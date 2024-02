El plan de los agricultores para "colapsar" la M-40 y cortar Madrid: "Necesitamos 16 ruedas de tractor pinchadas"

Las protestas de los agricultores se extienden por toda España. Cortes en varias carreteras, ciudades como Valladolid colapsadas o los accesos bloqueados a MercaZaragoza o el Puerto de Málaga son el resultado de la primera jornada de las movilizaciones. Un movimiento que se extenderá sine die, que no cuenta con organizadores y que tiene un objetivo final: "colapsar la M-40" para cerrar las entradas a Madrid y bloquear la capital.

En los grupos de Telegram en los que los manifestantes tratan de organizarse existe ya una propuesta clara y concisa para conseguir su objetivo. Un plan que consiste en acordar un día y una fecha (la propuesta era para este martes) iniciando una "marcha en círculos por la M-40 rodeando todo Madrid".

Se trata de una marcha lenta, adecuada a la velocidad mínima para evitar sanciones, y que duraría cuatro o cinco horas. A partir de ahí, comenzaría un operativo para el que "necesitaríamos 16 ruedas de tractor o camión pinchadas previamente para posterior simulación", explican en los grupos de Telegram.

La propuesta ha surgido por parte de varias personas, que difieren en la cantidad de ruedas que podrían necesitarse. Unas hablan de 16, otras de ocho. Pero el objetivo es el mismo: tomar Madrid "bloqueando las entradas sutilmente", como puede leerse en la imagen que ilustra esta noticia.

El plan se desarrollaría de la siguiente manera: a una hora acordada, pincharía un tractor o un camión en las entradas o salidas de la M-40 hacia una de las autovías de Madrid: A1, A2, A3, A4, A5, A6. De este modo, se bloquearían los accesos obligando a los vehículos a permanecer en el interior de la M-40 y generando retenciones en el resto de vías.

La propuesta explica que el objetivo es que "pinche uno de los tractores o camiones que deberá ir coordinado delante o detrás con otro compañero para que se pare con él en el momento del pinchazo". Ese segundo vehículo será el que "ayude en el cambio simulado de rueda (puntos fijados en naranja)".

Así, continúa, "durante un buen rato cortamos entradas a todo Madrid". ¿Y qué hacen el resto de los tractores o camiones de la protesta? Continuarían su marcha por la autovía dando sensación de normalidad.

Una vez que los tractores o camiones "pinchados" han cambiado su rueda, se reincorporarían a la marcha. Ahora bien, el compañero que ayudara a hacer el cambio, "debe quedarse en su puesto de entrada de autovía". ¿Para qué? Para que el siguiente vehículo que llegara a la salida "repita la operación" parándose en todos aquellos puntos donde "haya un compañero con la rueda pinchada guardada y esperándolo de la anterior operación".

En todo momento los grupos de Telegram avisan de la importancia de tratar de evitar incumplir normas de circulación para que la Guardia Civil no pueda multarlos.

Por ello destacan la importancia de que "pase un tiempo entre uno y otro para impedir que la sospecha de la policía le haga poder alcanzar al primer camión o tractor y que no pueda averiguar si lleva o no una rueda pinchada en carga". De ese modo, "no podrán identificar que en ambas operaciones la rueda pinchada es la misma".

Esta es sólo una de las propuestas que los agricultores hacen para lograr la toma de la M-40 en un primer momento y de Madrid como objetivo final. Otra de las ideas pasa por "tomar" la autovía y ponerse a rodar a velocidad mínima. "Cuando seamos un gran número de vehículos arramplamos hacia el centro con los siguientes objetivos de corte establecidos":

"A-1: Metro Begoña. Entrada por la Castellana. Objetivo: Ministerio Agricultura -Castellana.

A-2: corte en Avenida América, sindicatos. Objetivo: Ministerio Agricultura - Castellana con A-1.

A-3: corte en glorieta Conde Casal. Objetivo: Ministerio Agricultura.

A-4: corte en Puente de Vallecas. Objetivo: Ministerio Agricultura x Atocha.

A-42: corte en Plaza Elíptica. Objetivo: libre improvisación.

A-5: corte en alto de Extremadura. Objetivo: Plaza España.

A-6: corte Ciudad Universitaria. Pasar x Ferraz. Objetivo: Plaza España.

M-23: corte en O'Donell. Objetivo: RTVE Pirulí."

Una vez que los tractores hayan "alcanzado los objetivos y cortes", los supuestos cabecillas explican que "habrá personas civiles esperando a nuestra aparición con apoyo".

