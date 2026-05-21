Dicen que estamos en la mayor crisis energética de la historia. La UE ha gastado 22.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en apenas 44 días de conflicto en Oriente Medio. El cemento y el acero, sectores que dependen de esos combustibles para generar calor de proceso a temperaturas que hoy ninguna fuente renovable puede alcanzar, están absorbiendo ese golpe directamente en sus costes de producción.

Y sí: los precios del gas suben, la volatilidad vuelve, y la dependencia exterior duele otra vez. Pero hay algo que pocos cuentan en ese titular: nunca antes había habido tantas soluciones reales sobre la mesa para que la industria salga de esa trampa de una vez.

Eso es lo que me ocupa. No la crisis. La salida.

La industria española ya se está moviendo

El Gobierno de España acaba de ampliar por segunda vez la convocatoria del PERTE de Descarbonización Industrial, hasta 518 millones de euros. La razón es simple: la demanda de las empresas supera lo disponible. Fábricas de cerámica, plantas químicas, cementeras, papel — la industria española está presentando proyectos y quiere moverse. Eso no es un titular menor. Es una señal de madurez industrial que llevamos tiempo esperando.

Y se ve también en los números: el primer trimestre de 2026 ha sido el mejor de la historia del ecosistema cleantech ibérico, con 486 millones de euros en quince operaciones en empresas de tecnologías limpias de vanguardia. El capital privado mira a España industrial con una seriedad que hace tres años no existía.

Pero los PERTE, bien diseñados para modernizar instalaciones existentes, chocan con un límite concreto cuando hablamos de los sectores difíciles de descarbonizar, llamadas también industrias hard-to-abade. Una acería, una cementera o una planta de fertilizantes no se descarbonizan cambiando el suministro eléctrico. Necesitan hidrógeno verde, electrificación de alta temperatura o captura de carbono. Tecnologías que existen y funcionan — pero que al principio cuestan más que seguir produciendo como siempre.

El principal obstáculo es más financiero que tecnológico. Ahí es donde muchos proyectos se detienen. No por falta de voluntad industrial, sino porque ningún inversor privado quiere financiar solo el riesgo de ser el primero.

Lo que Alemania acaba de demostrar

Esta semana Alemania lanzó la tercera ronda de su programa de Contratos por Diferencia de Carbono —los CCfD— con 5.000 millones de euros aprobados como ayudas de estado por la Comisión Europea. El programa lleva funcionando desde 2023, ya tiene quince grandes empresas beneficiarias en acero, cemento, química y vidrio, y es hoy uno de los instrumentos de política industrial más replicados en Europa.

La lógica es clara y justa: el Estado adelanta el dinero para financiar las nuevas tecnologías limpias. Si producir limpio cuesta más que producir contaminando, la administración pública cubre esa diferencia para que la inversión sea viable. A cambio, las empresas se comprometen a reducir sus emisiones durante un periodo largo — quince años en el caso alemán.

Pero el mecanismo también funciona al revés. Si en el futuro las tecnologías limpias se vuelven competitivas y generan beneficios adicionales, parte de ese dinero vuelve al Estado. No se trata únicamente de subvencionar: se trata de compartir los riesgos y las recompensas de la transformación industrial.

No es ideología. Es ingeniería financiera al servicio de la reindustrialización.

España tiene todos los argumentos

Tenemos la irradiación solar más alta de Europa Occidental, lo que hace que el hidrógeno verde producido aquí sea potencialmente el más competitivo del continente. Tenemos la base industrial — cerámica, química, alimentación, materiales de construcción — que, si descarboniza antes que sus competidores europeos, gana ventaja real en los mercados de exportación. Y tenemos una política industrial que va más allá del subsidio: PERTEs, RDL 7/2026, España Crece.

El siguiente paso lógico es activar los instrumentos de riesgo compartido. Los CCfD no son ciencia ficción ni privilegio de las economías grandes. Son una decisión política. Y España tiene todas las condiciones para tomarla.

La mayor crisis energética de la historia, dicen. Con el precio del Brent por encima de los 100 dólares por barril y el gas encarecido un 70%, puede que sí. Pero este tipo de iniciativas reflejan exactamente la pregunta que necesitamos hacer: cómo avanzar hacia una economía baja en carbono sin desmantelar el tejido industrial que da trabajo y competitividad a este país.

La respuesta ya existe.