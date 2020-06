Los sindicatos piden que los ERTE excepcionales sigan mientras dure la crisis

Los sindicatos CC.OO. y UGT han explicado esta mañana en el marco de la presentación del documento 'Un país con futuro. Más social, más igualitario, más productivo, más verde. Propuesta sindical para la construcción de un nuevo país' que de la reunión de ayer con el Gobierno no sé sacó "ningún acuerdo" sobre los ERTE y su prolongación hasta diciembre, como piden los empresarios.

No obstante, los secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez, han insistido en que el foco de esta cuestión no debe de estar en el tiempo que se establezca para su duración sino que estos ERTE de fuerza mayor se mantengan mientras dure el impacto de la crisis del Covid-19 en las empresas. "No es tanto el plazo de extensión de los ERTE sino garantizar el conjunto de las prestaciones", han señalado.

Sordo se ha referido "a las exoneraciones o a la incorporación a esta prestación con menos de 12 meses de cotización" que acogen estos ERTE excepcionales. "Lo importante es mantener estos derechos y garantizar que puedan existir ERTE de fuerza mayor para evitar despidos y se permita la incorporación paulatina de los trabajadores al puesto de trabajo", han recalcado. Así, han asegurado que de las próximas reuniones no se espera que se llegue a un tercer gran acuerdo sobre los ERTE porque éstos "ya están sobre la mesa".

"Estamos trabajando en una comisión tripartita de seguimiento para ver cómo evolucionan los ERTE y para analizar si alguna de las medidas impuestas son mejorables. Pero nuestras prioridades son garantizar las mejoras de los derechos adquiridos", han reiterado desde las fuerzas sindicales.

Teletrabajo

En referencia al teletrabajo, ambos sindicatos han advertido que éste no debe relacionarse con un instrumento de conciliación porque "se va a liar y se va a mandar a la mujer a casa”, ha señalado Sordo.

En este sentido, los sindicatos alertan de que podría provocarse un incremento de la brecha de género.