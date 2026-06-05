"Europa necesita simplificar y más velocidad para ayudar a escalar las startups", avisa la comisaria de Innovación

Las claves

Las claves Generado con IA La comisaria europea de Innovación advierte que Europa debe simplificar trámites y acelerar los procesos para que las startups puedan escalar y competir globalmente. La Comisión Europea propone el régimen 'EU Ink', que permitiría crear una empresa en 48 horas desde cualquier país de la UE y por un máximo de 100 euros. Se lanza oficialmente el ScaleUP Fund, gestionado por EQT, con un objetivo inicial de 5.000 millones de euros para impulsar el crecimiento de startups europeas. El EIC Summit premia a mujeres innovadoras, destacando a españolas como Judit Giró y Judit Camargo, y subraya el liderazgo femenino en el sector de innovación europeo.

“Vamos a competir con Nvidia con este chip”, susurra el hombre del asiento de al lado, mostrando fugazmente un objeto cuadrado con aspecto de procesador, de unos ocho o diez centímetros de lado. Lo saca por un instante y lo vuelve a guardar en su cartera como si fuera una película de espías. “Es un chip para la inteligencia artificial, muy potente, pero con un procesamiento mucho más barato que los de Nvidia”, explica, mientras su acento en inglés delata que es francés (casi todos los europeos, españoles, italianos, alemanes…, tenemos una forma particular y distinguible de hablar inglés).

El caballero, que anduvo durante un par de días repartiendo su tarjeta por el recinto de ‘Tour & Taxis’ de Bruselas, se llama Oliver Lauvray, es vicepresidente de desarrollo de negocio de la compañía francesa Vsora, una ‘fabless’ diseñadora de procesadores de inferencia. Pero al pedirle detalles más concretos todo era demasiado prematuro y confidencial. “En septiembre habrá novedades”, es lo más que podía decir.

Mientras, Europa parece despertar de un pesado sueño, dándose cuenta de que está descolocada en el mundo actual de IA y vertiginosas aceleraciones de desarrollos tecnológicos. “Las empresas europeas de tecnología punta necesitan más capital para crecer, pero también necesitamos más velocidad”, sería un resumen lapidario de uno de los mensajes que la comisaria de startups, investigación e innovación de la CE, Ekaterina Zaharieva, impartió en diversas intervenciones durante el EIC Summit 26.

Propuesta EU Ink

La idea que cobra peso es que Europa necesita agilizar los procedimientos y recursos de financiación para sostener una carrera hacia la tecnología relevante, “que las empresas europeas no tengan que cruzar el océano para obtener financiación”, según palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a través de un vídeo. El relato es que una startup europea, con una propuesta interesante, puede conseguir en California “en dos días lo que en Europa le cuesta al menos dos meses”, según Zaharieva. Y eso probablemente sería una aproximación optimista. Lo de los dos meses.

Por eso, la esperanza y la apuesta que menciona la propia Von der Leyen en su alocución grabada es que funcione la propuesta “EU Ink”, presentada por la CE el pasado marzo: un ‘mercado único’ societario, que permita crear una empresa en 48 horas desde cualquier lugar de la Unión, por un coste máximo de 100 euros y mediante un procedimiento totalmente en línea, bajo un régimen jurídico europeo único, paralelo a los 27 nacionales.

Ekaterina Zaharieva en otra imagen durante el evento.

En Bruselas lo llaman “el vigésimo octavo régimen”, una especie de país virtual que abarca toda la UE y un paso más allá de plantearse “ecosistemas” de financiación, colaboración entre centros de investigación de diversos, empresas y transferencias de conocimiento.

La lucha contra otra palabra que se repite en los foros europeos, “fragmentación”, parece incluso prioritaria sobre las cuestiones financieras. La comisaria de innovación aboga por “simplificar” trámites y burocracias. “La simplificación no es un eslogan. Debería verse en los hechos”, les dice a “los reguladores”. Incluida ella misma, cabe suponer.

Otra cuestión será superar “la próxima grieta, el sentimiento del mercado”. Dice Zaharieva que las nuevas empresas necesitan “escalar muy rápido, porque la tecnología cambia muy deprisa”, pero confiesa, por otra parte, que “nosotros no somos una federación, ni un país. Somos 27 gobiernos, 27 parlamentos. Y el hecho de que nos las arreglemos para adoptar normas y regulaciones [comunes] es muy destacable. La clave es la unión del mercado de capitales”. Su esperanza, basada en la propuesta EU Ink, es verlo en 2028.

La cumbre anual del Consejo Europeo de Innovación traía un importante mensaje sobre el dinero, pero llegaba precedida del ‘reventón’ de su gran noticia, el “lanzamiento” de un fondo de 5.000 millones para escalar startups, que ya fue adelantado por la propia CE con un comunicado oficial el pasado 19 de mayo.

Lo que sí pudo confirmar DISRUPTORES es que, en la configuración de ese fondo en el que confluyen capital público y privado, en el momento actual están firmados 1.000 millones que aporta la Comisión y “unos tres mil millones” de empresas privadas. “Aunque los compromisos llegan hasta esos cinco mil millones”, declara el presidente del consejo del EIC, Michiel Scheffer, en conversación con este periódico.

