe siendo un mercado prioritario.

¿Nuestras sensaciones, una vez que ya tenemos el plan? Lo que hemos visto en los últimos días es que empieza a haber una cierta desescalada de tensión entre Estados Unidos y China. Nuestra lectura de eso es positiva. Hasta la fecha la UE está negociando como uno solo, y pensamos que por esa vía se podría llegar a algo parecido.

¿Optimistas, entonces?

Hay que gestionar las expectativas incluso en un escenario positivo de acuerdo. Es muy probable que ese arancel general del 10% ya no se mueva. Y hay que recordar además que ese arancel es aditivo, es decir, que venimos en ciertos productos de un castigo previo en la primera Administración Trump.

De modo que, aunque la situación esta crisis se resuelva positivamente en el mejor de los sentidos, nos toca trabajar para superar esas dificultades.

Si un 10% entra en vuestro escenario positivo, ¿cuál es el peor que os planteáis?

La situación es tan volátil que que yo creo que nadie debería asegurar nada. Pero ya digo, viendo lo que está ocurriendo con China, no estamos ahora en el escenario más negativo que hemos vivido en estas semanas.

¿Qué otros mercados estáis identificando como alternativa para las empresas andaluzas y para qué productos?

Partiendo de la base de que tenemos perfectamente mapeado cuáles son esos sectores que por mayor volumen puede tener impacto más relevante, vemos oportunidades en Asia-Pacífico, Oceanía, África, Oriente Medio y Mercosur. Después tenemos países muy concretos donde creemos que hay oportunidad, como puede ser el caso de Canadá.

Pero si hablamos de zonas geográficas, en Asia Pacífico, muy particularmente China e India. Pensando en sectores, pues para India tenemos ya en rampa de lanzamiento una campaña para aceituna de mesa. En China, la cuota del aceite español en China es algo así como superior al 80% de la total importación de aceite de oliva que hace China. Es una absoluta oportunidad.

"Viendo lo que está ocurriendo con China, no estamos ahora en el escenario más negativo"

Vamos a aprovechar e intentar también reforzar las relaciones comerciales con Japón. En Australia vemos un efecto de mercado alternativo clarísimo. Es un mercado anglosajón, con una renta per cápita parangonable con EEUU. Y Mercosur en términos generales, porque Mercosur es algo nuevo.

Un acuerdo muy contestado por el agro.

Claro, pero nosotros vemos oportunidad ahí con carácter totalmente transversal. Es decir, no solamente para esos sectores relevantes que hemos identificado a raíz de la crisis arancelaria con Estados Unidos. Cuando se ratifique se crea la mayor zona de libre comercio del mundo.

¿Habéis acelerado acciones en estas zonas que identificáis durante la prórroga de 90 días?

Sí. Teníamos previstas muchas cosas, estaban en agenda. Lo que hemos hecho es anticiparnos. Hemos cambiado la agenda, la planificación de internacionalización con respecto de dónde estábamos cuando hicimos el borrador en el último trimestre del año pasado.

¿Cómo están los ánimos entre las empresas que os contactan?

Yo creo que todo el mundo está en una posición muy de realismo. Esto no le gusta a nadie, pero yo creo que todo el mundo está más en lo de ocuparse que en preocuparse. Evidentemente, existen sectores que por su relevancia en exportaciones a Estados Unidos pues están más preocupados que otros.

En esos sectores ya el solo hecho de que estemos hablando de un arancel genérico del 10% pues es muy mala noticia. La preocupación no es la misma según cuál sea la dimensión o el tamaño de la empresa. En la pyme es una preocupación muy general. En la gran empresa o incluso en empresas de tamaño intermedio el análisis es mucho más complejo.