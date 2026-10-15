Luisa Alli: "Tenemos que diseñar la tecnología incorporando los derechos digitales"

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LO ESENCIAL Las claves Luisa Alli ha defendido en los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 la necesidad de crear tecnología concebida desde su diseño por y para las personas. La coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales aboga por incluir estos derechos con la misma exigencia con la que ya se contempla la sostenibilidad ambiental. Advierte que en el entorno online se deben proteger valores del mundo físico como la privacidad, la protección de datos, la seguridad de los menores y la veracidad de la información. Reclama a las administraciones públicas que su papel no se limite a regular, sino que fomente y promocione políticas públicas activas en el ámbito digital.

“Tecnología por y para las personas desde el diseño”. Esta es la petición que ha hecho Luisa Alli, coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de la Fundación Hermes, a las innovadoras empresas que se han congregado en el Palacio de Neptuno para conocer a los ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

La directiva, que ha inaugurado la sexta edición de la prestigiosa gala, se ha mostrado convencida de que el tejido digital español puede demostrar su capacidad de desarrollo de talento y de promoción de nuevas empresas ante Europa. Además, cree que diseñar herramientas teniendo en cuenta los derechos digitales es una cuestión relevante en esa “batalla” que tienen que dar en el Viejo Continente.

“Del mismo modo que se ha incorporado la sostenibilidad, y que asumimos que ya no se puede producir contaminando, hay que incluir la mentalidad de los derechos digitales. […] Tenemos que proteger a la ciudadanía”.

Para Alli, todos los derechos que están reconocidos en el mundo físico todavía no se han incorporado a la esfera digital. Pero en nuestra interacción digital cotidiana nos chocamos con muchos de ellos: “Intimidad, protección de datos y de los menores en internet, derecho a una información veraz…”

De hecho, la directiva ha contado cómo desde que nos levantamos por la mañana enfrentamos este mundo que los ciudadanos muchas veces no conocemos: desde la típica pulsera que monitoriza nuestro sueño hasta la videollamada de trabajo que se graba, pasando por el catálogo de streaming que recomienda, por ejemplo, un documental sobre algo que hemos hablado recientemente con nuestros familiares.

En cualquier caso, ha matizado: “No queremos demonizar la tecnología, sino hacerla más segura”. Y para ello, precisamente, se instauró el año pasado el Observatorio de Derechos Digitales. “Ayudamos a empresas y personas a conocer sus derechos y a que se diseñe la tecnología con esa mentalidad”.

Por último, Alli ha lanzado un mensaje a las administraciones públicas: “No se trata solo de regular, sino de promocionar políticas públicas”.

La sexta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuenta con la colaboración de Vodafone, GTT, Mapfre, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.