La comisaria Zaharieva asegura, por un lado, que “Europa es muy atractiva para invertir” y añade, por otro, (son palabras pronunciadas en diferentes momentos de su media docena de intervenciones a lo largo de dos días): “Cada euro que ponemos [la Comisión] atrae a otros 2,5 euros en inversiones [privadas] transfronterizas”.

La noticia que sí se reservó para el EIC Summit es el acuerdo establecido con el grupo sueco de inversión EQT, especializado en private equity, infraestructuras, venture capital, impacto y crédito, para que se encargue de gestionar y encauzar el ScaleUP Fund oficialmente lanzado en el evento. Uno de sus socios institucionales, Christian Sinding, voz cantante de EQT, afirma que los 5.000 millones que aspira a manejar el fondo “son sólo el principio”. El gran objetivo que manejan las partes implicadas sería llegar a crecer hasta, tal vez, los 20.000 millones. “No falta dinero en Europa”, afirma Sinding.

Esperanza cuántica

Zaharieva ofreció otros detalles sobre el momento de la innovación europea, en su discurso de apertura. Primero quiso subrayar que la startup francesa Pasqal, dedicada a computación cuántica y fundada por el premio Nobel de física de 2022 Alain Aspect (que demostró el fenómeno de entrelazamiento cuántico), se ha convertido en unicornio tras sus últimas rondas de financiación. Pasqal cuenta con el apoyo del EIC desde 2019 y pone nombre a la esperanza de que la UE sea puntera, incluso líder, en la creación el ordenador cuántico de verdad.

La comisaria refuerza esa esperanza cuántica con otra compañía, la finlandesa IQM Quantum Computers, cotizada en bolsa y también elevada al estatus de unicornio. Fue fundada por el investigador muniqués Jan Goetz, su actual CEO, en 2018 y ya está vendiendo “más sistemas cuánticos físicos que ningún otro globalmente, en Europa, Asia y América”. Insiste en que ambas compañías son “campeones europeos, enraizados en la ciencia europea, respaldados por el EIC y firmemente anclados en Europa”. Todo ello le lleva a sentenciar: “Creo que Europa tendrá el primer ordenador cuántico y liderará en tecnología cuántica”.

Su optimismo es gran medida refrendado por Hermann Hauser, el fundador de la mítica Acorn Computers en 1978, de la que surgió ARM, la arquitectura de procesador RISC que en la actualidad se impone en los móviles y todo tipo sistemas, desde los más básicos vinculados al IoT hasta los destinados a la IA, además de empezar a reemplazar a los procesadores CISC (Intel, AMD) en ordenadores personales.

Dice Hauser que “una de las cosas maravillosas de la tecnología es que siempre hay un juego nuevo”. Se refiere a que Europa se perdió “la búsqueda de Google y la red social de Facebook”, pero la computación cuántica no se ha perdido todavía, “ni tampoco la fotónica”. Y si la IA está experimentando “la mayor transformación”, una de las mentes “más brillantes, Yan LeCun, que trabajaba para Meta, está regresando a Europa con una financiación de mil millones para su próximo desarrollo. Así que Europa tiene todos los motivos para creer que puede construir y liderar las próximas generaciones de las olas tecnológicas”.

“Tenemos la base universitaria, producimos más propiedad intelectual en Europa que los americanos. Producimos más startups… pero fallamos terriblemente en la fase de escalar”, añade Hauser. “De los 12 unicornios en los que he estado involucrado, todos ellos han terminado en Estados Unidos”. Y especifica que “sin dinero”, no hay nada que hacer, pero poniendo una nota sarcástica: “Tenemos un gran aliado en Estados Unidos, ayudándonos en lo del talento, llamado Donald Trump”.

Mujeres innovadoras

El plato fuerte para la segunda jornada del Summit fue la proclamación y entrega de premios para Mujeres Innovadoras, en cuya organización participan conjuntamente el EIC y el EIT (Instituto Europeo de Innovación y Tecnología).

Los galardones se reparten en tres categorías y dos españolas obtuvieron sendos premios. Judit Giró, fundadora de The Blue Box, fue segunda en Innovadoras Emergentes, recibiendo un cheque de 30.000 euros.

La comisaria con las mujeres premiadas.

La triunfadora en esta categoría fue la portuguesa Marta Oliveira, cofundadora y COO de Atmos Space Cargo, empresa con sede en Bélgica, con un premio de 50.000 euros.

La otra española, Judit Camargo, es fundadora y CEO de Roka Furadada, fue tercera en la ‘máxima’ categoría, Mujeres Innovadoras, con un premio de 50.000 euros. La vencedora, con un incentivo de 100.000 euros, fue la ucraniana Katerina Spranger, fundadora y CEO de la compañía con sede en Reino Unido Oxford Heartbeat.

En la tercera categoría, Liderazgo Femenino, fue ganadora Ella Frances Cullen, con triple nacionalidad neozelandesa, británica y portuguesa, cofundadora y jefa de marketing de Minespider, con sede en Berlín. También recibió un cheque de 50.000 euros.