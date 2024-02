Los agricultores concentran su protesta en Madrid y suman a transportistas para demostrar su fuerza al Gobierno

Las protestas de los agricultores encaran su quinto día con el horizonte de una votación que decidirá si siguen adelante con las movilizaciones para "detener el país". Algunos transportistas ya han anunciado su apoyo y votarán igualmente si convocan un paro indefinido en su sector. Llegar a la sede del PSOE en Ferraz es el principal objetivo, aunque no descartan tractoradas en los accesos a la capital. Por su parte, el Gobierno, que ayer se abría a reunirse con el campo, endurece su discurso.

Ni la Plataforma 6F, detrás de las protestas del campo desde principios de semana, ni la Plataforma Nacional Para la Defensa del Transporte, que en marzo de 2022 paralizó parte del país, responden a las típicas organizaciones patronales de sus sectores. Sin interlocución directa con el Estado, se organizan a través de grupos de Telegram y WhatsApp en los que muchas veces se vierte información contradictoria.

En el caso de los transportistas, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que engloba organizaciones como CETM, UNO o Fenadismer, se ha mostrado en contra del paro en el transporte de mercancías. Sin embargo, las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA sí han convocado sus propias tractoradas, aunque se desmarcan de la Plataforma 6F.

De cualquier manera, lo cierto es que las protestas de los agricultores han subido poco a poco el tono. Desde el rodeo de casas de políticos o instituciones hasta enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, las movilizaciones cuentan ya con dos decenas de detenidos.

Y ahora, el objetivo de sendas plataformas es convocar a sus bases en la explanada frente al Metropolitano, que estas refrenden un paro indefinido y marchar hacia la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid). También es cierto que este viernes la Plataforma 6F convocó concentraciones frente a todas las delegaciones del Gobierno que no registraron manifestantes.

Varios tractores cortan el tráfico en una de las vías de Zaragoza Javier Cebollada EFE

Y las protestas van incluso más allá de estas organizaciones minoritarias. En algunas de las protestas no existe un control por parte de una entidad convocante. El viernes, los agricultores extremeños que realizaron cortes en la A-5 aseguraban, según recoge Europa Press, que no pertenecían a ninguna asociación. Además, avisaban de que continuarían con las movilizaciones por una simple razón: "no tenemos nada que perder y mucho que ganar".

De hecho, en los grupos de redes sociales se mezclan quejas del conjunto del sector -sobre la PAC, la Ley de la Cadena Alimentaria o los escasos beneficios- con mensajes contra la Agenda 2030 o negacionistas del cambio climático. Una amalgama de indignación que coincide mayoritariamente en culpar al Gobierno de sus males, aunque algunos tratan de que esto no lleva a una identificación con grupos de ultraderecha.

Dispositivo de seguridad

Este sábado la atención está puesta en esa anunciada marcha sobre Ferraz. Transportistas y agricultores -aunque aseguran que puede sumarse todo aquel sector que lo desee- votarán para cesar su actividad con el objetivo de "paralizar el país". Después, pretenden llegar a la sede de los socialistas, que lleva meses siendo lugar de protestas por parte de grupos contrarios al Gobierno de coalición.

Esto, y la posibilidad de que se produzcan tractoradas en las inmediaciones de la capital, ha llevado a la Delegación del Gobierno en Madrid a coordinar un dispositivo de seguridad que se instalará en la región de cara a las manifestaciones.

En una reunión celebrada el viernes, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, garantizó que el dispositivo está diseñado para compatibilizar los derechos de los manifestantes con la seguridad vial y ciudadana.

Asimismo, las autoridades se preparan para blindar la ceremonia de los Premios Goya, ya que los agricultores también han fijado este acontecimiento como uno de sus objetivos.

Agricultores y ganaderos durante la cuarta jornada de protestas en Oviedo (Asturias) Xuan Cueto Europa Press

Asimismo, el Gobierno mantiene una posición dual: dice comprender las quejas de los agricultores -de hecho, los convocó a sentarse para tratar la falta de mano de obra- pero advierte sobre el peligro de que la ultraderecha se haga con las protestas. Con todo, el viernes mutó en un endurecimiento del discurso y una posición más contundente.

Y es que esa reunión que el jueves anunciaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya no está sobre la mesa. Según este departamento, las asociaciones agrarias convocadas -Asaja, COAG y UPA- habrían rechazado reunirse con el Ejecutivo, algo que "lamentan" desde la cartera de Saiz. Sin embargo, esas mismas organizaciones, consultadas por este periódico, aseguran que lo que se ha pedido es un "aplazamiento" del encuentro.

Agentes de la Guardia Civil dialogan para llegar a un acuerdo con los agricultores tras el intento de cortar el tráfico en la autovía A-42 Diego Radamén Europa Press

También Saiz indicó este viernes que la violencia y la intimidación "nunca deben ser el lenguaje de unas protestas", apoyando al titular de Agricultura, Luis Planas, quien se había referido a las manifestaciones en los mismos términos. El Ejecutivo, también la patronal y los sindicatos, piden moderación.

Desde la parte rosa del Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó el viernes que entiende el "malestar" en el campo porque el sector está viviendo una "injusticia", con productores que venden por debajo del valor de mercado y se ven "oprimidos" por las grandes distribuidoras "que se están forrando". Mostraba así su apoyo si son pacíficas.

Y la oposición del PP, por su parte, exige que el Gobierno escuche a los agricultores. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el "desdén" del Ejecutivo ante el "grave problema" del campo, mientras que su secretaria general, Cuca Gamarra, ha instado a "tomar medidas urgentes" en favor del campo español en vez de "criminalizarlos" e intentar "disuadirles" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

