Marta Estarellas (Qilimanjaro): "Europa aún no ha perdido la carrera en cuántica; en IA y chips sólo puede posicionarse"

Marta P. Estarellas, CEO de Qilimanjaro, momentos antes del inicio del evento de Fundación LAB en Valencia este 30 de marzo.

Las claves nuevo Generado con IA Marta Estarellas, CEO de Qilimanjaro Quantum Tech, destaca que Europa aún puede liderar la carrera en computación cuántica, a diferencia de la inteligencia artificial y los semiconductores. La colaboración público-privada y la atracción de inversión privada son claves para que Europa y España avancen en soberanía tecnológica y competitividad global. España cuenta con talento y potencial para convertirse en un hub tecnológico cuántico mundial, pero es necesario repatriar profesionales sénior y aumentar la apuesta por la cuántica. La adopción de tecnologías cuánticas y la ciberseguridad poscuántica son urgentes para no perder competitividad y proteger los datos frente a futuros ordenadores cuánticos.

El evento de Fundación LAB celebrado este 30 de marzo en Valencia ha reunido a líderes del sector innovador y tecnológico como Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play Tech Center, Jaime de Járaiz, presidente y CEO de LG Electronics España, Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice o Marta P. Estarellas, CEO de Qilimanjaro Quantum Tech, para reflexionar sobre la competitividad de España en un entorno cada vez más complejo.

El escenario geopolítico global avanza a una velocidad vertiginosa donde la colaboración público-privada es la clave para crear campeones tecnológicos en Europa que ayuden a defender la soberanía tecnológica de la región.

No es una cuestión baladí y parece que, al menos ahora sí, sector público y privado van de la mano en este mayúsculo reto. ¿Llegaremos a tiempo? Pues, como todo en la vida. Hay una escala de grises en la respuesta. O dicho de otra manera, depende en qué áreas.

Así lo defiende en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL la CEO de Qilimanjaro Quantum Tech, Marta P. Estarellas, uno de los nombres propios de la computación cuántica en España, pieza clave para que Europa se posicione en la primera línea de esta tecnología, aún en fase de desarrollo y maduración, una carrera donde, según considera la emprendedora española, todavía se puede luchar por estar en la primera línea.

"En cuántica no hemos perdido la carrera aún. En inteligencia artificial y en la tecnología del semiconductor podemos posicionarnos, podemos ser fuertes, pero francamente creo que hemos perdido la carrera. En cuántica, esto aún no se ha determinado", afirma a esta redacción Estarellas en la conversación mantenida momentos antes de iniciarse el encuentro en CaixaForum organizado por Fundación LAB.

"La vieja Europa está empezando a despertarse. Se está dando cuenta de sus propias fortalezas y empieza a proteger su soberanía tecnológica y a dar las herramientas a las empresas para que las ideas que genera el talento de la región se puedan quedar en Europa", añade.

Sin embargo, la inversión sigue siendo uno de los principales escollos, que todavía frena el escalado de las compañías tecnológicas en Europa y provoca una fuga de talento hacia otras regiones con un coste de oportunidad difícilmente asumible en esta coyuntura tan volátil y cambiante.

Marta Estareallas, en el centro de la imagen, durante la mesa redonda en la que ha participado este 30 de marzo en el evento de la Fundación LAB en Valencia.

Marta P. Estarellas valora positivamente que las Administraciones públicas en Europa se hayan dado cuenta de la necesidad de traccionar inversión privada en una colaboración de ambas esferas más necesaria que nunca. Sin embargo, la velocidad para hacer match no siempre sigue el ritmo que exige el momento.

"No solo tenemos talento, también una gran cantidad de propiedad intelectual en Europa. Se está intentando anclar inversión privada dando esa ventaja de yo te 'macheo' con inversión pública. Aunque hay que ir a una velocidad muy rápida y estamos viendo que los procesos regulatorios, los procesos de due diligence y, también la propia atracción de capital privado, es difícil de conseguir".

"Se intenta anclar inversión privada, pero hay que ir a una velocidad muy rápida y estamos viendo que los procesos regulatorios, los de 'due diligence' y, también la propia atracción de capital privado, son difíciles de conseguir"

La CEO de Qilimanjaro defiende que existe "un exceso de inversión pública", pero al mismo tiempo, es complicado movilizar ese dinero porque está siendo difícil machear esa inversión con el capital privado". La consecuencia es ya conocida: "Eso está haciendo que vayamos más lentos de lo que querría la propia Administración pública. Pero es un primer paso muy importante".

