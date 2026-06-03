López avanza que el Gobierno optará a la candidatura de la gigafactoría europea de IA con cerca de 700 millones

El ministro Óscar López en la inauguración de South Summit en Madrid este 3 de junio.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno presentará candidatura para la gigafactoría europea de IA con una aportación pública de entre 600 y 800 millones de euros. La inversión total del proyecto podría alcanzar los 4.000 millones, sumando financiación privada de empresas como Santander, Telefónica y ACS. Se lanzará un nuevo paquete de ayudas de 162 millones para reforzar infraestructuras de investigación y ensayo en tecnologías disruptivas. La IA ya genera 600.000 empleos en España, con la administración pública como uno de los principales impulsores del sector.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que la candidatura a la gigafactoría europea de la IA tendrá una aportación pública de entre 600 y 800 millones.

El Ministerio espera que la UE convoque en julio el proceso, en el que se ha optado por crear dos ligas porque hay países que no van a llegar a proyectos de mayor tamaño. España aspira a ser uno de los tres proyectos de mayor envergadura que pueda acoger la liga principal, según ha explicado López en un encuentro informal con periodistas en el South Summit.

Será el proyecto más grande del Gobierno a través de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT). Primero será necesario constituir la sociedad y aprobar la inversión, para después presentar la candidatura.

A la inversión pública se sumará la parte de financiación de empresas privadas de Madrid y Cataluña, por lo que la inversión total del proyecto podría ascender a cerca de 4.000 millones, en el que se prevé que participen Santander, Telefónica, ACS, Multiverse o Submer.

El ministro también ha anunciado “un nuevo paquete de estímulo a la innovación” que irá destinado a reforzar capacidades industriales “en ámbitos tecnológicos disruptivos y estratégicos”. Supondrá un montante de 162 millones de euros en ayudas orientadas a crear infraestructuras de investigación, ensayo y experimentación. El objetivo es reforzar capacidades industriales en tecnologías de uso dual, disruptivas y estratégicas. Se apostará por materias como los semiconductores, la IA, la cuántica, la conectividad o la robótica.

Universidades y centros públicos de I+D

Estas convocatorias servirán, por un lado, para generar infraestructuras de investigación en universidades públicas, organismos públicos de investigación y centros públicos de I+D; y por otro, infraestructuras de ensayo y experimentación en centros tecnológicos de ámbito estatal y en empresas.

Los importes de las ayudas estarán entre los 900.000 y los 8 millones de euros, en función del presupuesto de cada proyecto solicitante, que serán evaluados en función del potencial transformador de la propuesta, midiéndose indicadores como la solidez técnica del proyecto o su impacto en el ecosistema regional existente. La convocatoria se lanzará en junio y los proyectos tendrán que ser ejecutados en un plazo de 24 meses desde que se resuelva la concesión.

600.000 empleos al calor de la IA

Óscar López también ha puesto el foco en destacar el potencial que tiene la Administración en el impulso de la IA. En su opinión la Administración es el mayor impulsor con más de 300 casos de uso. España es el tercer país del mundo en contratos de IA en la Administración, un sector que está generando ya 600.000 empleos incluyendo el sector privado.

Sobre la regulación de la IA, el ministro de Transformación Digital se mostró claramente partidario de convertirlo en una fortaleza de la UE. “La regulación no es incompatible con la innovación y pongo el ejemplo del automóvil”, con múltiples normas desde el código de circulación al de emisiones y, pese a todo, innova mucho.

“La regulación no es incompatible con la innovación y pongo el ejemplo del automóvil” Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

Según López, la regulación debe verse como una ventaja competitiva de la UE y España, una IA que tenga una etiqueta de regulación, “si no pueden vender en un mercado tan importante como el europeo, las empresas se lo pensarán”. Hay que apostar por la “simplificación administrativa, pero no se puede colar una desregulación por esa vía”.

El ministro también ha defendido la inversión pública en tecnologías disruptivas, como las DeepTech o la cuántica, en la que “todavía hoy es difícil conseguir inversores privados y está siendo lo público el que está haciendo la inversión. Es el Estado emprendedor el que está comprando acciones de startups para que no se vayan del país”, ha agregado.