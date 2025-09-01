El Gobierno insiste en su hoja de ruta en chips pese al fiasco de la fábrica que Broadcom nunca abrirá en España

Este verano, España recibió un duro revés en su estrategia de reindustrialización tecnológica: Broadcom cancelaba definitivamente sus planes de construir una fábrica de microchips en el país, poniendo fin a unas negociaciones que habían sido celebradas con gran entusiasmo por el Ejecutivo.

El proyecto, anunciado en julio de 2023 y valorado en unos 1 000 millones de dólares (aproximadamente 850 millones de euros), suponía un salto cualitativo para el ecosistema de semiconductores español y su posicionamiento estratégico en el Viejo Continente, así como la principal inversión del PERTE Chip, ahora integrado en los 16.000 millones regados con fondos europeos de la SETT.

Frente a este revés, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, responde en el Encuentro de la Economía Digital de Ametic que ella se mantiene "muy optimista porque de lo que se vino trabajando, como es el caso de este proyecto, algunos proyectos se han rectificado y otros no. Es normal en este tipo de negociaciones… con muchas connotaciones internacionales”.

Recuerda González Veracruz que, a pesar de que el proyecto de Broadcom no prosperó, el esfuerzo institucional y técnico no ha cesado. “Hemos sido capaces de poner en marcha la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que cada día tiene más equipos especializados. Y el ritmo al que estamos apoyando aprobando proyectos tanto de chips como en el caso de fotónica es realmente esperanzador, porque son realidades”.

Evita concretar si el Gobierno mantiene expectativas realistas de que se levante alguna planta industrial de semiconductores en nuestro país. Al contrario, parece que se está trasladando la atención en otras direcciones: “Para nosotros el tener una fábrica es una prioridad, un objetivo que está ahí pero que no es todo el objetivo”, precisó. Recuerda que España continúa compitiendo por liderar “pilot lines” en Europa y destacó el papel de hubs tecnológicos emergentes como Valencia, o la fábrica de Sparc en Vigo como señales tangibles de avance.

“El tiempo no ha terminado… en este tipo de conversaciones mundiales suceden cosas que cambian los escenarios y a las que hay que estar abierto y muy atento”, concluye Veracruz, reafirmando que el país sigue “jugando la partida”, consciente de que “no me retracto de ninguna de las palabras, a pesar de que la situación a día de hoy sea esa”.

87 millones de euros para 'smart cities'

Durante su intervención en el evento, María González Veracruz, ha anunciado una convocatoria de 87 millones de euros -procedentes de fondos FEDER- para el impulso de “ciudades y territorios inteligentes”, con el objetivo de seguir financiando ayuntamientos, entidades supramunicipales y comunidades autónomas para desplegar infraestructuras y canalizar datos que generen crecimiento económico a través de tecnologías como la inteligencia artificial o los gemelos digitales.

Según ha podido saber DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, la convocatoria se publicará el próximo mes de octubre y se cerrará presumiblemente en diciembre de este mismo año. El gobierno espera que se fomenten proyectos de colaboración público-privada más allá de instalar sensores o dispositivos al uso, centrándose más en iniciativas de ecosistema local que permitan explotar la información de estos entornos urbanos para el bien común.

En otro orden de cosas, Veracruz subrayó que “la digitalización alcanza ya el 26% del impacto sobre el PIB, siete puntos más en seis años”, y situó este avance en el marco de las estrategias europeas y de las preocupaciones de la ciudadanía. España, recordó, ha invertido en los últimos años cerca de 3.000 millones de euros en conectividad, lo que ha permitido alcanzar una cobertura del 96% en 5G y situar a nuestro país entre los líderes europeos en despliegue de redes.

Asimismo, la secretaria de Estado reivindicó los avances en materia de supercomputación y tecnologías emergentes. En ese sentido, España presentó el primer ordenador cuántico con tecnología cien por cien europea, desarrollado en el Barcelona Supercomputing Center dentro del proyecto Quantum Spain, que se integra en el superordenador MareNostrum 5.

El compromiso con la digitalización empresarial también tuvo protagonismo. González Veracruz destacó que el programa Kit Digital se ha convertido en “el mayor ejercicio de digitalización del tejido empresarial en la historia de España”, con 790.000 ayudas directas a pymes y autónomos.

La secretaria de Estado mencionó además el desarrollo de la estrategia nacional de tecnologías cuánticas, conocida como ALIA, y la labor de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), para la que reclamó “complicidad” de cara a dar a conocer su potencial. A su juicio, esta iniciativa, con un esfuerzo inversor de hasta 16.000 millones de euros, forma parte de un proyecto de país que debe alinearse con la autonomía estratégica europea.