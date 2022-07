De la cesta de la compra a los billetes de avión: la inflación axfisia a los españoles en plenas vacaciones

No hay tregua. La inflación no lo permite. El Índice de Precios de Consumo (IPC) disparó su tasa interanual seis décimas, hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984 debido a la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la electricidad. Datos que mes a mes se reflejan en la vida de los ciudadanos condicionando sus decisiones de compra.

La cesta de la compra es el ejemplo más claro. Las ventas totales de bienes de consumo en las estanterías españolas en el mes de junio de este año alcanzaron los 4.453 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5% respecto a lo que nos gastamos en la cesta de la compra un año antes, según un informe de Nielsen. ¿Dónde encontramos las mayores subidas? En leches y batidos (15,3%), alimentación seca (15,2%), derivados lácteos (14,9%), congelados (14,3%), platos cocinados y precocinados (13%). Por debajo de los dos dígitos, pero con aumentos destacados se sitúan los quesos (9,6%), las conservas (9,2%) o la charcutería (6,8%). Y en concreto, los alimentos que más subidas de precio registraron fueron los ahumados (53%), el aceite (51%), la margarina (40%), la mantequilla (31%) y las pastas (30%). Estas subidas han tenido un efecto inmediato: la marca blanca gana cuota mes a mes en el supermercado y ya se sitúa en el 49,4% en alimentación frente al 50,6% de las marcas de fabricante. Hablamos de Hacendado (Mercadona), Aliada (El Corte Inglés) o Argus (Lidl). [La inflación de la eurozona marca un récord en julio y escala hasta el 8,9%] Las preferencias de los españoles a la hora de ahorrar se han decantado por las marcas de distribución, con un avance en el gasto del 17,1%, frente al 7,9% que aumentó en las marcas de fabricante. Todo ello hace que la preocupación aumente. A un 80% de los españoles le preocupa el aumento de los precios, mientras que un 53% teme no poder pagar las facturas y un 50% no poder seguir comprando los mismos productos, según un informe online de Ipsos. Hoteles y aerolíneas Y en plenas vacaciones, los precios también se están disparando, especialmente en las grandes hoteleras. La tarifa media diaria o ingreso medio de una habitación (ADR) de NH Hotels fue de 131,5 euros de media en el segundo trimestre del año. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, hablamos de 54 euros más. En cuanto a los ingresos por habitación disponible (RevPar) de NH Hotels fue de 102,1 euros en el segundo trimestre de este año frente a los 26,6 euros de 2021. Piscina del Hotel Meliá en Alicante. Meliá Alicante Y en Meliá, en el primer semestre, la tarifa media fue de 137,54 euros (frente a los 97,2 euros del mismo periodo del año anterior). Hablamos de 40 euros más que hace un año. Su Revpar fue de 76,72 euros hasta junio de 2022 (27,34 euros en el primer semestre). En cuanto a las aerolíneas, la gran subida anunciada la protagoniza Ryanair. La low cost ha confirmado que subirá 20 euros su tarifa media, que actualmente es de 37 euros. Eso quiere decir que de media un billete de la irlandesa costará cerca de 60 euros. Precio de la ropa El dato del IPC de este mes también se debe al comportamiento del vestido y calzado, cuyos precios bajan menos que el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto tiene su explicación en la campaña de rebajas que ha sido "menos agresiva" que en años anteriores, recuerda el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil (Acotex), Eduardo Zamácola. De momento, los precios de la industria no están registrando grandes subidas más allá de las anunciadas por Inditex del 2%. Sin embargo, desde la patronal textil avanzan que se producirán subidas en la temporada de otoño-invierno porque "ya no pueden seguir soportando los elevados costes". Aunque algunas ya se desmarcan, como Primark, que anunció que no subirá el precio de la ropa y calzado para niños en la campaña de la vuelta al cole. Y las expectativas no son nada buenas. El 74% de los españoles piensa que la inflación continuará creciendo durante el próximo año. Las expectativas de aumento de los costes van muy en línea con las de muchos otros países: alimentación (77%), gas y electricidad (74%), otros gastos del hogar (73%) y combustible (73%), según el estudio de Ipsos.