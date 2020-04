Madrid prevé que se pierdan hasta 108.000 empleos en dos meses por el Covid-19

"Madrid quedará muy tocada a nivel económico por el confinamiento", ha señalado Begoña Villacís en la presentación del informe 'Impacto sobre el empleo en Madrid de las medidas de confinamiento y estado de alarma' elaborado junto al Colegio de Economistas y CEPREDE. La vicealcaldesa de Madrid ha adelantado que las actuales medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno conllevarán en la capital la pérdida de 108.000 empleos directos, indirectos e inducidos en un escenario en el que el confinamiento finalice en dos meses.

"Hemos hecho una prospección que podría haber sido más esperanzadora si no hubiéramos tenido en cuenta los empleos perdidos indirectos, pero hemos querido ser realistas porque si no detectas la magnitud del problema no puedes elaborar una solución efectiva", ha indicado.

Los empleos perdidos de forma directa sumarían unos 60.500 empleos equivalentes a tiempo completo durante el año 2020 si el confinamiento se mantiene durante 2 meses, pudiendo llegar a superar los 83.000 si el confinamiento se prolonga durante un mes adicional.

Estas cifras supondrían entre el 5,4 y el 7,2% del empleo total de la ciudad de Madrid.

No obstante, la vicealcaldesa ha indicado que en estos datos no se ha tenido en cuenta las ayudas que el Ayuntamiento o la comunidad de Madrid han efectuado para apoyar a las empresas contra el Covid-19. En lo que sí se han basado ha sido en tres factores: la medida del confinamiento, por el que los consumidores no están pudiendo acceder a comprar bienes y servicios; la paralización de las actividades esenciales, por el que hay actividades que ni siquiera están pudiendo ofertar sus servicios y que ha afectado sobre todo a la construcción; y las exportaciones, en tanto en cuanto la pandemia se ha producido de forma simultánea en todos los países del mundo y hay muchos consumidores de otros países que tampoco pueden adquirir bienes y servicios y dejan de demandarlos.

Reorientar la industria

Así, el comercio minorista, la hostelería y el sector servicios son los sectores que saldrán gravemente perjudicados en Madrid. Una problemática que se debe a la dependencia económica de la capital del turismo y el ocio y que podría verse menos afectada en un futuro si, tal y como aseguró la ministra de Industria, Reyes Maroto, se recuperara la industria nacional. "Reorientar la industria no es algo que a corto plazo podamos hacer. Lo que tenemos que hacer es que estas empresas resistan para que se mantengan vivas", ha comentado.

De ahí, ha asegurado, que Madrid ha apostado por ayudar a las empresas a sobrevivir esta crisis mediante una "bajada de impuestos, determinadas ayudas dirigidas a los sectores más afectados y la puesta en marcha de avales por 108.000 euros".