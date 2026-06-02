Bruselas presenta por fin su plan para desenchufarse de Silicon Valley: así es su paquete de soberanía tecnológica

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea presenta el Tech Sovereignty Package, un plan para reducir la dependencia tecnológica de EE.UU. y potenciar la industria digital europea. El paquete incluye cuatro grandes iniciativas: regulación de la nube e IA, refuerzo de la ley de chips, impulso del software de código abierto y digitalización del sector energético. La nueva normativa dificultará el acceso de Amazon, Microsoft y Google a contratos críticos europeos, favoreciendo proveedores con infraestructura y control europeo. Se prevén inversiones de hasta 200.000 millones de euros para centros de datos y fábricas de IA, aunque la financiación privada aún no está asegurada.

La historia del Tech Sovereignty Package es, antes que nada, la historia de sus propios retrasos. La Comisión Europea tenía previsto presentarlo el 25 de marzo. Luego el 15 de abril, tras esa fecha se propuso el 27 de mayo. Y finalmente llegamos a esta primera semana de junio. Cuatro fechas para un mismo documento que, según fuentes comunitarias, necesitaba "definir detalles y reforzar las propuestas" antes de salir a la luz. Los que conocen los mecanismos de Bruselas saben que cuando un paquete legislativo se retrasa tres veces en menos de tres meses, el problema no es puramente técnico, sino que atañe más a las dificultades políticas de ponerlo en marcha.

Y es que, detrás de los aplazamientos hay una fractura que recorre los 27 estados miembros desde hace años: si la prioridad debe ser la soberanía industrial o la simplificación regulatoria para ganar competitividad inmediata. Francia impulsa una lectura de autonomía estratégica agresiva, con apoyo explícito a campeones europeos en cloud, defensa digital y semiconductores. En cambio, Alemania teme que las medidas proteccionistas fragmenten el mercado único y encarezcan la adopción tecnológica para sus exportadores. España, más pragmática, fomenta capacidades europeas sin romper la interoperabilidad del mercado único.

Tres lecturas distintas de un mismo problema que explican por qué Henna Virkkunen, la comisaria finlandesa de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, necesitó dos meses adicionales para alinear voluntades.

En lo que todos los implicados en el asunto coinciden es en el diagnóstico de base que ha posibilitado el Tech Sovereignty Package: tres empresas estadounidenses -Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud- controlan el 70% del mercado europeo de infraestructura cloud, frente a un pírrico 15% de origen europeo, según datos de Synergy Research Group. Eso en lo que concierne a la nube, pero la UE no es ajena a otro problema incluso más grave: las interrupciones de las cadenas de suministro, como la que afectó a los procesadores tras el bloqueo holandés a que China controlara Nexperia.

Son estas preocupaciones de fondo, cada día más acuciantes ante un entorno geopolítico cuanto menos inestable, las que han permitido en última instancia a Virkkunen construir el presente paquete. Un compendio de medidas que aspira a marcar un antes y un después en la posición relativa del Viejo Continente dentro de la arena digital.

Cuatro medidas que van de los chips a la energía

El paquete se articula a través de cuatro iniciativas interconectadas que cubren toda la cadena de valor digital, desde los semiconductores hasta el software y la energía.

La primera y más polémica es la Ley para el Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial, conocida como Cloud and AI Development Act o CADA. La norma establecerá criterios más estrictos para seleccionar proveedores de cloud en licitaciones estatales de alta criticidad, incluyendo requisitos obligatorios que no sólo atañan al precio: que el software y el hardware hayan sido desarrollados dentro de la UE, que el proveedor esté bajo control europeo en materia de datos, y que el país de origen del proveedor permita a su vez acceso al mercado para servicios cloud europeos.

En sectores como la banca, la energía, la sanidad o la defensa, estos criterios podrían excluir de facto a Amazon, Microsoft y Google de los contratos más relevantes. Y la amenaza no es menor: el incumplimiento conllevará multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.

