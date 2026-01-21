El Fondo Scaleup Europe compromete cerca de 3.000 millones de euros y fija en el verano las primeras inversiones

Mesa redonda sobre el Fondo Scaleup Europe celebrada este 21 de enero en World Economic Forum: Sebastián Mateos, redactor jefe en Handelsblatt GmbH; Ekaterina Zaharieva, comisaria de Startups, Investigación e Innovación de la Comisión Europea; Kasim Kutay, director ejecutivo de Novo Holdings y Marco Wallenberg, presidente de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Europa ha despertado. Arrecia la carrera para defender su soberanía tecnológica y reivindicar su posicionamiento en un escenario convulso que dibuja la geopolítica mundial. El cambio de chip se ha producido aunque, ¿llegará a tiempo para no convertirse en un actor irrelevante frente a China y EEUU?

El World Economic Forum 2026 ha aportado este 21 de enero algunas respuestas a esta pregunta, al tiempo que ha suscitado nuevos interrogantes.

Europa considera "imprescindible" que las scaleups, aquellas startups de rápido crecimiento con un alto componente tecnológico, dispongan de un ecosistema que les ayude a escalar para evitar la temida fuga de talento y, para ello, el capital es pilar estratégico.

El último año ha demostrado que el capital privado se ha sentido más atraído por las startups maduras, con rondas de serie A y megarrondas que han ido al alza, mientras los proyectos en fases más iniciales han sido las que más han sufrido a la hora de captar financiación.

Pero no es suficiente. Cuando las scaleups europeas llegan a un punto de madurez que exige una inyección de capital mucho más acusada, el patrón se repite. Pese a que la mayoría quiere seguir creciendo en Europa -así lo constató el informe 2025 de Atomico-, la cuestión financiera les obliga en muchos casos a mirar hacia otros mercados para pasar al siguiente nivel.

En este contexto, gran parte de las esperanzas europeas en el inaplazable giro de timón que exige esta etapa, se depositan en el Fondo Scaleup Europe, presentado el año pasado por la Comisión Europea.

Su objetivo es, a través de la colaboración público-privada, atraer inversión privada para impulsar startups de alto crecimiento en la región y trabajar por alumbrar campeones tecnológicos europeos que remen a favor de la ansiada soberanía tecnológica.

Según ha anunciado la comisaria Startups, Investigación e Innovación en la Comisión Europea, Ekaterina Zaharieva, en el Foro de Davos, en los ocho meses que la iniciativa está en marcha se han comprometido cerca de 3.000 millones de euros y el objetivo es lograr los 5.000 millones de euros en fondos.

La maquinaria ha pisado el acelerador en este arranque de 2026 y, según Zaharieva, las primeras inversiones llegarán durante el próximo verano. "Las primeras inversiones se concretarán para el verano a más tardar", ha anunciado durante la mesa redonda.

Ekaterina Zaharieva, comisaria de Startups, Investigación e Innovación de la Comisión Europea.

La comisaria de Startups ha insistido en el valor del talento europeo, uno de sus principales activos para posicionarse a escala global. "Tenemos el mejor talento del mundo. Porque creo que la feroz competencia no se trata de dinero, como algunos piensan, ni de cuán grande eres, cuánto territorio tienes o qué recursos nacionales. La clave está en cuántas personas con talento puedes atraer".

La responsable europea ha instado a todos los agentes implicados en la creación de los grandes campeones tecnológicos europeos a "dejar de quejarse" y valorar y analizar "lo que tenemos y trabajar juntos". "Creo que esto es la clave por la que empezamos a trabajar hace meses en esta iniciativa, pensando que sería bueno crear un fondo público-privado".

En esta línea, Kasim Kutay, director ejecutivo de Novo Holdings, el primer actor del capital europeo que creyó en el Fondo Scaleup Europe, según ha especificado la comisaria europea durante el coloquio, ha insistido en que "Europa tiene el talento, las startups, las universidades merecen un fondo que realmente busque aprovechar todos esos ingredientes y esas capacidades para mostrar lo que Europa realmente puede hacer".

El inversor aseguró que el proyecto está en una fase incipiente, "tenemos que hablar de mucho más capital", pero considera que es "un comienzo excelente y veremos cómo funciona".

"EEUU es mejor en su mentalidad de impulsar y ayudar a crecer a este tipo de compañías, pero también creo que aquí se está constatando un cambio" Marco Wallenberg, presidente de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)

Marco Wallenberg, presidente de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), ha querido destacar el potencial de Europa y ha roto una lanza en favor de las startups europeas pese a las dificultades que afronta la región.

"Deberíamos ser bastante positivos al analizar la situación geográfica de las startups en Europa. Hay más de 100 unicornios. Pero lo más importante para mí es que necesitamos algún tipo de mecanismo para encontrar un ecosistema que apoye el crecimiento de estas empresas.

"No es necesario buscar una salida inmediata, y hay muchos aspectos que estamos intentando resolver en Europa. Por un lado, creo que Estados Unidos, principalmente, es mejor en su mentalidad de impulsar y ayudar a crecer a este tipo de compañías, pero también creo que aquí se está constatando un cambio".

"Los últimos acontecimientos geopolíticos también han hecho que la gente en Europa esté más convencida para apoyar una estructura europea como esta que nos permita crecer en esta dirección", ha concluido

El Fondo Scaleup Europe comienza a coger velocidad en estos primeros compases de 2026. El éxito dependerá de la capacidad de Europa por "trabajar juntos", "crear algo nuevo todos juntos", como ha reiterado en su intervención la comisaria Ekaterina Zaharieva. "Tenemos los recursos, sabemos lo que hay que hacer. Hagámoslo", ha concluido la responsable europea en Davos.