La Agencia Tributaria admite que se equivoca en más de un tercio de las 'quejas' de los contribuyentes

La Agencia Tributaria (AEAT) no es infalible. Comete errores en sus resoluciones que son cazados por los contribuyentes afectados. Y recurridos, claro. Esto ha llevado al ente del Ministerio de Hacienda a estimar de manera total o parcial más de un tercio de los recursos de reposición que se le presentan. Concretamente, un 35,7%.

Es decir, los contribuyentes españoles ganan uno de cada de tres recursos de reposición interpuestos ante la administración tributaria. Así lo indica un informe facilitado por la propia Agencia tras la petición de un ciudadano efectuada a través del Portal de Transparencia y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Según los datos facilitados por el órgano dirigido por Soledad Fernández, en 2022 se presentaron 240.544 recursos de reposición contra resoluciones de la Agencia Tributaria. De ellos, 85.874 fueron estimados, ya sea total o parcialmente. Es decir, un porcentaje del 35,7%. Los desestimados representan el 64,3%.

Los recursos estimados son más que en 2021. Y ello pese a que hace dos años se presentaron 258.894 recursos de reposición, más que en 2022. De ellos, fueron estimados un 35,1%.

Los datos facilitados por Hacienda son los más recientes de los que se dispone, dado que la contestación de la Administración está fechada este mismo martes.

Recursos de reposición 2021 2022 Presentados 258.894 240.544 Resueltos 279.327 247.419 Pendientes 28.209 21.334 Estimados (parcial y total) 35,1% 35,7% Desestimados 64,9% 64,3%

Tal y como recuerda el documento, al referirse a los recursos estimados se incluyen los que han sido íntegramente aceptados y a los que han sido estimados parcialmente.

"El interesado ha podido impugnar el acto en su totalidad o simplemente aspectos parciales o formales del mismo y también con independencia de que el órgano revisor haya podido ordenar la retroacción de las actuaciones o la subsanación de algún defecto en el acto impugnado", recoge el informe.

Estas cifras generan curiosidad en el sector tributario. José María Mollinedo, secretario general de Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) reconoce que la cifra de recursos de reposición estimados es "sorprendente". Pero también recuerda que no tiene por qué significar que la Agencia Tributaria cambie una decisión, sino que se "corrijan errores".

En cualquier caso, Mollinedo considera que la cifra de recursos estimados es "significativa. En nuestra opinión, esto significa que la AEAT está primando la cantidad sobre la calidad en las actuaciones", que es la causa real de que se estimen tantos recursos y corregir acciones.

Más recursos

Además, considera que la cifra de recursos estimados total o parcialmente podría ser mucho mayor (o más bien, muchísimo). "No todos los contribuyentes recurren. En muchos casos no saben que se les ha vulnerado un derecho y no cuentan con asesoramiento al respecto", indica Mollinedo.

En cualquier caso, el secretario general de Gestha afirma que este nivel de estimación de recursos contra la acción de la Agencia Tributaria suele ser el habitual (aunque no por parte de la propia Agencia Tributaria). Concreta que en el caso de los Tribunales Económico-Administrativos suele ser incluso mayor.

De hecho, según la memoria de 2021 que recopila la actividad de estos órganos, el 44,3% de las reclamaciones presentadas se estimaron.

