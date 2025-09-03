Juan Cruz Cigudosa reconoce que la transferencia de conocimiento sigue siendo el gran lastre de la I+D+I española

El secretario de Estado de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Cruz Cigudosa, ha anunciado un récord histórico de inversión pública en investigación e innovación de 13.606 millones de euros en el primer semestre del año. Lo ha hecho durante su intervención en el Encuentro de la Economía Digital de la patronal Ametic, donde ha añadido que esta cifra “se traduce en la creación de 27.000 nuevos empleos anuales” y consolida a España en el quinto puesto europeo en materia de innovación.

Sin embargo, Cigudosa reconoció que persisten retos estructurales. “Tenemos que romper la barrera de la transferencia de conocimiento. En España contamos con una investigación potente, pero aún hay mucho que mejorar en la manera en que ese conocimiento llega al mercado y a la sociedad”, afirmó Cigudosa.

Desde la capital cántabra, el secretario de Estado puso el foco en las tecnologías deep tech, aquellas desarrolladas en entornos de investigación punteros pero que requieren procesos de maduración más largos para llegar al mercado: “No podemos escondernos: la deep tech requiere capital paciente y plazos más largos que los habituales. España no está especialmente habituada a ello, pero nos hemos comprometido a que sea distinto”.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno ha aprobado una dotación de 353 millones de euros dirigida a facilitar la transferencia de tecnologías disruptivas, con el objetivo de superar lo que Juan Cruz Cigudosa denominó “el valle de la muerte” y acompañar a las empresas emergentes en su llegada al mercado.

“Queremos impulsar una gobernanza que no dirija, sino que engrase la llegada de estas tecnologías a la sociedad. Es una forma de construir autonomía estratégica y reforzar nuestro papel en el liderazgo global”, subrayó.

Tecnologías cuánticas e IA para salud

Además, Juan Cruz Cigudosa recordaba la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, con una inversión inicial de 800 millones de euros y la previsión de atraer hasta 1.500 millones en recursos adicionales. El investigador destacó que esta disciplina coloca a Europa “en una situación ventajosa frente a otras tecnologías”, lo que permitirá al continente “ejercer cierto liderazgo global”.

En paralelo, la Secretaría de Estado abrió en abril una convocatoria de 31 millones de euros orientada a la inteligencia artificial multidisciplinar, desvinculada de los fondos europeos. “Recibimos muchas críticas cuando cancelamos la primera convocatoria asociada a ese dinero, precisamente por las dificultades burocráticas; sin embargo, creemos que la decisión está siendo un éxito”, aseguró Cigudosa.

Dentro de sectores específicos, como el ámbito sanitario, el PERTE de Salud de Vanguardia ya ha movilizado 2.400 millones de euros, de los cuales el 98% han sido comprometidos y el 82% ejecutados. Según explicó, gran parte de los fondos se ha destinado al proceso de digitalización del sistema de salud.

Finalmente, Cigudosa reivindicó el papel del nuevo consorcio Spain Neurotech, impulsado junto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Comunidad de Madrid. Con un presupuesto inicial de 120 millones de euros, este centro se enfocará en la investigación neurocientífica con una fuerte dimensión tecnológica y de emprendimiento. “Se trata de un proyecto que combina investigación básica con aplicación directa a la sociedad, un modelo que queremos ver replicado”, concluyó Cigudosa.