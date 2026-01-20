La SETT invierte 30 millones de euros en Universal DX para llevar su detección temprana del cáncer al siguiente nivel

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, durante una sesión de control al Gobierno el pasado otoño. Marta Fernández Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) invertirá 29,9 millones de euros en Universal DX para impulsar su tecnología de detección temprana de cáncer mediante inteligencia artificial. Universal DX utiliza biopsia líquida y análisis molecular apoyados en machine learning para identificar patrones en el ADN, logrando mayor sensibilidad en fases tempranas del cáncer colorrectal y lesiones precancerosas. La operación permitirá la creación de 400 nuevos empleos, con 100 puestos directos de alta cualificación, y la expansión del modelo a Europa tras su primera fase en Estados Unidos. La inversión forma parte del programa Next Tech del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea.

A mediados del pasado diciembre fue la startup Heuristik, cuyo foco está en la identificación biométrica de pacientes con análisis biométricos e IA y ahora, en estos primeros compases de 2026, el sector salud vuelve a ponerse en la diana de la SETT con una destacada inversión para una prometedora compañía española.

Según ha anunciado este martes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) a participar en Universal DX con una inversión de 29,9 millones de euros. El objetivo es contribuir al desarrollo de su tecnología de detección temprana de cáncer a través de la utilización de la inteligencia artificial.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de colaboración público-privada de la SETT, que participa con esta coinversión de 30 millones de euros en una ronda de ampliación de capital en la que la empresa ha captado de varios socios inversores un total de 62 millones de euros.

Universal Diagnostics (UDX) es una compañía de diagnóstico de nueva generación especializada en la detección temprana de cáncer mediante biopsia líquida. Sus clientes son laboratorios y grandes operadores de diagnóstico en EEUU. Esta inversión pública, con la que el Gobierno sigue apostando por la implantación de tecnologías avanzadas y digitalización en el ámbito de la salud, ayudará a la empresa a desarrollar un sistema que combina IA, machine learning y análisis molecular para identificar patrones en el ADN con una precisión única.

A diferencia de técnicas tradicionales, su tecnología analiza múltiples niveles de información biológica en la sangre, proporcionando una visión más completa del estado tumoral.

El proceso combina esta capacidad analítica con una infraestructura digital de última generación basada en la automatización de laboratorio, gestión de macrodatos e Inteligencia Artificial. Así, UDX logra una sensibilidad mucho mayor que otras pruebas en los estadios tempranos del cáncer colorrectal y en las lesiones precancerosas, lo que la convierte en pionera en el sector del diagnóstico oncológico.

La empresa ultima la aprobación comercial de su principal prueba de detección del cáncer colorrectal, y está en desarrollo de exámenes similares para cánceres como el de pulmón, hígado, páncreas y esófago.

Creación de más de 400 empleos

En una segunda fase, replicará el modelo en Europa. La operación permitirá la creación de 400 nuevos empleos. A sus 110 empleados actuales, la operación permitirá sumar 100 nuevos puestos de trabajo directos de alta cualificación, además de 300 puestos indirectos. Fundada en 2012, Universal DX cuenta con sede en Sevilla (España) y oficinas en Madrid (España), Dallas (EE. UU.) y Liubliana (Eslovenia)

A lo largo de su trayectoria, UDX ha colaborado con multitud de centros académicos españoles que han contribuido a desarrollar los algoritmos de detección de cáncer, entre los que destacan la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS).

La SETT realiza esta operación mediante la facilidad Next Tech, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (Fondos Next Generation de la Unión Europea), cuyo objetivo es impulsar la financiación de startups y scale-ups del sector tecnológico. Además, la SETT gestiona dos facilidades más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Spain Audiovisual Hub, que impulsa la digitalización del sector audiovisual.