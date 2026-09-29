La IA agéntica necesita datos en tiempo real

Cuando pensamos en IA agéntica, solemos centrarnos en su inteligencia para aprender y planificar por sí misma, además de la autonomía que brinda. Sabemos que un agente puede razonar de manera impecable y seguir la lógica correcta, pero no podemos olvidar que también puede fracasar si actúa sobre una visión desactualizada o incompleta de la realidad. En la IA agéntica, la calidad de la acción no depende solo de cómo se toman las decisiones, sino también de cuándo se toman y sobre qué base se fundamentan.

Cuando un sistema de IA actúa sobre una información desactualizada, puede llegar a comportarse de forma incorrecta. Imaginemos un agente encargado de regular el tráfico en una intersección muy concurrida, pero cuya visión del entorno llega con unos minutos de retraso. Para cuando toma decisiones, los vehículos ya han avanzado, la congestión ha cambiado de lugar e incluso una situación de emergencia puede haber surgido.

Este desajuste revela un problema clave en numerosos sistemas de IA: no fallan por falta de capacidad de razonamiento, sino porque razonan sobre un mundo que ya no existe.

Ocurre en agentes de detección de fraude que reaccionan cuando la transacción ya está cerrada, en sistemas de cadena de suministro que reasignan inventario basándose en los niveles de stock del día anterior, o en asistentes que responden a necesidades del cliente que ya han cambiado.

Por este motivo, el acceso a datos oportunos en tiempo real, unificados y semánticamente relevantes ya no es solo un detalle técnico. Debe ser un requisito fundamental.

Para que un agente actúe correctamente, los datos que consume deben ser adecuados para la decisión que debe tomar. Esa adecuación depende de tres factores clave: accesibilidad, para que la información esté disponible independientemente de dónde resida; unidad semántica, para que los datos ofrezcan una visión coherente y no fragmentada del negocio; y oportunidad temporal, para que reflejen la realidad en el momento en que se requiere la acción.

Los datos históricos siempre han sido indispensables para el aprendizaje y el análisis, resultando muy útiles para entrenar a los agentes. Pero, a la hora de la verdad, los datos en tiempo real son los que les permiten actuar. Sin datos oportunos, los agentes operan con un punto ciego inherente, tomando decisiones que ya están obsoletas en el mismo momento en que se ejecutan.

En las empresas más avanzadas, los datos relevantes están distribuidos entre sistemas operativos, plataformas en la nube, infraestructuras de streaming, aplicaciones SaaS y entornos heredados. Para la IA agéntica, la ubicación física de los datos debe ser algo irrelevante, pero para las arquitecturas tradicionales sigue siendo una limitación importante.

Hablamos de que los agentes no pueden permitirse esperar a que los datos sean replicados, transformados o procesados por lotes antes de estar disponibles. Necesitan acceso inmediato al estado más actual de la organización, independientemente de dónde se encuentre almacenado.

Aquí es donde un enfoque de gestión lógica de datos se vuelve esencial. Al abstraer los datos de sus fuentes físicas, los agentes pueden consumirlos como si estuvieran todos juntos en una misma plataforma, manteniendo al mismo tiempo el acceso en tiempo real, la gobernanza y, lo que es fundamental, una consistencia semántica que permita al negocio entender esos datos. En lugar de obligar a que los datos se muevan hacia el agente, el agente se acerca lógicamente a los datos.

No obstante, el acceso a los datos por sí solo no es suficiente. Los agentes también deben comprender qué representan esos datos. Y un modelo semántico es capaz de proporcionar el marco conceptual mediante el cual los agentes interpretan el mundo.

Sin una capa semántica, los datos siguen siendo una colección de señales sin contexto. Con ella, los datos se convierten en conocimiento sobre el que se puede actuar de forma coherente.

Para la IA agéntica, el modelo semántico no es una mejora opcional. Es la visión del mundo del agente y nos garantiza que cuando un agente observa el estado de la empresa, lo haga a través de conceptos estables y significativos, en lugar de componentes o tecnicismos específicos de cada sistema.

No hay duda de que la IA agéntica promete sistemas capaces de actuar de forma autónoma, adaptativa y responsable, pero esta autonomía sin datos en tiempo real, unificados y fundamentados semánticamente se queda en una simple ilusión. Por ello, para poder actuar correctamente, los agentes deben percibir la realidad a medida que se desarrolla, acceder a los datos independientemente de dónde residan, e interpretar esos datos a través de una visión semántica compartida.

Solo cuando se cumplen estas condiciones, los agentes de IA pueden pasar del razonamiento inteligente a la acción significativa y relevante para el negocio. Al final, el agente más capaz no es el que más sabe, sino el que comprende lo que está ocurriendo en el momento.

*** Bernardo Godar es vicepresidente y director general de Denodo para Iberia y Latam.