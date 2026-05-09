Tecnología y geopolítica: el poder ya no se mide solo en fronteras

La geopolítica ya no se juega solo en fronteras, energía o defensa. Tiene mucho que ver también con los chips, la nube, los cables submarinos, los modelos de IA y con quién controla la infraestructura digital sobre la que operan empresas, gobiernos y ciudadanos.

Durante años, la conversación sobre tecnología se abordó casi siempre desde la innovación, la productividad o la experiencia de usuario. Ese marco sigue siendo válido, pero hoy se queda corto, y la tecnología se ha convertido en un factor de poder. Cada vez que un país depende de terceros para procesar datos, entrenar modelos, asegurar sus redes o acceder a semiconductores avanzados, está asumiendo una vulnerabilidad estratégica.

Hablar de soberanía tecnológica no significa defender la autosuficiencia completa ni levantar muros. Significa algo más práctico: saber qué capacidades conviene tener cerca, qué riesgos no se deben externalizar del todo y en qué puntos una dependencia excesiva puede convertirse en un problema económico, político o de seguridad.

Europa tiene aquí un reto evidente porque durante años ha sido fuerte en regulación, talento científico y tejido industrial especializado, pero ha dependido en exceso de plataformas, infraestructuras y escalas de inversión desarrolladas fuera de la región. Sin tener en cuenta que alianzas que antes parecían inquebrantables ahora están tambaleándose, esa brecha condiciona la capacidad de competir, negociar y decidir.

La cuestión ya no es solo si una empresa adopta IA o migra a la nube. Es sobre qué infraestructura lo hace, bajo qué reglas, con qué nivel de control y con qué exposición futura. En un entorno geopolítico más inestable, esas decisiones dejan de ser puramente técnicas y nos afectan a distintos niveles, no solo en el plano geopolítico, sino también en aspectos más cotidianos.

Una compañía que diversifica proveedores críticos protege su arquitectura de datos, refuerza su ciberseguridad y entiende el origen de su dependencia tecnológica no está siendo más conservadora. Está gestionando mejor su posición en un mercado donde la geopolítica vuelve a entrar en la ecuación.

Esto también cambia la lectura sobre la innovación. Durante mucho tiempo, innovar era moverse más rápido, pero ahora también es construir con más resiliencia y entender qué implicaciones arrastra una nueva tecnología, qué exposición genera y qué capacidad real deja para reaccionar cuando cambian las reglas.

La IA acelera este debate. Quien controla capacidad de cómputo, datos, talento especializado y ecosistemas de despliegue parte con ventaja. Hoy la tecnología ya no es solo “un sector”. Es la infraestructura sobre la que se organiza buena parte de la economía, de la seguridad y de la influencia internacional. Y cuando una infraestructura de ese nivel cambia, cambia también la manera en la que se reparte el poder.

En este contexto, España y Europa no necesitan imitar todos los movimientos de Estados Unidos o China. Necesitan identificar bien dónde pueden ser realmente competitivas y dónde resulta imprescindible asegurar capacidades propias.

La autonomía estratégica no se construye con discursos, sino aplicando criterio y prioridades estables.

*** Juan Riva de Aldama es CEO de IMMUNE Technology Institute.