El sector tecnológico paga 47.300 euros de media y factura cifras récord, pero el 90% de las empresas no encuentra talento

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LO ESENCIAL Las claves La economía digital ya representa el 27% del PIB español tras alcanzar una facturación récord de 146.660 millones de euros en 2025, un 6,4% más que el año anterior. El salario medio en el sector tecnológico aumentó hasta los 47.300 euros anuales, con puestos directivos de consultoría y estrategia superando los 88.000 euros. Pese a que el 92,5% de las contrataciones son indefinidas, el 90,4% de las empresas asegura tener dificultades para encontrar y contratar talento cualificado. El teletrabajo se consolida en la industria, ofreciéndose en el 68,3% de las compañías con una media de dos días presenciales a la semana. Preguntas ¿Por qué el sector tecnológico español paga una media de 47.300 euros si el 90,4% de las empresas dice no encontrar talento? Porque la falta de oferta eleva los salarios para retener y atraer perfiles; el informe de Ametic registra un incremento medio salarial del 3,1% hasta 47.300 euros mientras la demanda supera a la oferta. ¿Qué perfiles son los mejor pagados y por qué cobran más, según el estudio de Ametic? Los cargos que conectan dirección, tecnología y negocio lideran pagos: director de Consultoría y Estrategia, director de Infraestructura y Chief Data Officer; su remuneración responde a responsabilidad estratégica y relación directa con clientes. ¿Qué consecuencias tiene que el 92,5% de los contratos en el sector sean indefinidos para los trabajadores y las empresas? Ya existe mayor estabilidad laboral para empleados; puede aumentar la retención de talento. En el futuro, la alta indefinición puede limitar la flexibilidad de plantillas ante picos de demanda. ¿Cómo afecta a los trabajadores que el 68,3% de las empresas ofrezca teletrabajo y la retribución flexible esté en el 72,7%? Los empleados disfrutan de mayor conciliación y opciones de compensación personalizada; estas políticas aumentan el atractivo del sector frente a otros empleadores. ¿Cómo se ha llegado a la escasez de talento tecnológico en España y qué propone Ametic para corregirla? La digitalización acelerada elevó la demanda de perfiles mientras la formación no ha crecido al mismo ritmo; Ametic reclama reforzar la formación y atraer más vocaciones, especialmente femeninas, hacia profesiones digitales.

Lo digital gana peso dentro de la estructura económica del país. Año tras año, las cifras asociadas a este ámbito crecen: ya suponen el 27% del PIB y en 2025 alcanzó una facturación récord de 146.660 millones de euros, un 6,4% más que en 2024, con lo que se encadenan cinco años de crecimiento.

Una evolución que también se refleja en el mercado laboral. El pasado año, el sector contaba con 842.596 personas empleadas, un dato halagüeño que, sin embargo, está todavía lejos de cubrir la demanda existente en nuestro país.

"Los datos confirman que el sector tecnológico digital ofrece empleo estable y salarios al alza, pero la escasez de talento cualificado sigue siendo el gran cuello de botella para su crecimiento", ha señalado Beatriz García-Quismondo, directora de Políticas Digitales y Talento Digital de Ametic.

No se trata solo de una percepción entre los actores de la industria. Es un hecho que existe un desequilibrio entre la demanda de perfiles y la disponibilidad de profesionales: el 90,4% de las empresas tuvo dificultades para contratar talento en el último año, según refleja el Estudio sobre Salarios y Política Laboral en el Sector Tecnológico Digital 2026, elaborado por Ametic.

El informe también muestra una evolución positiva en las retribuciones, con un salario medio de 47.300 euros, un 3,1% más que el año anterior, con incrementos en todos los perfiles profesionales.

Los más demandados

La transversalidad de lo digital en todas las organizaciones ha aumentado la relevancia de perfiles que conectan dirección, tecnología y negocio. Entre los mejor remunerados figuran el director de Consultoría y Estrategia (88.453 euros), el director de Infraestructura de Sistemas (72.944 euros) y el Chief Data Officer (61.580 euros).

Les siguen el jefe de proyecto (56.900 euros), el arquitecto de software (54.428 euros) y el responsable de ciberseguridad interna (50.190 euros). Entre los perfiles más técnicos, el técnico sénior de sistemas percibe 40.659 euros anuales y el analista programador, 36.022 euros.

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El análisis por departamentos apunta a que los más próximos al cliente son los que registran los mejores salarios. El Departamento Comercial y de Marketing lidera la clasificación con 64.000 euros de media y el mayor crecimiento interanual (+2,9%). Le sigue Consultoría y Estrategia, con 62.000 euros (+2,8%), y Soporte a Negocio, con 54.400 euros (+2,6%).

En los perfiles puramente técnicos, Desarrollo de Software se sitúa en 47.700 euros (+2,8%), Infraestructura de Sistemas en 44.200 euros (+2,3%) y Mantenimiento en 43.000 euros (+2,9%). El Departamento de Planta, con funciones más operativas, registra 34.400 euros (+2,7%).

Empleo estable

En general, las conclusiones son positivas en todas las áreas del estudio, para el que se ha analizado la retribución de 57 categorías profesionales en siete departamentos, con datos aportados por “una muestra significativa de empresas del sector”, según Ametic.

Y, aunque las diferencias por el tamaño de la empresa persisten, los números también son favorables: las retribuciones experimentaron un crecimiento del 2,8%. En las compañías de más de 100 empleados alcanzan los 50.700 euros anuales, frente a los 48.100 euros de las de menor tamaño.

Esta radiografía del talento digital muestra, además, que el 92,5% de los contratos son indefinidos. El porcentaje desciende respecto al año anterior (94,1%), aunque la serie histórica del estudio muestra un crecimiento sostenido. La estabilidad es mayor en las empresas de servicios (92,9%) y en las de más de 100 empleados (92,7%).

En cuanto a los incentivos y beneficios sociales, el 68,3% de las empresas ofrece teletrabajo a toda su plantilla con una media de dos días a la semana; y la retribución flexible se aplica en el 72,7% de las compañías.

Escasez de perfiles

Pese a la evolución positiva de los salarios y la estabilidad del empleo, el 90,4% de las empresas tuvo problemas para contratar talento en el último año: un 54,2% de forma habitual y un 36,2% de manera ocasional. Solo el 9,6% no tuvo dificultades.

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“Necesitamos reforzar la formación y atraer más vocaciones, especialmente femeninas, hacia las profesiones digitales”, apunta García-Quismondo

Mientras tanto, las perspectivas de contratación siguen siendo positivas. Al inicio de 2026, el 48,9% de las empresas preveía ampliar su plantilla, el 44,6% mantenerla y solo el 6,5% reducirla.