Manel Villalante (Renfe): "Pondremos en marcha Avlo antes de que la competencia lance su low cost"

Durante los últimos años, Renfe ha protagonizado uno de los procesos de modernización más importantes de su historia. En paralelo a sus avances para intentar alcanzar el equilibro económico, la compañía ha comenzado a explorar nuevos segmentos de negocio para aumentar su oferta de servicios.

El más esperado de ellos era el lanzamiento de Avlo, su propuesta low cost que prometía importantes rebajas de tarifas y que el coronavirus ha retrasado. Pero la estrategia de Renfe no se limitaba al negocio ferroviario, la compañía trabajaba en otras iniciativas que persiguen que la empresa pase de ser un operador ferroviario tradicional a un operador integral de movilidad.

Todas las iniciativas puestas en marcha por Renfe durante los últimos meses buscan que la operadora pública española llegue en la mejor posición posible a la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril prevista para el 14 de diciembre de 2020. Ese día debía arrancar la competencia en el sector ferroviario español pero el frenazo económico que ha traído consigo la pandemia del coronavirus ha retrasado la entrada de nuevos operadores en España a la primavera de 2021.

Ahora que Renfe comienza la recuperación de sus operaciones, reducidas al mínimo durante las peores semanas del confinamieto, su director de estrategia, Manel Villalante, nos acompaña en un nuevo capítulo de En Movimiento para repasar los retos a los que se enfrenta la empresa en un contexto tan complejo como el actual para la industria del transporte.

"Hemos vivido una situación sin precedentes. En los momentos de menor actividad casi centramos las circulaciones de nuestros trenes en el transporte de profesional y material sanitario. La demanda se redujo por debajo del 5%. Ahora en la etapa de la desescalada hemos comenzado a recuperar servicios. Esto va a ser un proceso largo que irá de la mano de la evolución de la demanda", explica Villalante.

Que la sostenibilidad no sea otra víctima

Respecto a los cambios que va a generar el coronavirus, el director de estrategia de Renfe señala la importancia de no dar pasos atrás en las principales tendencias en materia de movilidad. "No podemos salir de esta crisis con parámetros del siglo pasado. Ha costado décadas resituar el papel del coche. Hemos conseguido poner por delante la sostenibilidad a otros parámetros. El coronavirus ya se ha cobrado muchas víctimas, no podemos permitir que deje una secuela sobre la sostenibilidad de nuestros sistema de transporte".

Al ser cuestionado por el lanzamiento del servicio de bajo coste de Renfe, Villanate se muestra contundente a la hora de marcar las intenciones de que se ponga en marcha próximamente. "Teníamos prevista la entrada en funcionamiento de Avlo en la antesala de la Semana Santa. Justo este momento coincidió con lo que se denominó como la hibernación de la economía que nos hizo paralizar su puesta en servicio. Tan pronto como la demanda se recupere lo pondremos en marcha y lo haremos antes de que la competencia lance su servicio low cost en nuestro país".

Un proyecto en el que el coronavirus no va a suponer importantes retrasos es Raas, la plataforma de movilidad urbana de Renfe. "Este proyecto verá la luz en los plazos muy similares a los previstos igual que la nueva web. En lo que respecta a Raas es un proyecto que irá escalando para poco a poco hasta crear una plataforma que integre todo el nuevo ecosistema de la movilidad: desde las empresas tradicionales de transporte colectivo a los nuevos servicios de micromovilidad".

Por último, Villalante se muestra "moderadamente optimista" respecto a cómo afectará la crisis del Covid-19 al futuro de la movilidad. "A corto plazo, vamos a estar en una etapa cambiante que dependerá de que los rebrotes sean controlados. Esto afectará a la actividad económica, académica y social. A medio y largo plazo, el valor de la seguridad sanitaria va a quedar. Ahora existe una idea de que el coche es más seguro que el transporte colectivo. Pero esto no se puede mantener en el tiempo. La movilidad no puede gravitar sobre el trasporte individual. No hay espacio. Creo que iremos en la misma dirección que ya estaba planteada con una atención añadida a la seguridad sanitaria".

