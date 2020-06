Este lunes reabren las oficinas de empleo con 200.000 ayudas por ERTE todavía por resolver

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) volverán a abrir al público el próximo lunes 15 de junio en los territorios que se encuentren en fase III todavía por determinar, siempre que cumplan las medidas en materia de riesgos laborales contempladas en el protocolo del SEPE.

Así lo ha indicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato de función pública al que se le ha comunicado esta decisión por parte del SEPE y que ha rechazado esta decisión.

¿Las causas? Según CSIF "todavía hay cerca de 200.000 expedientes de trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE)excepcionales sin resolver además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar".

Un hombre pasa frente a una oficina de empleo en Pamplona.

En este sentido,el sindicato apuesta por "estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. Es más que previsible, que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los y las profesionales que las atienden".

Además, se rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE y reclaman la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la seguridad tanto de gestores como de usuarios.

"Poco sentido tiene reanudar la atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no, si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar", lamentan desde CSIF.

Cabe recordar la condiciones a las que han estado sometidos los trabajadores del SEPE, que han trabajado festivos y horas 'extra' sin compensación, han sido denunciadas por el propio CSIF y han llevado a que se cree un plataforma de empleados que se plantea la huelga.