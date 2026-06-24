Bruselas propone deducciones totales de I+D para agilizar la innovación y la competitividad

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea propone deducciones fiscales totales en ciertos gastos de I+D, como compra de maquinaria e inversiones en activos usados directamente para investigación. El paquete de medidas busca hacer a la Unión Europea más atractiva para la innovación y la inversión de alto valor, estimando un ahorro de 8.000 millones de euros en la próxima década. Las fusiones, adquisiciones y transferencias de activos podrán realizarse sin implicaciones fiscales, facilitando la reestructuración transfronteriza de empresas. Las propuestas reducirán hasta un 35% la carga administrativa para pymes y podrían aumentar el PIB de la UE en un 0,2%, siempre que las deducciones se reinviertan en I+D durante al menos tres años.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto hoy un paquete de simplificación fiscal (Ómnibus de fiscalidad directa y nueva Directiva sobre cooperación administrativa) para agilizar el cumplimiento y agilizar la competitividad con respecto a otros bloques geopolíticos como Estados Unidos y Reino Unido.

Entre las medidas, que el propio organismo caracteriza de “históricas”, destaca la posibilidad para las empresas de deducirse el gasto total de algunos supuestos de Inversión y Desarrollo (I+D), como la compra de maquinaria, la inversión de capital en plantas y activos tangibles “utilizados directamente para I+D o para sus instalaciones”.

Según un comunicado lanzado por la institución, el ómnibus, que pretende ahorrar a las compañías unos 8.000 millones de euros en la próxima década, convertirá a la Unión Europea (UE) en un destino más atractivo para la investigación, la innovación y la inversión de alto valor”.

Asimismo, el paquete conlleva una reorganización de las fusiones y adquisiciones, por la que estas y otras escisiones y transferencias de activos podrán realizarse sin implicaciones fiscales, “lo que hará que la reestructuración transfronteriza sea más fluida y eficiente”.

En total, las propuestas reducirán un 25% (35% en caso de las pymes) la carga administrativa de las compañías para 2029.

Según publica la agencia EFE, para evitar abusos, la propuesta exige que el gasto deducible se reinvierta en I+D durante al menos tres años, y prevé que se pueda revertir la deducción cuando la empresa se deshaga de los activos, los demuela o deje de ser su propietaria.

Desde la CE estiman, además, que esta medida aumentará el PIB de la UE en un 0,2% y ahorrará a las organizaciones 265 millones de euros en gastos de cumplimiento.

El paquete será presentado en las próximas semanas al Parlamento Europeo para su consulta y al Consejo para su aprobación. Para Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad, “Europa necesita normas más sencillas para obtener mejores resultados. Nuestras propuestas contribuirán a eliminar los obstáculos a la inversión y la actividad económica transfronterizas, fortaleciendo el Mercado Único e impulsando la Unión de Ahorros e Inversiones”.

Por su parte, Wopke Hoekstra, comisionado para el Clima, las Cero Emisiones Netas y el Crecimiento Limpio, ha destacado el mensaje “claro” que se ha anunciado hoy: “Europa se toma en serio la competitividad y facilita que nuestras empresas crezcan, inviertan y prosperen en su territorio. Mantenemos altos estándares de transparencia y equidad fiscal y, al mismo tiempo, reducimos la carga administrativa y modernizamos nuestro marco tributario”.