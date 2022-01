La 'antibalada' de John y Yoko: por qué Casado y Garamendi no son buenos compañeros de cama

La política -y más en estos tiempos- une a extraños compañeros de viaje. Antonio Garamendi, que siempre presume de independencia y de representar a los empresarios como sociedad civil, llegó a la presidencia de la CEOE en noviembre de 2018. Es decir, pocos meses después de que Pablo Casado fuera elegido líder del PP en las primarias que celebró su partido aún abatido por el desalojo repentino de Mariano Rajoy del poder.

Pedro Sánchez acababa de llegar a la Moncloa sin la estabilidad suficiente para cumplir con lo que había prometido a sus bases al tomar las riendas del PSOE: que la primera medida del próximo Gobierno socialista sería derogar la reforma laboral.

En esos últimos días de mayo de 2018, Nacho Álvarez y otras voces económicas de Unidas Podemos publicaron un artículo titulado Pasar página, también en lo económico. Reclamaban al PSOE dos giros concretos: una 'contrarreforma' laboral y el fin de la austeridad fiscal.

En aquellos tiempos, era mucho más fácil que hoy imaginar a Garamendi y Casado juntos de pie en el muelle de Southampton (Inglaterra) buscando el modo de partir a Holanda o a Francia en busca de un lugar para celebrar su boda. Así comienza la Balada de John y Yoko, la canción de los Beatles que narra las peripecias que acontecieron a su boda y la semana que los dos artistas pasaron juntos en una cama del hotel Hilton de Ámsterdam acompañados por la prensa.

Tras meses de idas y venidas con Casado, un hombre con el que Garamendi afirma tener "una relación más que cordial desde hace años", el presidente de la CEOE se sentó este lunes con el líder del PP en un foro del sector turístico. Garamendi se hizo con él la foto que no ha querido hacerse en las últimas semanas con Yolanda Díaz. Y entonces, bromeó, "creo que igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono y subir a una habitación de un hotel, estar allí una semana y recibir a la prensa para que vieran que nuestra relación es realmente así".

"Así, de París al Ámsterdam Hilton. / Hablando en nuestra cama durante una semana. / La gente de las noticias decía: / 'Dime, ¿Qué haces en la cama? / Yo dije, 'solo estamos tratando de conseguir algo de paz'", rememora la canción de aquella 'encamada' de 1969, época marcada por la guerra de Vietnam.

La Balada fue censurada en la BBC por sus menciones a Cristo. Y en la España de Franco por su referencia a Gibraltar como un lugar "cercano" a nuestro país.

"Me van a crucificar", dice Lennon en el estribillo.

Por si alguien tiene dudas: "no sé quién sería John Lennon y quién Yoko Ono", aclaró Garamendi ante el sonrojo de Pablo Casado.

Pero lo cierto es que por muy buena sintonía que quieran mostrar ambos líderes -el civil y el político- es evidente que ahora mismo hay una enorme brecha que les separa.

A Garamendi, el 'no' del PP en la votación que se producirá en febrero a la reforma laboral da argumentos a quienes buscan su 'crucifixión' metafórica. No es ningún secreto que aunque la CEOE ha tratado de mostrar su unidad en todo este proceso, las abstenciones en la votación de la reforma laboral han dejado en evidencia que hay diferencias entre sus integrantes. Quizás sea pronto para hablar de debilidad en el liderazgo del presidente, pero los 25 meses que han pasado ya desde el primer acuerdo del diálogo social para subir el SMI pueden acabar pasando factura al bilbaíno.

Para Casado, en este momento, el 'sí' de los empresarios a la reforma light de Díaz es un punto a favor de la estrategia de Pedro Sánchez de caricaturizar al líder del PP como el hombre del 'no' a todo y escenificar su aislamiento parlamentario o su lugar al lado de Vox.

Pero, lo cierto es que por pragmatismo, Garamendi no podía decir 'no' a esta reforma laboral. Y Casado... ¿puede votar 'sí'? Que la reforma laboral se enmarque en las líneas acordadas con Bruselas da margen al líder del PP para valorar, al menos, una abstención. Pero el hecho de que la votación vaya a celebrarse días antes de las elecciones en Castilla y León hace que 'lo esperable' (en alusión a la Carta del Director de este periódico) sea un 'no' a estos retoques en la legislación laboral. Así lo ha defendido ya incluso Mariano Rajoy

Los empresarios son prácticos y hace ya dos años que Garamendi cambió de compañeros de viaje en Southampton para embarcarse en la aventura de defender los intereses de los empresarios en un país gobernado por el PSOE y Unidas Podemos.

Yolanda Díaz -con la intervención de Nadia Calviño- ha sido capaz de llevarle hasta Gibraltar, aunque para ello, también ha hecho concesiones a sus postulados y al pacto de Gobierno que Pablo Iglesias selló con Pedro Sánchez en 2019.

Ese cambio de billetes se pudo ver este verano, cuando Garamendi -con el visto bueno de las grandes empresas y el impulso de Foment- apoyó la "normalización" política en Cataluña por la vía del indulto, para después matizar y modular sus palabras coincidiendo con la visita de Ursula von der Leyen a España para desatascar los fondos europeos.

Fue ahí cuando se comprobó que Casado y la CEOE viajan en barcos distintos, aunque a los empresarios les interese que la nave del PP llegue antes a París que la que transporta a los ministros de Unidas Podemos.

De hecho, en estos meses no solo se ha ido restableciendo la debilitada relación entre Casado y Garamendi. El líder del PP también fue visto el pasado 20 de diciembre cenando con Josep Sánchez Llibre y el empresario Mauricio Casals en el hotel Ritz, según ha podido saber este periódico. Concretamente, tres días antes del 'sí' de la CEOE con la sonada abstención de Foment a la reforma laboral.

Sin embargo, precisamente este lunes, el expolítico de CiU -que lleva las relaciones de la patronal con las Cortes- pidió mantener "intacto" el acuerdo tripartito entre CEOE, sindicatos y Gobierno para la reforma laboral en unas declaraciones a RTVE. Aclaró que tras su "abstención responsable", Foment "respeta y comparte" el acuerdo.

Quién sabe, igual en un tiempo, Pablo y Antonio pueden escenificar una luna de miel junto al Sena como la de la balada de John y Yoko. Veremos, entonces, si el líder del PP consigue que Unai Sordo y Pepe Álvarez aparezcan en alguna foto.

"Finalmente hicimos el viaje en avión a París / Luna de miel junto al Sena / Peter Brown llamó para decir / podéis hacerlo bien / podéis casaros en Gibraltar, cerca de España", canta Lennon.