La segunda pata es el Reglamento de Chips 2.0, que amplía y endurece la primera Ley Europea de Chips. La principal novedad es que la Comisión se otorga el poder de anular contratos de suministro de semiconductores en situaciones de emergencia o escasez, multar a empresas que oculten información sobre su cadena de suministro y actuar como comprador central para los 27 estados miembros, replicando el modelo que funcionó con las vacunas durante el covid. La novedad estructural, sin embargo, es más sutil: incorpora mecanismos para estimular la demanda interna de chips fabricados en la UE, algo que ya se intentó con los fondos europeos de recuperación sin demasiado éxito que digamos.

La tercera iniciativa es la Estrategia de Ecosistemas Digitales Abiertos, concebida para impulsar el uso del software de código abierto en administraciones públicas e instituciones comunitarias. La meta es alcanzar 30 millones de usuarios activos para 2030 en herramientas europeas de colaboración digital, mensajería instantánea y correo electrónico seguro. Asimismo, se creará un Instrumento Europeo de Mantenimiento de Código Abierto que proporcionará apoyo financiero estable para mantener proyectos críticos y desarrollar bifurcaciones independientes cuando existan riesgos de dependencia o vulnerabilidades de seguridad. A esto se suma una nueva Organización Europea para la Custodia de Infraestructuras Digitales Públicas que garantizará el mantenimiento a largo plazo de estos activos.

Por último, la cuarta iniciativa es la hoja de ruta para la digitalización e inteligencia artificial en el sector energético, dotada con 20.000 millones de euros para ejecutar planes de IA soberana en uno de los sectores más críticos para la autonomía continental.

200.000 millones de euros y la pregunta de dónde sale el dinero

El paquete completo necesita 200.000 millones de euros para ampliar la capacidad de centros de datos hasta 2036. La Comisión lanzó en la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial de París, el pasado febrero, la iniciativa InvestAI: un fondo europeo de 20.000 millones para cinco gigafábricas de IA con más de 100.000 procesadores avanzados cada una, y otros 10.000 millones para 13 fábricas más pequeñas con alrededor de 25.000 procesadores. El modelo es el del CERN: asociación público-privada que permita escalar sin depender exclusivamente del presupuesto comunitario.

La trampa está en ese último matiz. La financiación privada para los centros de datos aún no está asegurada, y el historial europeo de grandes planes tecnológicos invita a la cautela. La Comisión contempla, además, actuar como órgano central de compra para países e instituciones de la UE en la adquisición de servicios de centros de datos, computación en la nube, software y sistemas de IA. Para los centros de datos que usen chips fabricados en Europa o reduzcan sus costes energéticos, habrá aprobación acelerada, acceso preferencial a la red eléctrica y reducción de cargos de red.

La industria se mueve

Las grandes tecnológicas estadounidenses llevan meses anticipando este movimiento de la Unión Europea y preparando los mimbres para resistir en este contexto aparentemente hostil a sus intereses. Amazon lanzó este año un servicio alojado íntegramente en Europa, física y legalmente separado de su otra infraestructura global. Microsoft opera Bleu, una nube controlada localmente en Francia a través de Capgemini y Orange, y Delos Cloud, una filial de SAP sobre infraestructura Azure. Google mantiene S3NS, empresa conjunta controlada por el grupo de defensa francés Thales, y una asociación separada con el proveedor francés OVHcloud.

La industria europea, en cambio, lleva meses presionando para que la normativa vaya más lejos. En marzo, los CEOs de 25 empresas europeas de cloud escribieron a Virkkunen pidiendo que la soberanía, la resiliencia y la competencia leal fueran los ejes centrales del paquete. OVHcloud, Scaleway, Aleph Alpha y Mistral AI son los nombres que aparecen con más frecuencia cuando se habla de quién puede beneficiarse de los nuevos criterios de licitación. Empresas que hasta ahora competían en desventaja de precio frente a los hipermercados de Silicon Valley, y que podrían ver cómo las reglas del juego se reescriben a su favor.