Durante décadas hemos tomado decisiones como si el futuro fuera, en esencia, proyectable. Elegíamos una carrera, invertíamos en un sector o diseñábamos una estrategia bajo una premisa implícita; el mundo cambiaría, sí, pero dentro de márgenes que podían entenderse, modelizarse y, en cierta medida, anticiparse. Hoy esa premisa empieza a resquebrajarse. No estamos simplemente ante más incertidumbre. Estamos ante algo más incómodo y profundo; la sensación de que el futuro ha dejado de ser legible. La inteligencia artificial no solo transforma industrias o procesos. Está alterando el contexto cognitivo en el que interpretamos la realidad y, con ello, la forma en que decidimos.

Diversos análisis recientes, desde marcos de reflexión empresarial hasta informes internacionales, empiezan a describir este fenómeno como una especie de “niebla cognitiva”. En particular, trabajos recientes de Harvard Business Review apuntan a la dificultad creciente para interpretar incluso horizontes de corto plazo, mientras que distintos informes del World Economic Forum alertan de una aceleración simultánea del cambio tecnológico y organizativo que desborda los marcos tradicionales de planificación. El problema ya no es calcular mejor, sino entender qué merece ser calculado. Cuando esta premisa se debilita, lo que entra en crisis no es una herramienta, sino todo un modelo mental.

Durante mucho tiempo hemos operado con una distinción clásica. El economista Frank Knight diferenciaba entre riesgo e incertidumbre. El riesgo puede modelarse; la incertidumbre, no. En el riesgo conocemos las variables y asignamos probabilidades. En la incertidumbre ni siquiera sabemos cuáles son las variables relevantes. La inteligencia artificial no nos lleva a un mundo más arriesgado, sino a uno más incierto y exigente, donde las reglas se reescriben mientras jugamos y donde las categorías que utilizábamos para interpretar la realidad pierden estabilidad.

Las consecuencias empiezan a ser visibles en múltiples planos. En el ámbito del trabajo, los análisis recientes coinciden en que no estamos ante una simple sustitución de empleos, sino ante un rediseño acelerado de las propias unidades de trabajo. Las tareas se fragmentan, se recombinan y se automatizan a una velocidad que desborda la capacidad de adaptación. El problema no es la falta de talento, es su desalineación estructural. Nunca ha habido tanto conocimiento disponible ni tanta capacidad técnica y, sin embargo, cada vez resulta más difícil convertir ese conocimiento en decisiones coherentes y sostenidas en el tiempo. Esta tensión no solo afecta al empleo, sino también a la educación, la planificación organizativa y la forma en que definimos el valor profesional.

En paralelo, la lógica de la ventaja competitiva también está cambiando. Los estudios más recientes sobre convergencia tecnológica apuntan a un desplazamiento claro; la ventaja ya no se construye principalmente sobre la posesión de activos, sino sobre la capacidad de integración. La combinación de inteligencia artificial, robótica, biotecnología o sistemas energéticos avanzados no genera valor por acumulación, sino por coordinación. La ventaja ya no está en tener más tecnología, sino en saber integrar tecnologías y orquestar sistemas complejos que evolucionan de forma simultánea y donde los puntos de valor se desplazan constantemente.

Es en este punto donde emerge un elemento históricamente subestimado; la intuición. Conviene ser precisos, especialmente en un contexto donde el término ha sido utilizado de forma ambigua. La intuición no es una corazonada arbitraria ni pensamiento mágico. La evidencia acumulada en psicología cognitiva, neurociencia y teoría de la decisión permite entenderla como un proceso no consciente que genera juicios rápidos basados en reconocimiento de patrones, experiencia acumulada y señales implícitas. No sustituye al análisis, pero tampoco es su opuesto. Forma parte del mismo sistema cognitivo y se activa especialmente en contextos donde el tiempo, la información o la estructura del problema no permiten un análisis completo.

Herbert Simon lo sintetizó con claridad al explicar que el juicio experto no es magia, sino memoria bien organizada. Gary Klein lo observó en contextos de alta presión, donde los profesionales no comparan alternativas, sino que reconocen situaciones y actúan. La neurociencia contemporánea refuerza esta idea al mostrar que el cerebro funciona como un sistema predictivo que genera constantemente hipótesis sobre el entorno. La intuición puede entenderse como la manifestación consciente de esa capacidad de anticipación, una forma de síntesis que permite actuar cuando el análisis completo no es viable.

Sin embargo, no toda intuición es fiable. Su calidad depende de condiciones muy concretas. Funciona mejor cuando se apoya en experiencia profunda dentro de un dominio, cuando existe retroalimentación que permite ajustar ese juicio y cuando el entorno mantiene cierta estructura reconocible. Pierde fiabilidad cuando el contexto es radicalmente nuevo o cuando dominan los sesgos. Esta distinción es fundamental porque permite tratar la intuición como una capacidad rigurosa, susceptible de desarrollo, y no como un recurso difuso o meramente emocional.

Y aquí aparece la tensión central del momento actual. La inteligencia artificial multiplica nuestra capacidad de análisis y, al mismo tiempo, incrementa la novedad de los entornos en los que operamos. Nos proporciona más herramientas para calcular, pero al mismo tiempo nos sitúa en contextos donde ese cálculo resulta insuficiente por sí solo. Más información no implica más claridad. Más velocidad no implica mejor dirección. Esta paradoja explica en gran medida la sensación de desorientación que empieza a emerger en organizaciones y mercados.

En este escenario, la intuición deja de ser un complemento blando para convertirse en una capacidad estratégica. No sustituye a los datos, pero permite operar cuando los datos no bastan o no son interpretables en tiempo útil. En Intuir el futuro defendemos que la ventaja en entornos inciertos no está en predecir con precisión, sino en orientarse con coherencia cuando la predicción no es posible. Esta idea conecta con una línea de pensamiento cada vez más presente en el debate internacional; la necesidad de complementar los modelos analíticos con capacidades cognitivas que permitan decidir en condiciones de ambigüedad estructural.

La siguiente fase es aún más exigente. No basta con intuir mejor; es necesario diseñar sistemas —personales y organizativos— capaces de combinar intuición y análisis de forma deliberada. La intuición permite abrir caminos, generar hipótesis y detectar señales emergentes. El análisis permite validar, ajustar y escalar esas decisiones cuando el contexto lo permite. La ventaja no está en elegir entre uno u otro, sino en integrarlos de forma consciente y sistemática.

Porque, en última instancia, el desafío no es tecnológico. Es cognitivo. La inteligencia artificial no solo redefine industrias. Está tensionando nuestros modelos mentales y obligándonos a operar en entornos donde la información es abundante, pero la interpretación es frágil. El mayor error estratégico sería seguir decidiendo como si el mundo fuera estable.

No es que el futuro sea más complejo. Es que hemos perdido parte de nuestra capacidad para leerlo. Y cuando eso ocurre, la ventaja deja de estar en saber más. Empieza a estar en algo mucho más difícil de construir y más decisivo; la capacidad de orientarse cuando ya no es posible entender del todo.

***Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.