DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, ganador del Premio a la Comunicación y Divulgación de la Ingeniería del IIE

Entrega del Premio de Comunicación y Divulgación al Medio Wifredo Ricart a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Las claves nuevo Generado con IA DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recibido el Premio de Primavera a la Comunicación y Divulgación de la Ingeniería al Medio “Wifredo Pelayo Ricart” del Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Fundación F2i2. El reconocimiento destaca la trayectoria editorial de DISRUPTORES acercando debates sobre ingeniería, innovación y tecnología al gran público, con rigor y especialización. El equipo de DISRUPTORES ha impulsado iniciativas como eventos, nuevas comunidades profesionales y formatos audiovisuales, y planea expandirse hacia Latinoamérica. El premio se suma a otros galardones obtenidos por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, consolidándolo como referente en divulgación tecnológica en España.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha sido reconocido con el Premio de Primavera a la Comunicación y Divulgación de la Ingeniería al Medio “Wifredo Pelayo Ricart”, un galardón concedido por el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2i2) que distingue la labor de los medios de comunicación en la divulgación técnica y tecnológica.

El premio sitúa a DISRUPTORES en un ecosistema muy concreto, el de aquellos espacios capaces de traducir la complejidad de la ingeniería, la innovación y la tecnología en información comprensible, relevante y conectada con el pulso económico y social.

Un reconocimiento que, además, no apunta a una pieza concreta, sino a una línea editorial sostenida en el tiempo, construida desde el rigor, la especialización y la ambición de acercar estos debates al gran público.

El galardón reconoce así una trayectoria editorial que, desde DISRUPTORES, ha buscado engarzar la cobertura tecnológica con los grandes vectores económicos, industriales y sociales, poniendo el foco en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud o la transformación digital de las empresas. Sin olvidar los grandes avances en terrenos alejados de lo digital, desde la biotecnología hasta los nuevos materiales, pasando por la química industrial, la física cuántica o el 'new space'.

El premio fue recogido por Alberto Iglesias Fraga, subdirector de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, de manos de Sergio Domínguez Cabrerizo, presidente de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. En representación del resto del equipo editorial del medio también acudieron al acto Noelia Hernández, redactora jefa, y Mario Moreno, redactor.

Iglesias defendió que “este reconocimiento nos interpela directamente porque creemos que la tecnología ya no es una conversación de nicho, es una conversación de país, de economía y de futuro. Y eso obliga a los medios a hacer un esfuerzo adicional de rigor, de pedagogía y de independencia para explicar qué está pasando realmente. La divulgación de la ingeniería y de la innovación no puede quedarse en la superficie, ni en ecosistemas cerrados ni en el entusiasmo acrítico”.

Albderto Iglesias durante su intervención en la entrega del Premio de Comunicación y Divulgación al Medio Wifredo Ricart.

El reconocimiento refuerza la estrategia de esta web, ligada a EL ESPAÑOL desde el año 2020. Más allá de la cobertura informativa diaria, DISRUPTORES ha reforzado en los últimos meses su equipo -tanto de redacción como de negocio-, creado comunidades de interacción y contacto para los profesionales del sector (CIOS DISRUPTORES) y lanzado nuevos formatos audiovisuales como DISRUPTORES Viewpoint.

Además, sigue promoviendo eventos de referencia como 'Wake Up Spain', cuya última edición estuvo inaugurada por el rey Felipe VI, o los premios DISRUPTORES Innovation Awards, con más de 400 asistentes y valorados por su carácter independiente y de primer nivel. Como siguiente meta se encuentra la expansión internacional hacia Latinoamérica, con el fin de convertirse en el medio de referencia en digitalización e innovación en habla hispana.

Premios de referencia

La entrega tuvo lugar este 18 de marzo en la sede del Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid, en un acto que reunió a representantes del ámbito técnico, institucional y profesional.

La jornada arrancó con la bienvenida institucional a cargo de la presidenta del IIE, María Cruz Díaz Álvarez, y del presidente de la Fundación F2i2, Sergio Domínguez Cabrerizo, seguida de una ponencia sobre divulgación y una mesa redonda con profesionales del sector. El jurado también reconoció con el Premio “José Echegaray” a la Persona a la periodista Eva Rodríguez (Agencia SINC) por su trabajo "Ingeniería y naturaleza transforma la lucha frente a las inundaciones”.