¿Cuál es el papel de España en este contexto? Marta P. Estarellas lo tiene claro: "España se está despertando". Su pronóstico apunta a que, si el país hace los deberes, tiene los mimbres para ser "un hub tecnológico cuántico a escala mundial".

España, ¿próximo? hub cuántico mundial

"España está apostando fuerte en varias tecnologías. Sí que me gustaría que lo hiciera más fuerte en la cuántica, porque tenemos buenas empresas y muy buen talento que sale de las universidades, y también atesoramos muy buenos profesionales".

Son precisamente estos últimos, en concreto los profesionales sénior, una pieza crítica para que España salde una asignatura pendiente en computación cuántica y el potencial de la tecnología desarrollada desde este país para encumbrar a Europa en la vanguardia del sector.

"España tiene muy buenos profesionales sénior que se fueron. Las grandes tecnológicas y empresas de cuántica extranjeras están llenas de ingenieros sénior españoles. Ahora toca traerlos"

"España tiene buenos profesionales sénior que se fueron y ahora toca hacer un esfuerzo para traerlos de vuelta. Las grandes tecnológicas y grandes empresas de cuántica extranjeras están llenas de ingenieros sénior españoles".

"Es muy importante encontrar los mecanismos para traerlos aquí. Si lo hacemos, realmente podemos ser un hub tecnológico cuántico a escala mundial", recalca.

Sin embargo, hasta llegar a ese momento, el desarrollo y madurez de la tecnología cuántica y su aterrizaje en la economía española debe avanzar, algo que, además de la parte técnica, necesita también altas dosis de divulgación y de pérdida de miedos.

"De la misma manera que tenemos aversión al riesgo a la hora de invertir, tenemos aversión al riesgo a la hora de incluir nuevas tecnologías. Parece que la tecnología nos da miedo y siempre vemos la amenaza. Bueno, si la usas mal, puedes tenerlo. Pero también conlleva un gran beneficio si la usas bien".

"Estamos viendo empresas valientes, normalmente grandes corporaciones, con equipos de innovación que quieren estar en la ola porque se han dado cuenta lo que ha pasado con la IA, que lo peor que te puede pasar; que venga una tecnología altamente ruptiva y tus equipos no la sepan usar".

En ese escenario, empresas españolas ya están anticipándose a lo que está por venir y exploran, de la mano de empresas como Qilimanjaro qué problemas de su día a día pueden ser mejorados con cuántica.

Marta P. Estarellas en Fundación LAB, este 30 de marzo en Valencia.

"No todos los problemas se pueden mejorar, así que tienes que hacer este análisis previo. Una vez está hecho, ya empezamos a trabajar cómo migrar, cómo construir esos algoritmos y, poco a poco, ir poniéndolos en producción".

Quedarse fuera de este proceso de cambio puede conllevar pérdida de competitividad irrecuperable en menos tiempo del que podemos pensar. "Todo indica que en muy pocos años vamos a ver un punto de inflexión en el que la cuántica va a ir impactando en las unidades de negocio, ya no tanto en las de innovación. Cuanto antes te pongas a trabajar en ello, mejor", sentencia la CEO de la empresa catalana.

En esta línea, la ciberseguridad y las fisuras que pone sobre la mesa la computación cuántica también exigen anticipación por parte de la economía y la sociedad.

"Hay que empezar ya. Antes de que esté el ordenador cuántico ya debemos volver a encriptar estos datos con lo que se llama criptografía postcuántica, es decir métodos de criptografía, de encriptado, que no son vulnerables a un ordenador cuántico. Es que ya no es una cuestión de cuándo estará el ordenador cuántico. Es una cuestión de que ya te están cogiendo los datos para cuando esté, poderlos romper, y saber lo que había en esos datos. O sea, cuanto antes te pongas a ello, mejor".

Este 2026 se presenta apasionante para Quilimanjaro Quantum Tech. La empresa está cerrando ronda de inversión para afrontar un punto de inflexión y afianzar su escalado a escala mundial.

"Queremos estar en la carrera de la cúantica y ser no sólo caballo competidor, sino también ganador. Y eso quiere decir competir con empresas que están naciendo con un capital muy importante. Eso hace que tengamos que poner una vista fuera de España, incluso fuera de Europa. Nos estamos expandiendo en Singapur, Estados Unidos, en definitiva, estamos explorando en qué sitios tenemos que estar a nivel estratégico para poder afrontar este escalado"

Aunque no, el talento y la sede de la empresa, no piensa moverse ni un milímetro. "Siempre desde España, siempre desde Barcelona", concluye la CEO.