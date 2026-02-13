Las claves nuevo Generado con IA Óscar López visitó el Centro de Proceso de Datos de la Agencia Estatal de Administración Digital en El Escorial, dedicando poco tiempo a cuestiones de su ministerio. Durante la visita, el ministro evitó hablar sobre transformación digital y servicios públicos, centrándose en asuntos políticos y sin comparecer ante los medios sobre el centro de datos. El centro de datos de El Escorial es clave en el ecosistema digital del Estado, gestionando servicios críticos para ciudadanos, empleados públicos y múltiples organismos. Estas instalaciones operan parte de NubeSARA, la nube privada de la Administración, y están preparadas para soportar la futura Plataforma Soberana de Inteligencia Artificial.

Tres escasos minutos -no mucho más- ha dedicado Óscar López para responder a preguntas sobre los dimes y diretes que ocupan estos últimos meses el debate político nacional. Ni una sola palabra de lo que debería ocupar su responsabilidad de gobierno, y que define su cartera: la transformación digital.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública llegaba puntual esta mañana a la cita que figuraba en su agenda. La convocatoria anunciaba que visitaría el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), ubicado en el complejo de la Policía Nacional de El Escorial (Madrid).

Sin embargo, ha sido un mero trámite para justificar su titularidad al frente de este ministerio, desaprovechando la oportunidad para hablar de servicios públicos o infraestructuras digitales.

Como era de esperar, durante la comparecencia ante los medios, la atención se ha centrado en sus declaraciones sobre el fallecido Javier Lambán, a quien señaló este jueves como culpable de la derrota del PSOE en Aragón. Para, a continuación, continuar con lo que había ido a hacer: visitar una de las infraestructuras críticas de la administración pública de nuestro país.

Eso sí, sin comparecencia institucional, ni presencia de medios, ni lugar a más preguntas sobre el centro de datos en cuestión.

El eje del ecosistema digital del Estado

Según la información distribuida por el ministerio, el centro visitado constituye una infraestructura crítica del Estado y el eje fundamental del ecosistema digital de la Administración General del Estado. Desde estas instalaciones, la Agencia Estatal de Administración Digital presta servicios transversales que utilizan millones de ciudadanos, decenas de miles de empleados públicos y miles de organismos.

La titularidad pública del CPD, subraya la nota, garantiza el control sobre datos sensibles, el cumplimiento de la jurisdicción y los estándares de seguridad, en línea con el modelo de soberanía digital por el que apuesta el Gobierno.

Además, desde El Escorial se opera una parte esencial de NubeSARA, la nube privada de la Administración. Se trata de una infraestructura destinada a alojar aplicaciones críticas y a ofrecer capacidad de cómputo, almacenamiento, bases de datos como servicio y otras prestaciones cloud de valor añadido.

NubeSARA integra múltiples centros con más de doce mil máquinas virtuales, da servicio a más de medio centenar de entidades usuarias y tiene presencia en todo el territorio nacional a través de la Red SARA.

Tanto el CPD como esta nube están preparados para soportar cargas de alta densidad y para la futura Plataforma Soberana de Inteligencia Artificial, pensada para desplegar modelos entrenados como ALIA, servicios de IA generativa para la ciudadanía a través del 060, automatización de expedientes y capacidades de cómputo intensivo mediante GPU en un entorno definido como soberano y seguro.