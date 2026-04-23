España invierte más del 1,5% del PIB en I+D y cuenta ya con 5.000 startups en activo

Las claves

Las claves Generado con IA España ha invertido en 2024 el 1,5% de su PIB, unos 24.000 millones de euros, en I+D, con la meta de alcanzar el 3% en 2030. El país cuenta con más de 5.000 startups activas, 800 de ellas en el sector industrial, y más de 100 centros tecnológicos que desarrollan hasta 20.000 proyectos anuales. La inversión extranjera directa en España superó los 30.000 millones de euros por cuarto año consecutivo, generando más de dos millones de empleos. La economía digital representa ya el 26% del PIB español, equivalente a 414.000 millones de euros, destacando la posición del país como polo internacional de innovación.

Para muchos expertos económicos, la capacidad de resiliencia de un país en momentos convulsos a nivel geopolítico, como el actual, se mide en su inversión en innovación. Este concepto garantiza competitividad y futuro, más en un contexto de acelerada transformación tecnológica que demanda capturar tendencias, talento e infraestructuras.

Por ejemplo, España gastó en 2024 el 1,5% del Producto Interior Bruto -unos 24.000 millones de euros- en I+D. Una cifra que va creciendo año a año pero que aún se antoja lejana si atendemos al objetivo marcado del 3% para 2030, según se extrae del ‘Informe Innovación España 2026’. Y es que, se estima que por cada euro depositado en I+D+i la transferencia a las finanzas oscila entre 1,6 y tres euros.

El documento, elaborado por la Fundación I+E en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el ICEX, trata de vertebrar una “radiografía precisa”, con una “visión clara y estructurada” del peso de la innovación en el país.

Así lo ha defendido Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX, durante la presentación del mismo. La directiva cree que los indicadores ponen a la geografía al más alto nivel de competitividad sin la necesidad de “maquillar los números”. Por otra parte, ha recordado que “somos la decimosegunda economía a nivel mundial” y la cuarta en el ranking europeo.

Más allá de intangibles como la localización geográfica o los “altos estándares en igualdad, diversidad e inclusión”, el estudio realza el ecosistema emprendedor, con más de 5.000 startups activas, 800 de ellas en el sector industrial.

Asimismo, el país cuenta con más de 100 centros tecnológicos que realizan hasta 20.000 proyectos anuales relacionados con la innovación, y unas 12.000 empresas nacionales llevando a cabo estrategias de I+D. Además, ha subrayado Carbonell, “producimos el 3% de la ciencia que se genera a nivel global”.

“Hemos conseguido que la ‘marca España’ tenga una apuesta decidida por la digitalización y el talento”, ha incidido. Quizá, el único debe que se ha señalado durante el encuentro es el de la transferencia de conocimiento, que ha de estar apoyada en la colaboración público-privada.

Un caladero de inversión internacional

Otra conclusión relevante que arroja el informe pasa por la posición del país como polo de inversión internacional. En concreto, España recibió en 2025 una inversión extranjera directa de 30.764 millones de euros, y encadena cuatro ejercicios consecutivos superando la barrera de los 30.000 millones.

Así, este stock de gasto supera ya los 600.000 millones, lo que equivale a más del 40% del PIB, y ha generado más de dos millones de empleos.

Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación I+E, ha explicado que este logro es gracias a un entorno en el que “tenemos la actitud, el conocimiento, las infraestructuras y los recursos naturales para atraer innovación”. No obstante, ha precisado: “Debemos seguir impulsando una burocracia más ágil, la regulación adecuada, y políticas fiscales que nos hagan atractivos”.

Por su parte, Renato del Bino, director general del organismo, se ha mostrado convencido de que el estudio va a suponer “una herramienta de decisión” que no solo explica el estado actual de la economía en España, sino que “ayuda a entender cuáles son nuestras ventajas”.

En su opinión, “mostrar estos datos va a generar confianza a largo plazo”. Para el experto, el país hace gala de talento en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por su acrónimo en inglés) y su ubicación es “única” como hub de interconexión entre Europa, la costa mediterránea y Latinoamérica.

En este sentido, la geografía quiere atraer cada vez más proyectos tecnológicos y superar sus límites: su economía digital ya supone un 26% del PIB, lo que equivale a 414.000 millones de euros.

Datos frente a las dudas

En el lanzamiento del informe también han participado representantes de grandes tecnológicas multinacionales como HP, Ericsson y Alstom. Estas han concluido que una de las recetas para asentarse en España pasa por “venir con ambición y visión a largo plazo”.

Y, Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, ha criticado la “percepción catastrofista” que se tiene del país frente a “lo que hacemos” hasta el punto de “instalar dudas”.

De este modo, ha dicho: “Las opiniones plurales se tienen que sostener sobre juicios fundados. Este informe abre la posibilidad de leer la realidad y de construir criterio, que puede ser diverso, bajo el paraguas de los mismos datos”.

“Somos un punto clave del motor de Europa y un reductor de desigualdades”, ha finalizado.