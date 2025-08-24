El talento digital, el más difícil de retener: la conciliación o el salario son las principales razones

El sector digital sigue creciendo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de un informe elaborado por el Centro de Predicciones Económicas (Ceprede) y la Fundación Vass. En él se revela que esta industria ha sumado casi 14.000 nuevos empleados desde diciembre de 2024, lo que suma más de medio millón de afiliados a junio de este ejercicio.

En concreto, la ocupación ha crecido por encima del 2% en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada por el clima de optimismo que reina en este campo. Estos datos coinciden con las previsiones dispuestas por la Comisión Europea, que señaló en un último informe que el 55,7% de las firmas de esta rama tienen previsto aumentar su plantilla en línea con el incremento de la actividad que esperan el 63,6% de cara a septiembre.

Aun así, a pesar de que cada vez son más, el gran problema de esta industria sigue siendo la retención de los trabajadores, según destacan los expertos.

Conciliación, retribución y crecimiento

Las razones tras la “fuga de talento” son varias, pero, entre ellas, destacan algunas como la falta de conciliación con la vida personal o la retribución económica, de acuerdo con un informe que analiza el futuro del empleo elaborado por el Foro Económico Mundial.

A nivel nacional, en España se repiten estos dos argumentos como los principales a la hora de justificar un cambio laboral. Así, según un estudio de Randstad, la mitad del talento digital, un 53%, dejaría su empresa actual por no contar con el equilibrio adecuado, un porcentaje superior al de la media de todos los sectores (39%).

A este se suma el factor económico, especialmente notable en esta rama, donde el 46% afirma que la baja retribución frente al coste de vida sería un motivo suficiente para abandonar su puesto, frente al 32% del conjunto de trabajadores.

También, se incluyen otras razones como la aparición de una oferta para otra posición que consideran “irrechazable”, que ha sido el motivo principal para el 39% del talento digital a la hora de cambiar de empleo; o la falta de oportunidades de crecimiento o de desarrollo profesional en la compañía, mencionada por el 39% de los encuestados.

Los expertos de Randstad señalan que estas diferencias evidencian “un patrón claro” y es que los profesionales de esta industria no solo son los más solicitados del mercado, sino también los perfiles más exigentes. “Su mayor capacidad de elección se traduce en expectativas más elevadas respecto a las condiciones de trabajo”, precisan.

Madrid y el talento digital

La compleja situación a la hora de retener el talento digital ha derivado en que algunas regiones pongan en marcha iniciativas con el objetivo de identificar las tendencias en este campo para anticiparse a las necesidades de las empresas y las posibles oportunidades globales.

Por ejemplo, destaca el Observatorio de Talento Digital que la Comunidad de Madrid ha anunciado que pondrá en funcionamiento antes de que acabe el año. En concreto, según han avanzado desde la propia región, esta entidad se centrará en dirimir cuáles son las profesiones en este campo que serán clave para las tendencias tecnológicas del futuro.

Los impulsores han precisado que este recurso será clave para la toma de decisiones en políticas educativas y de empleo, garantizando que la oferta formativa de la Comunidad Autónoma esté alineada con los requerimientos del mercado.