El sector TIC se debate entre las críticas y los apoyos a la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, generando opiniones divididas en el sector TIC. Ametic considera que la medida podría ser ineficaz a largo plazo y aumentar las brechas digitales, proponiendo alternativas centradas en protección y educación digital. El Consejo General de Ingeniería Informática apoya la protección a la infancia, pero advierte que la prohibición debe complementarse con educación y compromiso de las plataformas. La iniciativa española sigue el ejemplo de Australia y Francia, y busca responsabilizar a las plataformas por contenidos ilegales y de odio.

Las primeras reacciones del sector TIC a la medida anunciada hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, dejan posturas encontradas.

Por una parte, la patronal Ametic estima que la solución “puede resultar ineficaz e incrementar brechas a largo plazo. De otra, el Consejo General de Ingeniería Informática (CCII) valora “positivamente” el intento por proteger a la infancia de la desinformación y la amplificación de contenidos ilegales en el entorno digital. Aunque, matiza, este no debe convertirse en el único recurso.

En el trasfondo del asunto, Sánchez comparecía hoy en el marco del World Government Summit celebrado en Dubái con la intención de comunicar un paquete de cinco medidas legislativas para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un ecosistema seguro.

Entre ellas, la que más ruido está generando: cerrar estos foros a los menores de 16 años. “Vamos a protegerles contra el salvaje oeste”, replicaba. “Las redes se han convertido en un Estado fallido en el que los algoritmos distorsionan el debate público así como nuestros datos e imágenes”.

Con la medida, España sigue el sendero de Australia, primer país que cerró las redes a los infantes, y a Francia, que lo hizo a principios de año. En cualquier caso, Sánchez también cargaba contra los directivos de estas plataformas a los que “responsabilizaremos por ese contenido ilegal y de odio”.

La visión de Ametic

En un comunicado, Ametic ha señalado que “en lugar de restringir la presencia de los menores en entornos digitales que ya forman parte de su realidad, defendemos un enfoque que priorice su interés superior en el diseño de servicios y productos, establezca niveles de protección graduados según edad y riesgo, y promueva que las familias puedan tomar decisiones informadas apoyadas por herramientas fiables, configuraciones seguras por defecto y una alfabetización digital real”.

Desde la patronal se muestran conscientes de los riesgos que hay en internet pero, indican: “Nuestro objetivo es avanzar hacia un ecosistema que sea seguro, inclusivo y formativo, donde los menores estén protegidos, pero también capacitados para desenvolverse con autonomía y criterio en un mundo que es, y seguirá siendo, digital”.

El CCII reclama más propuestas

Por su parte, el presidente del CCII, Fernando Suárez, valora el anuncio de una forma positiva. Sin embargo, cree que “limitar este acceso puede generar una falsa sensación de seguridad si no va acompañado de una educación para los menores, formación para las familias y docentes y una implicación real de las plataformas tecnológicas”.

Además, alerta de que el acceso a contenidos inadecuados no es solo propio de las redes sociales. “Videojuegos, plataformas de streaming, mensajería instantánea, apuestas o propuestas generadas por inteligencia artificial forman parte del ecosistema al que los menores están expuestos diariamente".

En este sentido, “el reto no es solo prohibir, sino educar, diseñar mejor y supervisar de forma efectiva”. “La construcción de un entorno digital seguro debe ser una tarea compartida entre administraciones públicas, plataformas tecnológicas, centros educativos, familias y profesionales”.