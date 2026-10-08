Luisa Alli abrirá los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 en pleno debate sobre el futuro de la IA

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LO ESENCIAL Las claves Luisa Alli, coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de Fundación Hermes, inaugurará los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 el 15 de octubre en Madrid. Su intervención abordará el debate sobre IA, economía del dato, transparencia y protección de derechos digitales, en un contexto de aceleración tecnológica y regulatoria. Los premios reconocerán diez categorías de innovación y digitalización; los ganadores serán elegidos por un jurado independiente de 15 expertos tras una preselección editorial. El Palacio de Neptuno acogerá también el VI Foro de Innovación Autonómica y Local, centrado en digitalización pública, gobernanza, IA, computación cuántica y ciberseguridad.

Luisa Alli, coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de la Fundación Hermes, será la encargada de inaugurar los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, que se celebrarán el próximo 15 de octubre en Madrid. Su participación abrirá una edición de los premios marcada por un momento especialmente relevante para el ecosistema tecnológico, con la inteligencia artificial, la protección de los derechos digitales y la relación entre innovación y regulación ocupando un lugar central en la conversación pública.

Alli es la cara visible del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España que ha congregado a más de 360 expertos y a más de un centenar de entidades públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil. Su propósito pasa por abordar debates tan cruciales como la privacidad, protección de datos, igualdad, ciberseguridad o derechos ante el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, desde un modelo de colaboración público-privada. Todo con el objetivo último de trasladar los principios de la Carta de Derechos Digitales a la realidad.

Además de dirigir la Fundación Hermes, Luisa Alli es directora adjunta a la Presidencia de Fundación Telefónica y también ha presidido la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Su formación incluye estudios sobre sociedad civil, liderazgo global e innovación en Harvard Kennedy School y MIT Sloan.

Su presencia en los DISRUPTORES Innovation Awards resulta especialmente oportuno en plena aceleración de la IA y de la economía del dato, cuando empresas, administraciones y ciudadanos afrontan cuestiones cada vez más complejas sobre responsabilidad, transparencia y protección de derechos. La Fundación Hermes ha impulsado este año, además, la primera Declaración de Deberes y Responsabilidades Digitales de España, que delimita responsabilidades para poderes públicos, empresas, plataformas y particulares.

Con este contexto, la apertura de Alli servirá de antesala a unos DISRUPTORES Innovation Awards concebidos para reconocer a las empresas, instituciones, proyectos y profesionales que están protagonizando la transformación tecnológica.

Unos premios independientes de referencia

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Para lograr esa reputación y prestigio, el método de selección completamente independiente y ajeno a cualquier interés comercial o personal, con un sistema basado en un doble filtro.

El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas de entre los mejores artículos publicados a lo largo del año en nuestro medio, sin aceptar candidaturas o propuestas externas. La votación final se realiza a partir de una tabla de valoración con cinco variables diferentes y corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor iniciativa de impulso al ecosistema, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

Los elegidos serán desvelados en una gala que tendrá lugar la tarde del 15 de octubre, en el Palacio de Neptuno en Madrid (acceso sólo para profesionales, previo registro), que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país. El pasado año, más de 350 profesionales acudieron a la cita, convirtiéndola en el mayor encuentro de esta índole.

Además, a todos los asistentes al evento se les entregará una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en DISRUPTORES, junto a tribunas de representantes destacados del sector, infografías exclusivas y análisis del sector.

Por la mañana, voz a la innovación autonómica

Previamente, durante la mañana, y en el mismo Palacio de Neptuno, tendrá lugar el Global Regions Connection - VI Foro de Innovación Autonómica y Local, la mayor cumbre sobre innovación y digitalización a escala regional y local que se celebra en España. Este año bajo el lema “Innovar desde el territorio en un mapa geopolítico incierto”.



Un evento (con acceso previo registro) en el que intervendrán consejeros autonómicos, directores generales, concejales y expertos del sector privado. La pasada edición reunió a representantes de la práctica totalidad de ejecutivos autonómicos, que de nuevo debatieron junto a expertos y profesionales del sector privado, miembros de equipos de innovación de grandes empresas, startups, inversores, aceleradoras, dirigentes de tecnológicas y agencias de comunicación, sobre los retos y oportunidades que se presentan en el ámbito de la digitalización y la innovación.

Durante la jornada se abordarán temas fundamentales como la transformación digital en la administración pública, la gobernanza digital en comunidades autónomas y ayuntamientos, la influencia de tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica, así como las mejores prácticas y desafíos futuros en temas como la ciberseguridad. También se analizará cómo la digitalización puede mejorar la gestión municipal y autonómica y su traslación internacional en un escenario geopolítico cada vez más complejo.

El objetivo de esta jornada es fomentar la reflexión, el debate y el networking en torno a cómo la innovación y la digitalización pueden ayudar a modernizar las AAPP más próximas al ciudadano, mejorar su calidad de vida y desarrollar nuevos modelos económicos para afrontar los desafíos del presente y, especialmente, del futuro.