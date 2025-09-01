Óscar López desdeña al sector tecnológico: el ministro del sector da plantón a la patronal en su gran evento anual

El ministro de Transformación Digital cancela a última hora su participación en el tradicional congreso de la patronal digital en nuestro país, Ametic. Su ausencia le evita rendir cuentas por los contratos adjudicados a Huawei o el fracaso del Gobierno para traer a España la fábrica de chips de Broadcom.

Nuevo desplante del ministro Óscar López al ecosistema tecnológico español. El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública ha cancelado a última hora su participación en el tradicional congreso de la patronal de este sector, Ametic, que da inicio desde hace 39 años al curso en estas lides.

Supone, además, un desdén histórico: se trata del primer responsable de esta cartera (con sus sucesivos pasos por Industria, Economía y ya el Ministerio con entidad propia) que no participa en este evento, ya sea presencialmente o a través de vídeo.

López tenía confirmada su participación en la inauguración del encuentro, este lunes en Santander, pero declinó la invitación el pasado viernes por la tarde. La razón esgrimida a los organizadores fue un conflicto de agenda ante un evento organizado por el presidente Pedro Sánchez acerca de la crisis climática.

Sin embargo, el titular de Transformación Digital únicamente acude como público a dicho foro (al igual que otros 15 ministros), además de tener tiempo de sobra para compaginar ambos compromisos.

En paralelo, su gabinete ha puesto otra excusa: un viaje a Colombia con diferentes responsables del Ministerio, pero algunos de los miembros de esa comitiva (como Jesús Herrero, director general de Red.es) sí están presentes en Santander.

Huawei y Broadcom en la retaguardia

En los mentideros del congreso de la patronal se esgrimen otras razones para su ausencia. El pasado viernes, el mismo día de su cancelación, se hizo público que el Gobierno había roto un contrato de 9,8 millones de euros con Telefónica y que usaría equipos Huawei para la modernización de la RedIRIS.

Como telón de fondo, las acusaciones de diversas agencias de seguridad nacional y países como Estados Unidos hacia esta compañía china por suponer un riesgo para la defensa occidental.

Además de este tema, se esperaba que Óscar López diera explicaciones sobre el fracaso de la fábrica de chips de Broadcom. Una inversión milmillonaria, anunciada a bombo y platillo por Pedro Sánchez tras una reunión en Moncloa con los máximos directivos de esta enseña, y que este verano se fue al traste. Desde el sector se lamentó la oportunidad perdida y se aludía a la "falta de conversaciones y contacto" por parte de López y su equipo.

Con este proyecto fallido, también se acaba en la práctica con el PERTE Chip, el mejor dotado de todos los proyectos de recuperación con fondos europeos que Pedro Sánchez enarboló como bandera de su política económica. En estos cinco años, no se ha materializado ninguna inversión industrial de calado, salvo una planta de investigación de IMEC en Málaga.

González Veracruz como sustituta

El Ministerio ha enviado en lugar de López al acto inaugural del 39 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones a María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Su presencia estaba previsto inicialmente para la apertura de la jornada del martes.

Durante su intervención en el congreso, González Veracruz ha traslado al sector un “afectuoso saludo” del ministro, así como “toda su complicidad en los retos que tenemos por delante”. Posteriormente, ante la prensa ha justificado la ausencia de López por su asistencia al acto convocado por el presidente del Gobierno.

Por su parte, Francisco Hortigüela, presidente de Ametic, se ha mostrado “muy contento” la presencia de González Veracruz y ha querido poner en valor el “compromiso” que ha mostrado siempre el ministro con la patronal.

Así, ha recordado que participó hace unos meses en su encuentro sobre inteligencia artificial y que no le ha faltado “intención” para acudir al evento de Santander hasta que le surgió este compromiso con Pedro Sánchez el pasado viernes.