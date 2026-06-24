Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española: "Europa no se puede quedar fuera de la economía lunar"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, afirma que Europa debe participar activamente en la economía lunar y desarrollar sus propias capacidades para misiones espaciales. España ha triplicado su inversión anual en el sector espacial en los últimos siete años, alcanzando los 455 millones de euros y aumentando su papel en proyectos europeos clave como IRIS 2. Por primera vez, España lidera una misión científica en la ESA, ARRAKIHS, enfocada en el estudio de la materia oscura, y avanza en otras iniciativas de observación y navegación. La Agencia Espacial Española prepara un plan tecnológico para el desarrollo de energía en órbita y propulsión nuclear, además de nuevas infraestructuras y leyes para gestionar el ecosistema espacial.

La exploración espacial fue, durante muchas décadas, una carrera científica e incluso con marcadas connotaciones geopolíticas, pero siempre ha estado alejada del plano económico. Sin embargo, en los últimos cursos se ha ido consolidando como una industria de escala global, con una facturación que ya supera los 500.000 millones de dólares y previsiones que la sitúan por encima del billón antes de 2040.

Dentro de ese crecimiento, al amparo del concepto de 'new space', la luna emerge como el siguiente gran vector de actividad: más de 400 misiones previstas en la próxima década, inversiones públicas y privadas que se aceleran y una cadena de valor que abarca desde el lanzamiento hasta la energía, la conectividad o la extracción de recursos. Estados Unidos ha marcado la vuelta a nuestro satélite como uno de sus grandes objetivos nacionales, mientras que otras potencias como China o India también están jugando sus cartas. Por su parte, Europa, una de las grandes regiones históricamente referentes en el ámbito espacial, busca no quedarse descolgada de esta aventura.

El Viejo Continente, pese a su músculo tecnológico, llega con una carencia estructural y enormes dependencias de terceros a la hora de llegar al espacio con misiones tripuladas. Empero, Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española (AEE) confía en que podemos ser protagonistas también en estos lares: “Europa tendrá una base en la luna; no nos podemos quedar fuera de la economía lunar. Es cierto que tenemos un talón de Aquiles en exploración, necesitamos un lanzador pesado y una cápsula para acceder a órbita lunar. Es un problema de financiación, pero tenemos la capacidad técnica de hacerlo”.

Durante la VI edición del Congreso de Ingeniería Espacial, celebrado en la sede del Instituto de Ingeniería de España y con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL como media partner, Cortés ha recordado la solvencia científica europea que es difícil de discutir: “Somos un continente que ha puesto una sonda en Titán, una de las lunas de Saturno. Hemos aterrizado en un cometa. Tenemos el mejor sistema de teledetección del mundo, Copernicus. Pero tradicionalmente Europa ha sido dependiente de terceros. Tenemos un gran cuerpo de astronautas, pero nos faltan infraestructuras. Hay que tomar decisiones inmediatas”.

En este contexto, España busca su propio hueco y ganar relevancia en este ecosistema. Juan Carlos Cortés saca pecho al respecto: “Tras la creación de la agencia estamos viviendo el momento más dulce de la industria espacial. Hace siete años, la inversión anual era de 150 millones; ahora estamos en 455 millones, un factor de multiplicación por tres”.

Ese crecimiento se traduce en mayor presencia en iniciativas clave. “Hemos aumentado la participación española en IRIS 2”, apunta, en referencia a la constelación europea de conectividad segura. Y también en el refuerzo de la posición dentro de la ESA: “Hemos aumentado nuestra participación para tener un papel más relevante en la cadena de valor, pero también más infraestructuras en suelo español”.

Uno de los cambios más visibles se produce en el ámbito de los lanzadores antes mentados. “Miura 5, de PLD Space, a finales de este año será una realidad”, anticipa el director de la AEE. “Esto nos dará una dimensión nueva. No solo desarrollar satélites, sino también ponerlos en órbita. Lograremos ser autónomos, hay pocos países en el mundo que puedan hacerlo”.

Buena nota en ciencia española (y europea)

En paralelo, el frente científico sí presenta avances sustanciales y, en algunos casos, liderazgo español. “Por primera vez, estamos liderando una misión científica, ARRAKIHS, orientada a estudiar la materia oscura”, explica a renglón seguido Juan Carlos Cortés, en referencia a uno de los proyectos más ambiciosos del programa Voyage 2050 de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Ese posicionamiento se refuerza con otras líneas de investigación. “Estamos inmersos en sondas a lunas heladas”, añade, situando a España y Europa en una “posición de privilegio en ciencia” que contrasta con las debilidades en el ámbito de la exploración tripulada.

Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, durante el VI Congreso de Ingeniería Espacial.

El frente de la navegación también entra en fase de redefinición. “Estamos liderando el programa LEO-PNT para dar resiliencia en un momento en que las interferencias intencionadas en la red Galileo son una realidad”, indica. La solución pasa por esta suerte de nuevas arquitecturas: “Estas señales serán mucho más robustas y tolerantes a este tipo de ataques”.

A esto se suman iniciativas propias y diferenciales del Viejo Continente y de la estrategia ibérica en particular. “Las constelaciones Atlántica y Atlántica Plus avanzan con sensores ópticos, infrarrojos e inteligencia de señales”, detalla. Ahí entiende el director de la AEE que España puede cobrar protagonismo en el desarrollo de capacidades duales, tanto civiles como de seguridad.

El papel de la política espacial

Juan Carlos Cortés no escapa al pulso que impregna el sector público en estas dimensiones y la importancia de que su agencia, gobiernos europeos y legisladores abracen con ahínco (y dinero) la carrera espacial. En ese sentido, el director ha explicado que “antes de agosto lanzaremos un plan tecnológico para desarrollar energía en órbita y propulsión nuclear”, mientras en paralelo se despliegan nuevas infraestructuras en suelo patrio.

“Hemos adquirido dos hectáreas en Villanueva de la Cañada para un centro de control de actividad solar que permitirá analizar cómo afecta a las redes de telecomunicaciones”, explica a modo de ejemplo Cortés, con puesta en marcha prevista “en octubre de este año”.

Todo ello deberá encajar en un nuevo marco normativo. “La ley del espacio será clave para gestionar este ecosistema”, apunta, justo ahora que no podemos obviar que la sostenibilidad orbital y la gestión de residuos espaciales ganan peso en el debate público. “Europa es un actor relevante en programas de seguimiento de basura espacial y defensa planetaria; otras potencias espaciales no pueden decir lo mismo”.

El calendario inmediato concentra citas relevantes en este sentido. “A principios de septiembre, [el presidente francés, Enmanuel] Macron ha convocado una cumbre de presidentes en materia espacial que acabará en programas concretos. Y, a la vuelta de verano, España liderará en Madrid la conferencia interparlamentaria del espacio”. El cierre de año será determinante: “En diciembre tendrá lugar la conferencia ministerial de la ESA para tomar decisiones programáticas en exploración”, concluye Cortés, en una ventana temporal en la que Europa deberá decidir si consolida su autonomía o prolonga sus dependencias de Estados Unidos y otras potencias espaciales.