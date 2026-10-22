En algún despacho de las sedes de los partidos políticos se está escribiendo estos días el futuro industrial de España. Entre reuniones, propuestas y calendarios acelerados por las elecciones del 29 de noviembre, alguien redacta el capítulo dedicado a la energía, la competitividad y la industria.

Aparecerán las palabras de siempre: transición ecológica, autonomía estratégica, innovación, empleo de calidad. Todas necesarias, sin duda. Pero me gustaría proponer otra forma de leerlas. No preguntarnos si un programa cree en la transición, sino algo mucho más concreto: ¿dónde se van a fabricar sus piezas?

Porque la energía también es poder. Poder para producir, competir, atraer inversiones y decidir nuestro futuro. Y en un mundo donde la dependencia energética se ha convertido en vulnerabilidad geopolítica, la capacidad industrial es una forma de soberanía.

España tiene el sol, el viento, el talento y la tecnología para convertirse en una potencia industrial limpia. Pero hay una diferencia decisiva entre tener los recursos del futuro y fabricar el futuro con ellos.

Tenemos los recursos para alimentar las fábricas del futuro. Lo que todavía no hemos garantizado es que esas fábricas estén aquí.

Y no estamos solos en esta carrera. Conviene levantar la mirada, más allá de nuestras fronteras y de nuestras diferencias políticas.

Alemania ha puesto en marcha un mecanismo de apoyo al precio eléctrico para industrias electrointensivas, con una referencia de cinco céntimos por kilovatio hora y compromisos de reinversión. La lógica es interesante: no se trata simplemente de subvencionar costes, sino de vincular el apoyo público a nuevas inversiones y a la transformación industrial.

Japón ha elegido otro camino. Su estrategia contempla emitir bonos soberanos de transición por valor de 20 billones de yenes durante una década, para impulsar una inversión público-privada superior a 150 billones. No habla únicamente de reducir emisiones. Habla de desarrollar tecnología, crear mercados y fortalecer su economía.

En Estados Unidos, buena parte de las inversiones anunciadas en nuevas fábricas de tecnologías limpias se ha localizado en territorios tradicionalmente republicanos, incluso cuando los incentivos que las impulsaron nacieron bajo una Administración demócrata. Una demostración de que el empleo industrial tiene una capacidad extraordinaria para atravesar fronteras ideológicas.

Y al otro lado de nuestra propia frontera, Portugal ha comprometido un incentivo de 180 millones de euros para apoyar una futura refinería de litio de Lifthium Energy en Estarreja. El proyecto aún debe superar importantes hitos financieros y comerciales, pero ilustra algo fundamental: los países están compitiendo por atraer los eslabones industriales de las nuevas cadenas de valor.

Son modelos distintos, con instrumentos y resultados diferentes. Ninguno ofrece una receta perfecta. Pero todos comparten una convicción: la industria limpia no es solo política climática. Es política industrial, energética, económica y de seguridad.

Y debería poder ser también una política de país.

Durante demasiado tiempo hemos presentado la descarbonización industrial como un coste que debemos asumir para cumplir nuestros compromisos ambientales. Propongo cambiar la perspectiva. ¿Cuánto nos cuesta depender de tecnologías fabricadas fuera? ¿Cuánto nos cuesta importar combustibles cuyos precios no controlamos? ¿Cuánto talento perdemos cuando una innovación desarrollada aquí termina convirtiéndose en una fábrica en otro continente?

La factura de la inacción rara vez aparece en los presupuestos. Pero existe. Se mide en inversiones que no llegan, empleos que no se crean y oportunidades que no vuelven.

La buena noticia es que España y Portugal no parten de cero.

En Cleantech for Iberia hemos constatado un cambio importante. La inversión en tecnologías limpias en la península alcanzó los 768,8 millones de euros en 2025 y, según nuestros datos, hasta 435 millones en el primer trimestre de 2026 – record histórico. Detrás de esas cifras hay empresas que desarrollan soluciones para almacenar energía, descarbonizar el calor industrial, producir combustibles limpios, modernizar las redes eléctricas y transformar materiales.

No estamos hablando de tecnologías de un futuro lejano. Estamos hablando de proyectos que buscan financiación, clientes, permisos y conexiones a la red para empezar a construir hoy. Sin embargo, la distancia entre nuestro potencial y la inversión necesaria sigue siendo enorme. Estimamos que la península necesita movilizar alrededor de 50.000 millones de euros adicionales al año hasta 2030 para el despliegue industrial del potencial cleantech.

Ningún Gobierno, sea cual sea su orientación política, podrá afrontar ese desafío exclusivamente con recursos públicos.

La verdadera cuestión no es cuánto dinero público podemos gastar, sino cuánta inversión privada somos capaces de movilizar con cada euro público. Eso exige algo más que subvenciones. Exige compartir el riesgo de las primeras plantas industriales, ofrecer certidumbre a quienes invierten a veinte años, acelerar permisos sin renunciar al rigor ambiental, garantizar acceso competitivo a la electricidad y crear mercados para los productos limpios.

Y exige continuidad. Porque una fábrica no se construye al ritmo de una legislatura. Ni una decisión de inversión de cientos de millones puede depender de la próxima encuesta electoral.

Por eso, ante las elecciones del 29 de noviembre, me gustaría proponer un pequeño ejercicio ciudadano: leer los programas electorales con una calculadora, no solo con un subrayador. Preguntar a todas las formaciones, sin excepción, qué peso aspiran a que tenga la industria en nuestra economía en 2030. Cómo van a conseguir que nuestra electricidad renovable se traduzca en una ventaja competitiva real para las empresas. Cuánto tardará una nueva fábrica en obtener acceso a la red. Qué mecanismos permitirán financiar el primer despliegue industrial de una tecnología innovadora, precisamente aquel que los bancos todavía consideran demasiado arriesgado. Y cuántos electrolizadores, baterías, equipos eléctricos o materiales estratégicos queremos fabricar en España, en lugar de importarlos.

No son preguntas de izquierdas ni de derechas. Son preguntas de quienes quieren invertir, emprender, trabajar y construir su futuro aquí. Tampoco se trata de elegir entre sostenibilidad y competitividad. La ambición debería ser que nuestra competitividad nazca, precisamente, de hacer mejor y más limpia nuestra industria.

La industria limpia debe dejar de ser un capítulo secundario en los programas electorales para convertirse en uno de esos grandes proyectos que un país es capaz de sostener más allá de sus diferencias. No necesitamos que todos los partidos propongan los mismos instrumentos. El debate democrático consiste precisamente en contrastar alternativas. Pero sí necesitamos que compartan la ambición de convertir nuestras ventajas energéticas y tecnológicas en capacidad industrial, y que expliquen cómo piensan conseguirlo.

El 29 de noviembre no decidiremos si la transformación industrial del mundo continúa. Continuará con nosotros o sin nosotros. Lo que sí podemos decidir es qué lugar queremos ocupar en ella.

Porque la verdadera soberanía no consiste únicamente en disponer de energía, sino en tener la capacidad de transformarla en industria, empleo y prosperidad.

El futuro industrial de España no se escribirá únicamente en los programas electorales. Se escribirá allí donde se levanten las próximas fábricas.

Y esa página todavía estamos a tiempo de escribirla.