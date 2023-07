La lista de morosos con Hacienda se reduce un 13,7% hasta 6.076 deudores

La décima lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022, lo que supone un 13,7% menos respecto al volumen recogido en el pasado listado publicado el año pasado.

Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.212 millones de euros, un 14,1% menos, aunque restando duplicidades (ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios), el importe sería de 13.566 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.

La Agencia Tributaria publica en la página de su sede electrónica el décimo listado de mayores deudores con la Administración Tributaria.

Empresas y deudores

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Del total de 6.076 deudores que figuran en el último listado, 1.009 son personas físicas por importe de 1.390 millones de euros (en la lista anterior eran 1.387 por importe de 2.125 millones de euros) y 5.067 son personas jurídicas por importe de 13.823 millones (frente a los 5.650 del año anterior y 15.585 millones).

Del importe total, 6.230 millones de euros (el 41%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.805 deudores, el 30% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior, esta cifra era de algo más de 6.787 millones de euros (el 38%), con 2.067 deudores (el 29% del total).

Del total de deudores de la lista, en relación con 2.155 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.123 millones (equivalente al 14% del importe total de deuda incluida en el listado).

Cancelación de las deudas

Según explica la Agencia Tributaria, estas cifras de derivaciones no coinciden con los importes derivados que figuran en el listado, dado que en este apartado también se incluyen las derivaciones a responsables subsidiarios (por tanto, no incluidos en el listado), así como derivaciones que por importe no entran en el umbral del listado.

Un total de 1.591 deudores no figuran ya en el listado de deudores tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2022, por lo que abandonan la lista por un importe de 3.135 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31 de diciembre de 2022), o por falta de firmeza de la deuda.

Por contra, un total de 630 deudores figuran en listado de deudores a publicar en junio de 2023 y no aparecían en el listado publicado en junio de 2022, por lo que entran en la lista por un importe de deuda de 955 millones de euros.

El Tribunal Supremo determinó hace unos meses que la lista de morosos sólo puede incluir aquellas personas físicas o jurídicas que deben dinero a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias "firmes".

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, de los 1.591 deudores que ya aparecían en el listado de 2022, 636 han sido excluidos en el décimo listado como consecuencia de la falta de firmeza de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo, por importe de 1.479 millones de euros. Además, de deudores que se habrían publicado 'nuevos' en 2023, se han excluido de la lista 322 por importe de 734 millones de euros.

Por tanto, como consecuencia de la nueva jurisprudencia del Supremo 958 deudores no se publicarán en 2023, de los cuales 636 fueron publicados en el 2022 y 322 no estaban en el listado de 2022 y tampoco figuran en el de 2023.

A su vez, de los deudores que sí permanecen en el listado de 2023, 252 deudores han reducido la deuda que figura en el listado por falta de firmeza de todo o parte de la deuda con la que aparecen publicados en junio de 2023, por importe de 255 millones de euros (la deuda por la que se habrían publicado si no hubiese este efecto de las sentencias sumaría 858 millones).

Ingreso íntegro

En los meses transcurridos desde la publicación en junio de 2022 del anterior listado, un total de 2.223 deudores que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2021 y por las que fueron publicados en el listado el 30 de junio pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 388 millones.

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 87,6 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en el décimo listado a publicar en junio de 2023.

Según especifica la Agencia Tributaria, estos deudores iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado, 31 de diciembre de 2021, ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (41,2 millones).

También pudo darse el caso de que deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por el 95.4 bis de la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (46,3 millones).

A su vez, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2023 y hasta el 6 de junio pasado estos deudores han ingresado 132,6 millones.

