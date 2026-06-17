La IA genera retorno, pero casi la mitad de los CEOs españoles admite sentirse cansado de ella

Las claves

Las claves Generado con IA Solo uno de cada seis CEOs de grandes empresas españolas declara haber recuperado la inversión realizada en inteligencia artificial. El análisis de datos y la automatización de tareas administrativas son los ámbitos donde la IA genera mayor impacto, aunque la escasez de talento especializado sigue siendo el principal obstáculo. Prácticamente la mitad de los CEOs españoles reconoce sentirse cansado de la atención mediática y empresarial que recibe la inteligencia artificial. Solo un 31,7% de los CEOs confía plenamente en las decisiones automatizadas, destacando la importancia de la supervisión humana en los procesos empresariales.

La inteligencia artificial acapara titulares y planes estratégicos, pero ahora es el momento de medir resultados y, lo cierto, es que la realidad no es la que esperaban las empresas . Tanto es así, que solo uno de cada seis CEOs de grandes compañías españolas asegura haber recuperado la inversión realizada en tecnología.

El esfuerzo no termina de tener el retorno económico esperado. Y esto a pesar de que cerca del 60% de los responsables empresariales asegura destinar entre el 20% y el 50% de su presupuesto anual a iniciativas relacionadas con la digitalización de procesos y la implantación de nuevas tecnologías.

Al menos así aparece reflejado en un reciente estudio de Entelgy, elaborado a partir de una encuesta a 300 CEOs y directivos de compañías de más de 250 empleados.

Donde sí parecen percibirse resultados más tangibles es en el terreno de la productividad. El análisis de datos es el ámbito en el que las empresas están obteniendo un mayor impacto, según el 50,7% de los encuestados; seguido por la automatización de tareas administrativas, mencionada por un 41%; y el desarrollo de software, con un 29,3%.

La dificultad para rentabilizar estas inversiones tiene además causas bien identificadas por los propios directivos. La escasez de talento especializado aparece como la principal barrera para obtener un retorno claro, una preocupación compartida por el 36,3% de los encuestados; a lo que se suman los elevados costes de implantación, señalados por el 30%.

La IA genera retorno...y fatiga

La inteligencia artificial sigue ganando terreno en las estrategias corporativas. Ocho de cada diez CEOs afirman que las soluciones desplegadas en sus organizaciones ya están generando algún tipo de retorno. Sin embargo, la magnitud de ese beneficio dista de ser uniforme.

Solo un tercio de los directivos asegura que el retorno obtenido supera en más de un 50% la inversión realizada. En la mayoría de los casos, los resultados económicos siguen siendo más modestos y se sitúan por debajo del 20% de la inversión inicial.

Junto a ello, el documento señala otra tendencia: la creciente sensación de saturación alrededor de la inteligencia artificial. Aunque el 52,3% de los CEOs considera que esta tecnología será indispensable para la supervivencia futura de sus empresas, prácticamente la mitad de los encuestados (un 47,7%) reconoce sentirse cansado de la atención y la relevancia que recibe la IA en el ámbito empresarial.

La cifra refleja una paradoja cada vez más evidente en los entornos corporativos. La inteligencia artificial continúa despertando interés e impulsando inversiones, pero también empieza a generar cierto desgaste entre quienes deben decidir cómo, cuándo y dónde aplicarla.

La confianza tiene límites

La cautela también aparece cuando la conversación se traslada desde la productividad hacia la toma de decisiones. Solo el 31,7% de los CEOs afirma confiar plenamente en decisiones automatizadas generadas por la inteligencia artificial, la analítica avanzada o la automatización de procesos.

Esto pone de manifiesto que, pese a los avances registrados en los últimos años y al creciente nivel de adopción de estas herramientas, la supervisión humana continúa siendo un elemento imprescindible para buena parte de las organizaciones.

Más allá de la tecnología, los máximos responsables empresariales mantienen otras preocupaciones sobre la mesa. El cumplimiento normativo encabeza la lista de riesgos, citado por el 45,7% de los encuestados. Le siguen la dependencia de proveedores tecnológicos (36,7%), la escasez de talento (33%) y la pérdida de conocimiento corporativo derivada de jubilaciones, rotación de profesionales o fuga de talento (32%).

Todos estos resultados muestran que la digitalización empresarial ha alcanzado una nueva fase de madurez. Una etapa en la que el valor de la tecnología se mide cada vez menos por la novedad de las herramientas y más por su capacidad para mejorar procesos, optimizar operaciones y generar resultados tangibles para el negocio.