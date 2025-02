Salarios competitivos a cambio de especialización: la IA busca expertos en regulación y en ciberseguridad

La inteligencia artificial ha transformado el sector tecnológico desde sus cimientos, modificando no solo la operatividad de las firmas, sino también las necesidades de las mismas respecto al talento. A raíz de las oportunidades y de los riesgos derivados de la aplicación de la IA, las empresas han redefinido las estrategias de sus departamentos tecnológicos, cambiando por completo los roles o las competencias requeridas.

De acuerdo con un informe elaborado por Adecco, los perfiles tradicionales, como desarrolladores de software, analistas y científicos de datos, han evolucionado hacia especializaciones más avanzadas, donde se incluyen desarrolladores de inteligencia artificial, expertos en machine learning, arquitectos de IA o especialistas en modelos generativos.

En concreto, una de las posiciones más demandadas en España es la de IA Developer, es decir, los profesionales especializados en el desarrollo de software enfocado a la IA, cuyos salarios pueden oscilar entre 35.000 euros para un perfil junior hasta 80.000 euros anuales en el caso de los seniors.

A ella se suman la de Data Scientist, los encargados de transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica, cuyo rango salarial también va desde 35.000 en aquellos con menor trayectoria hasta los 80.000 más variables en los que cuentan con un mayor currículum; y la de Data Architect, encargado de diseñar, estructurar y gestionar la arquitectura de datos, con un salario entre 45.000 y 90.000 euros.

También, entran en la categoría de las más solicitadas otras como la de MLOps, con entre 40.000 y 90.000 euros; Data Engineer; con entre 28.000 y 70.000 euros; IA Researcher, entre 25.000 y 100.000 euros; NPL Engineer, entre 35.000 y 80.000; o la de consultor de robótica e IA, desde 30.000 a 90.000 euros anuales.

Del Gobierno a la Ciberseguridad

El desarrollo de la IA ha venido acompañado, además, por un despliegue normativo, especialmente en Europa, con el que se busca hacer frente a los posibles riesgos asociados a esta tecnología. Esta proliferación legislativa ha generado una necesidad creciente de especialistas en privacidad, seguridad y ética, cuya función es asegurar el cumplimiento de leyes como el Reglamento General de Protección de Datos o, el más reciente, Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Así, se unen a las profesiones más demandadas la de experto en Gobierno y Calidad del Dato, quienes se centran en establecer políticas de gobernanza que aseguren la integridad, seguridad y accesibilidad de la información, con un rango salarial de entre 45.000 euros y hasta 90.000 euros en el caso de los más senior. A él se suma el de Consultor Normativa (GRC), que ayuda a las organizaciones a cumplir con leyes y regulaciones, asegurando que los procesos cumplan con los requisitos legales, con un salario entre 45.000 euros y 95.000 euros.

El despliegue de la inteligencia artificial también ha llegado de una mayor preocupación por la ciberseguridad, que se ha convertido en un aspecto prioritario para las empresas españolas. Las firmas están apostando por incorporar equipos internos especializados en la protección digital con el objetivo de protegerse ante el crecimiento de las amenazas digitales.

En este sentido, desde Adecco destacan que hay perfiles de esta área que se han colado entre los más solicitados, entre ellos, el de Arquitecto Cyber, encargado de diseñar, implementar y gestionar las estrategias y soluciones frente a posibles amenazas, con un salario entre 55.000 y 100.000 euros anuales. También, el responsable de Gestión de Identidades y Accesos, que se dedica a gestionar las identidades digitales de los usuarios para proteger los datos confidenciales, con una compensación entre 30.000 y 75.000 euros en el caso de los más seniors; o el Cloud Security Specialist, dedicado a proteger los sistemas y datos alojados en la nube, con un rango salarial entre 30.000 y 90.000 euros.

Escasez de talento

La extensa demanda de perfiles digitales viene condicionada, no obstante, por una oferta que no alcanza a satisfacer las necesidades de profesionales comunicadas por las empresas. Actualmente, más de 120.000 vacantes permanecen sin cubrir en el sector tecnológico, aunque esta necesidad no se limita a las empresas que operan en él, sino que abarca a firmas de todos los ámbitos, quienes también deben adaptarse a las particularidades de la digitalización.

Los expertos señalan que el alto índice de abandono en Formación Profesional y universidades, con un 30% de plazas desiertas, y una baja implantación de la formación dual, así como la fuga de talento hacia países con mejores condiciones laborales y una brecha salarial significativa también dificultan la retención de profesionales en el sector, aunque este ámbito es uno de los mejor remunerados en España.

No obstante, a pesar de la extensa demanda y de que la creación de empleo tecnológico sigue siendo positiva, se han empezado a observar señales de ralentización, tal y como apuntan en otro informe elaborado también por Adecco.

Así, aunque se siguen generando puestos de trabajo, la tasa de crecimiento en el último año se ha frenado hasta un 2,7%, el porcentaje más bajo desde 2021, una cifra que contrasta con los meses previos, cuando los incrementos superaban el 3%. Algunas de las razones tras esta desaceleración son una mayor cautela en las inversiones y un interés por mejorar la eficiencia, lo que ha provocado que se busquen perfiles más especializados y que, en ocasiones, tardan más en cubrirse.