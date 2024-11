Carolina España: "Si el Gobierno da a País Vasco la gestión del impuesto eléctrico, Andalucía no puede ser menos"

Andalucía dará un puñetazo en la mesa si sale adelante el impuesto a las energéticas. A la espera de que se concrete la fórmula a través de la cual se gravará a las empresas eléctricas, El Ejecutivo de Juanma Moreno advierte de que si la solución encontrada implica que el País Vasco pueda gestionar ese tributo, la Junta pedirá exactamente lo mismo.

Así lo asegura la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España, en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Es la primera reacción al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y sus socios de investidura para salvar parte de la reforma fiscal, y que supone un compromiso para buscar una fórmula para hacerlo permanente a través de un proyecto de Ley.

De no alcanzarse ese acuerdo, se prorrogaría a partir del 1 de enero el actual -y extraordinario- gravamen a las energéticas. Un asunto que tiene en pie de guerra a las empresas del sector, que sostienen que hay 30.000 millones de inversión en juego, y en tensión al Gobierno de Andalucía, donde Cepsa ha comprometido 4.000 millones para el Valle del Hidrógeno Verde, que generará 10.000 empleos.

Por eso, mientras repasan la letra pequeña de ese acuerdo y se aclara la "incertidumbre" sobre qué pasará hasta Navidad, España se afana en lanzar la primera advertencia: "Si se le da al País Vasco una capacidad normativa para que pueda gestionar este impuesto, Andalucía no puede ser menos”. Preocupa sobre todo que puedan bonificarlo y, con ello, tener una ventaja fiscal sobre Andalucía, que ha fiado gran parte de su desarrollo a las renovables.

¿Cómo se ve desde Andalucía esta reforma fiscal?

Nos parece una auténtica locura lo que este Gobierno está planteando, porque la inversión se va a ir de este país. Esto es un desgobierno y están haciendo que la inversión huya hacia otros lugares donde no existen estos impuestos.

El infierno fiscal que era Andalucía se lo ha llevado la señora (María Jesús) Montero hacia el Gobierno de España: el esfuerzo fiscal es un 13% superior a la media de la Unión Europea. La presión fiscal de la empresa también es superior a la media de la Unión Europea.

Y luego está la injusticia que se está creando, porque habían prometido a un grupo de partidos que iban a prorrogar durante un año más el impuesto a las energéticas, pero a otros, como a Junts, les habían prometido que no lo iban a hacer. Y darle al PNV, al País Vasco, la posibilidad de bonificar este impuesto a las energéticas, con lo cual las empresas podrían irse allí en caso de que así fuera... Hay una discriminación absoluta. Es una injusticia, una falta de igualdad de territorio, de solidaridad, de falta de igualdad entre los españoles.

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía.

De todo el paquete previsto en la reforma, ¿era esto lo que más les preocupaba o había otras cuestiones?

Sin duda, la clave era el impuesto a las energéticas. Andalucía está llamada a ser referente en las energías alternativas, sobre todo en el hidrógeno verde, y esto haría un daño letal.

Luego, claro, si analizamos ya otras cuestiones como los seguros, las primas a las tasas de seguros privados afectan al 25% de la población española. Oiga, eso no son ricos -porque siempre están con el mantra de que ellos suben los impuestos a los ricos-. No, esos no son ricos.

El tema del diésel... es decir, al final están afectando a la mayor parte de los ciudadanos, que ya están al límite, que ya después de casi de más de 80 subidas de impuestos. Tienen que gestionar mejor, no seguir incrementando la recaudación y los impuestos, sino reducir el gasto superfluo.

¿Han tenido contactos con Cepsa desde que ésta anunció que paralizaba sus inversiones por el impuesto?

Sí, claro que hemos hablado, pero con la situación tan caótica que se ha vivido en el Congreso de los Diputados, que al principio parecía que Junts había conseguido que no se prorrogara, ahora parece que los otros han conseguido que se prorrogue...

Seguiremos hablando con ellos la semana que viene. Desde luego, si se aprueba el impuesto a las eléctricas y se le da al País Vasco el privilegio de poder bonificarlo nos plantearíamos recurrirlo o impugnarlo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si hiciera falta o en el Constitucional. Es decir, la vía jurídica, la vía política y la vía social.

De lo que hablamos son de privilegios al País Vasco, pero también a Cataluña para conseguir los votos. Si eso ocurre y peligran las inversiones en Andalucía, nosotros actuaremos.

¿Con la vía social se refiere a movilizaciones en la calle?

Sí, claro, porque el Valle del Hidrógeno Verde, tanto en Cádiz como en Huelva supone una inversión muy importante. 10.000 empleos en Andalucía son fundamentales y además, son unos puestos de trabajo vinculados a energías alternativas, que son interesantes también. Por lo tanto, nosotros lógicamente también activaríamos a la sociedad para que se movilizara y para que defendieran estas inversiones en Andalucía.

También parece complejo sacar adelante los Presupuestos para 2025. ¿Qué repercusiones puede tener para Andalucía una prórroga?

Como andaluza, malagueña y española me encantaría que mi país tuviese Presupuestos Generales del Estado, pero entiendo que no pueden ser a cualquier precio.

A nosotros claro que nos afecta en muchas partidas, por ejemplo, la dependencia. No puede ser que la dependencia, según la ley, se tenga que financiar al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas y que el Gobierno solo ponga un 33%.

Hay un compromiso cada año de irlo subiendo, pero por ejemplo, para este año ya nos hemos quedado con 200 millones de euros menos para la dependencia. Lo mismo ocurrirá el año que viene.

Si hablamos de infraestructuras hidráulicas, los compromisos que están previstos que se fueran realizando no se van a realizar. Estamos sin inversiones.

