Ver lo invisible: el nuevo reto de la industria

Durante décadas, la industria ha tomado decisiones críticas con una información sorprendentemente limitada.

La calidad de un producto se validaba mediante muestras y datos que tardaban días en llegar. Las incidencias se detectaban cuando ya habían ocurrido, cuando el lote ya había llegado al mercado, provocando retiradas millonarias, amenazas para la seguridad alimentaria y la activación tardía de protocolos sanitarios.

Este modelo ha funcionado durante años, pero empieza a mostrar sus límites. En un mundo donde las cadenas de suministro son cada vez más complejas, los márgenes más ajustados y las exigencias regulatorias mayores, ¿vamos a seguir gestionando la seguridad alimentaria con herramientas diseñadas para un modelo industrial que ya no existe?

Nos encontramos ante un momento en el que la industria dispone de inteligencia artificial capaz de procesar millones de datos en tiempo real, visión computacional capaz de detectar anomalías invisibles para el ojo humano y sistemas de inspección no destructivos que permiten analizar la totalidad de la producción. Pero el verdadero salto no está únicamente en procesar más información, sino en ser capaces de captar información que antes ni siquiera estaba disponible.

La gran transformación que está introduciendo la inteligencia artificial industrial no consiste únicamente en automatizar tareas. Su verdadero valor reside en hacer visible aquello que hasta ahora permanecía oculto. Y para conseguirlo, el algoritmo es solo una parte de la ecuación.

Durante décadas, la garantía de calidad ha descansado sobre un principio estadístico: inspeccionar una muestra representativa, extrapolar los resultados y asumir que el resto de la producción mantiene un comportamiento equivalente. Este enfoque ha permitido construir sistemas alimentarios cada vez más seguros, pero también respondía a una limitación tecnológica: era imposible inspeccionarlo absolutamente todo.

Hoy esa limitación empieza a desaparecer.

La convergencia entre inteligencia artificial, visión avanzada, tecnologías espectrales y análisis masivo de datos permite avanzar hacia un nuevo modelo de control. Ya no hablamos únicamente de automatizar una inspección, sino de analizar de forma continua la producción, detectar desviaciones imperceptibles y convertir cada unidad inspeccionada en una nueva fuente de información.

La diferencia está también en la naturaleza de esos datos. Una inspección visual convencional puede identificar determinadas características externas: forma, tamaño, color o defectos visibles. Las tecnologías ópticas y espectrales permiten ir más allá y obtener información relacionada con determinadas propiedades físicas o químicas del producto. La inteligencia artificial puede entonces interpretar esa información, reconocer patrones y convertirlos en una señal útil para la toma de decisiones.

La diferencia es profunda. Detectar un fallo cuando ya ha ocurrido tiene un coste. Anticiparlo permite evitarlo. Encontrar una incidencia en una muestra ofrece una fotografía parcial. Analizar el 100% de los procesos proporciona una visión completa. Actuar después de una alerta es útil. Evitar que la alerta llegue a producirse es transformador.

Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como una almendra. A simple vista, dos unidades pueden parecer prácticamente iguales y, sin embargo, presentar diferencias en su composición que no pueden identificarse mediante una inspección visual tradicional. Es el caso de la detección de amigdalina asociada a la almendra amarga. Mediante tecnologías espectrales es posible analizar información que el ojo humano no percibe y, combinada con inteligencia artificial, utilizarla para diferenciar unidades dentro del propio proceso de producción.

El mismo principio puede aplicarse a otros retos industriales: detectar determinados cuerpos extraños, identificar defectos internos en frutas o frutos sin necesidad de abrirlos o analizar variaciones en la composición de un producto. En todos estos casos, el cambio de paradigma es el mismo: pasar de observar únicamente la superficie a obtener información sobre aquello que no resulta evidente a simple vista.

Una alerta alimentaria rara vez responde a un único error. Con frecuencia es el resultado de pequeñas desviaciones que, de forma aislada, pueden pasar inadvertidas: cambios en una materia prima, variaciones en determinados parámetros del proceso, alteraciones estructurales o contaminaciones puntuales.

Aquí reside uno de los grandes cambios que introduce la inteligencia artificial. Su valor no está únicamente en detectar el defecto final, sino en identificar patrones y desviaciones que permiten anticipar un problema cuando todavía existe margen para actuar.

Pero para detectar esos patrones es necesario alimentar los modelos con información relevante. Podemos desarrollar algoritmos cada vez más sofisticados, pero si la información de partida es limitada, también lo será nuestra capacidad para comprender lo que está sucediendo. Por eso, sensórica e inteligencia artificial deben evolucionar de forma conjunta: mejores sensores permiten generar mejores datos y mejores datos permiten extraer mejores conclusiones.

Pasamos así de una industria reactiva a una industria predictiva.

De detectar incidencias a anticiparlas. De verificar una parte del proceso a disponer de una visión mucho más completa. De tomar decisiones a partir de información limitada a generar evidencia continua sobre lo que está ocurriendo en la línea de producción.

Esto cambia también el papel de la inspección industrial. Ya no se trata únicamente de decidir si un producto es válido o no al final del proceso. Cada inspección puede convertirse en una fuente de información capaz de ayudar a comprender cómo está evolucionando la producción y detectar desviaciones antes de que se conviertan en un problema mayor.

Europa afronta, además, un desafío decisivo. La competitividad industrial dependerá cada vez más de la capacidad para generar conocimiento a partir de los datos y convertirlo en decisiones operativas en tiempo real. No se trata únicamente de disponer de inteligencia artificial, sino de integrarla en los procesos que sostienen sectores estratégicos como la alimentación, la logística, la energía o la fabricación avanzada.

En ese escenario, la capacidad para combinar sistemas de visión, sensórica avanzada e inteligencia artificial puede convertirse en una pieza fundamental de una industria más autónoma, trazable y capaz de tomar decisiones apoyadas en lo que realmente está sucediendo en cada momento.

En la industria alimentaria, esta transformación tiene una consecuencia especialmente relevante: la posibilidad de avanzar hacia modelos de seguridad basados no solo en reaccionar ante una incidencia, sino en disponer de información suficiente para prevenirla.

La verdadera ventaja competitiva ya no será únicamente producir más o hacerlo más rápido. Será comprender mejor qué está sucediendo en cada momento. Las organizaciones capaces de detectar antes, decidir antes y actuar antes serán las que lideren la próxima etapa de la transformación industrial.

Porque el futuro de la industria no pasa solo por automatizar procesos. Pasa por aprender a ver lo que hasta ahora era invisible.

***Daniel Kumpel, CEO de IOVI Intelligent Vision