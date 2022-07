La economía china registra su tasa de crecimiento más débil en más de dos años por la política 'cero Covid'

La economía china ha registrado su tasa de crecimiento más débil en más de dos años. Todo ello por las medidas impuestas en la segunda economía mundial por el enfoque de tolerancia 'cero Covid'.

El producto interior bruto se ha expandido un 0,4% interanual en el período de abril a junio, ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONE). Este dato es inferior al que esperaban los analistas, que vaticinaban un crecimiento de alrededor del 1 % en dicho trimestre.

Este fue el peor resultado desde el primer trimestre de 2020, cuando la pandemia estalló por primera vez y la economía se contrajo un 6,9%. Cabe recordar que esta contracción fue producto de que la ciudad de Wuhan, en el centro de China, se convirtió en la primera ciudad del mundo en cerrar para frenar la propagación de la Covid-19.

El crecimiento de la segunda economía del mundo en el segundo trimestre se enfría con respecto al 4,8 % interanual registrado en los tres primeros meses del año, cuando todavía no se había notado el efecto de las severas restricciones impuestas ante los peores rebrotes de la Covid en dos años.

En comparación con el primer trimestre el PIB se contrajo un 2,6 %. Sin embargo, para el portavoz de la ONE Fu Linghui, este año la economía china ha registrado, "hasta el momento, una recuperación estable" una vez que el país adoptó "fuertes medidas" "para contrarrestar el impacto de factores no previstos".

"Este segundo trimestre muestra un crecimiento (interanual) positivo pese a las presiones a la baja", ha indicado Fu.

Producción industrial

Por otra parte, China también ha informado sobre otros indicadores como la producción industrial, que creció un 3,9 % interanual en el mes de junio por el 0,7 % de subida del mes anterior.

Asimismo, las ventas minoristas, avanzó en junio un 3,1 %, mientras que la inversión en activos fijos creció un 6,1 % en junio.

El índice que mide los precios de la vivienda también registró una caída del 0,5 % el pasado mes. Ahora bien, la tasa de desempleo quedó en un 5,5 % interanual en junio,

