Escalabilidad, la política de crecimiento pendiente

En 2024, desde EsTech, presentamos el Plan Nacional de Escalabilidad, una hoja de ruta diseñada para promover el crecimiento de las scaleups nacionales y contribuir a la transformación económica del país. Dos años después, empezamos a ver cómo iniciativas como EU Inc, el nuevo fondo Soberano o el reciente anteproyecto de ley para mejorar el acceso a financiación de las pymes, comienzan a materializar algunas de las recomendaciones incluidas en el Plan. Medidas que representan buenas noticias para el sector, pero su alcance continúa siendo limitado.

El anteproyecto de ley presentado por el Gobierno promete facilitar el acceso a financiación, reducir los costes de cotización, proteger al inversor así como simplificar requisitos y reducir cargas. Este enfoque promete eliminar importantes barreras que hoy suponen un freno a la innovación pero al que aún le falta un aspecto considerable: una visión país.

El ecosistema empresarial necesita una reestructuración que vaya mucho más allá. En el Plan Nacional de Escalabilidad ya señalamos que la productividad y la atracción de talento son condiciones críticas para avanzar hacia un crecimiento real.

Y, de forma paralela, la compra pública innovadora. Cuando un Gobierno apuesta por sus empresas emite una señal de confianza que se traslada a inversores, clientes y stakeholders, una auténtica política de crecimiento que precisa de un compromiso sostenido.

A nivel europeo, la Comisión también da pasos hacia la misma dirección estratégica. Propuestas como EU Inc suponen un gran avance, en especial para startup y scaleups, pero hasta alcanzar el prometido Régimen 28 aún queda camino por recorrer.

Y las empresas necesitan algo más que teoría, necesitan un marco que les dé seguridad jurídica para invertir, planificar y apostar por su negocio. Sin claridad sobre qué regulación cumplir, a qué autoridades hay que reportar, qué normas aplican o qué incentivos existen, es imposible actuar con ambición.

El anteproyecto aún debe superar varios pasos antes de publicarse en el BOE. EU Inc tampoco estará en vigor hasta finales de año. Granos de arena para levantar la montaña que las empresas de alto crecimiento necesitan.

Llevamos años trabajando para que estas medidas formen parte de la agenda y hoy empiezan a materializarse. Son las empresas las que retienen el talento, las que atraen inversión y las que pueden convertir a España y Europa en un hub digital de referencia a nivel global.

Cuando en 2024 presentamos el Plan Nacional de Escalabilidad, pusimos sobre la mesa lo que el ecosistema necesitaba para crecer. En 2026, con estos primeros pasos, empezamos a ver que la dirección es la correcta. Ahora lo que toca es avanzar y crear un entorno a la altura de su capacidad para transformar la economía y liderar.

***César Tello es director general de Adigital.