Si hubiera Presupuestos, a lo mejor podría haber un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación de Andalucía. Recibimos una financiación por debajo de la media desde el año 2009, 1.522 millones de euros menos cada año. Más de 15.000 millones de euros menos desde el año 2009. Y esto es una auténtica losa para Andalucía.

A principio de curso el presidente Juanma Moreno alertó de que Andalucía estaba al límite con respecto al gasto social que podía acometer con los recursos de los que disponía. ¿Si no hay Presupuestos, puede verse comprometido el gasto social en Andalucía?

No. En primer lugar, vamos a tener Presupuestos de Andalucía en tiempo y forma. El gasto social son más de 30.000 millones de euros, estamos hablando de que 6 de cada 10 euros son para gasto social. Hemos conseguido que en los presupuestos del 2025 la sanidad se incremente en 1.000 millones de euros. Las partidas para dependencia se incrementan en 367 millones de euros, casi un 20% más.

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía.

Lo que pasa es que, claro, todo tiene un límite. ¿Por qué otros territorios reciben lo que le corresponde y Andalucía recibe por debajo de la media? Nosotros no pedimos que se nos dé más de lo que nos corresponde. Pedimos justicia.

¿A qué se refiere entonces el presidente cuando dice que se está ya al límite de gasto social? ¿Que no se incrementará más?

No, sí se ha incrementado. Lo que pasa es que estamos al límite... estamos haciendo un esfuerzo importante porque nosotros no queremos subir los impuestos. Entendemos que ya la presión fiscal por parte del Gobierno de España es excesiva y que además hemos demostrado que bajando los impuestos se recauda más.

Pero lo que no puede ser es que el Gobierno de España permanentemente le esté dando privilegios y concesiones a otros territorios y a nosotros nos quite lo que nos corresponde. Y lo que queremos es que nos dé lo que nos corresponde para poder seguir incrementando el gasto social.

Tienen la ocasión ahora de debatir la financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes. ¿Cómo acuden a la cita?

La Conferencia de Presidentes llega tarde. Se debería de celebrar dos veces al año y no se celebra desde el año 2022. Bueno, bienvenido sea. Nosotros iremos con un espíritu de lealtad institucional, como no podía ser de otra manera, de servicio, de colaboración, pero también con un espíritu reivindicativo.

Por supuesto, pondremos encima de la mesa el sistema de financiación autonómico, un sistema absolutamente obsoleto, lesivo con Andalucía y con otros territorios y que desde luego no vemos ninguna voluntad política del Gobierno de España para resolver. Nosotros, con un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación de Andalucía en los Presupuestos, mientras se reforma el sistema, estaríamos satisfechos.

No se le ve muy optimista sobre ese asunto.

Nosotros vamos con espíritu colaborativo, reivindicativo también, pero en todas las reuniones que hemos tenido no ha habido ningún resultado.

¿Cómo van a ser reivindicativos en la Conferencia de Presidentes? ¿Van a impulsar una unión de las comunidades gobernadas por el PP?

Hay algunas comunidades también del Partido Socialista que plantean cuestiones lógicas, cuestiones sensatas. Castilla-La Mancha también está infrafinanciada, además de Murcia, de Valencia. Pero Castilla-La Mancha la señalo por ser del Partido Socialista, y el señor Page también ha alzado la bandera de la falta de igualdad en el sistema de financiación.

Como usted comprenderá, una financiación singular para Cataluña solo y exclusivamente porque necesiten los votos de Junts no nos parece razonable.

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía.

Yo espero que haya comunidades que, aunque no sean del Partido Popular, también saquen la bandera de la igualdad y la bandera de lo razonable.

Acabamos de superar la segunda DANA en un mes en Andalucía, que ha dejado daños cuantiosos en Málaga. ¿Está cerrada la estimación económica de cuánto será necesario para retomar la normalidad?

Ya hemos anunciado alrededor de 80 millones de euros en ayudas, pero como consecuencia de la segunda Dana seguramente tendremos que añadir otros recursos. Yo no descarto que superemos los 100 millones de euros.

Al final los ciudadanos tienen que estar tranquilos y tienen que saber que este es un Gobierno que está aquí para protegerlos en todos los ámbitos. Primero, en el ámbito de la emergencia. Quiero felicitar al pueblo andaluz por la actitud tan ejemplar que han tenido, atendiendo todas las recomendaciones del 112 y quedándose en casa cuando así se lo hemos pedido.

Luego, felicitar a las emergencias porque también han estado haciendo una labor excepcional, pero sobre todo la coordinación y la colaboración es lo que yo destacaría. Entre la Junta de Andalucía con todos los alcaldes, con los presidentes de Diputación y también con el Gobierno de España.

Ha sido un ejemplo de coordinación que... pues gracias a eso no tenemos que lamentar pérdidas humanas, sobre todo en esta segunda Dana.

¿Esa coordinación que se ha visto en Andalucía y que según remarca ha evitado una tragedia deja más en evidencia, por contraste, lo que ha pasado en Valencia con la primera DANA?

No, no tiene porqué. En los casos de una emergencia y una catástrofe hay que estar en el momento exacto con la información que se tiene en ese momento para ir tomando las decisiones.

En Andalucía, en base a la información que teníamos, pues se reunió el comité con los alcaldes, que eran los que tenían también que ir tomando decisiones sobre si evacuar, si suspender colegios y lógicamente la Policía Nacional, la Guardia Civil, que depende del Gobierno central, también estaba allí.

Pero en cualquier catástrofe siempre lo normal y lo ideal es que vayan todas las administraciones de la mano.