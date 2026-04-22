En la Florencia del Renacimiento, los grandes maestros no tenían un empleo en el sentido moderno. Leonardo o Miguel Ángel trabajaban por encargos, alternaban proyectos y construían su reputación a través de obras distribuidas en el tiempo. Su actividad no era lineal, era acumulativa. Siglos antes, los mercaderes del Mediterráneo operaban de forma similar, conectando oportunidades en distintos territorios y gestionando relaciones en entornos inciertos. No es un fenómeno nuevo. Lo que cambia hoy no es la lógica, sino la escala. La inteligencia artificial está recuperando esa lógica histórica, pero amplificada hasta niveles que no tienen precedente.

Las tecnologías de frontera están alterando la unidad básica del trabajo. Tareas que antes requerían equipos completos hoy pueden ser ejecutadas por una sola persona apoyada en sistemas generativos, automatización y análisis avanzado. Está emergiendo una nueva figura profesional: individuos que operan como micro-organizaciones, capaces de diseñar, ejecutar y escalar proyectos con una eficiencia inédita. Este cambio explica el auge de modelos como el trabajo “fractional”, donde perfiles senior operan simultáneamente en varias organizaciones. Nunca había sido tan viable construir una actividad profesional autónoma con un nivel tan alto de sofisticación.

Dos análisis publicados este mismo mes en Harvard Business Review apuntan en esa dirección desde ángulos distintos. Por un lado, muestran cómo incluso perfiles senior están replanteando su relación con el empleo tradicional ante la incertidumbre creciente, explorando modelos más flexibles y distribuidos. Por otro, identifican una brecha creciente entre lo que se espera de los líderes y las capacidades con las que operan, con efectos directos en la confianza, el compromiso y la ejecución. No describen un problema homogéneo. Describen una divergencia que empieza a ser estructural.

El trabajo “fractional” refleja bien esta transición. Directivos que ya no dependen de una única organización, sino que combinan múltiples proyectos y construyen su actividad como un portafolio. Desde fuera, el modelo parece eficiente. Permite a las empresas acceder a talento sin asumir costes estructurales y a los profesionales diversificar ingresos. Pero esa lectura es incompleta. El trabajo deja de ser una estructura que ordena la actividad y pasa a ser un sistema que cada individuo debe diseñar y sostener. La estabilidad no desaparece, se fragmenta. Y cuando la estabilidad se fragmenta, la diferencia no está en quién tiene más opciones, sino en quién sabe integrarlas.

Aquí aparece la verdadera brecha. A medida que la inteligencia artificial amplifica la capacidad individual, no todos los profesionales responden de la misma manera. Algunos utilizan estas herramientas como una extensión de su pensamiento, conectan proyectos, acumulan aprendizaje y construyen una dirección coherente en el tiempo. Otros, en cambio, aumentan su nivel de actividad, pero no su nivel de claridad. Ejecutan más, pero integran menos. La inteligencia artificial no está debilitando la dirección. Está amplificando la diferencia entre quienes la tienen y quienes no.

En paralelo, el liderazgo no está evolucionando al ritmo que exige este nuevo contexto. La evidencia reciente muestra una brecha creciente entre las necesidades del sistema y las capacidades disponibles. Durante años, liderar implicaba optimizar procesos, tomar decisiones rápidas y corregir desviaciones. Hoy esas capacidades siguen siendo necesarias, pero ya no son suficientes. En entornos fragmentados, distribuidos y altamente interdependientes, liderar implica integrar, no solo ejecutar. Y esa capacidad de integración es precisamente la que más escasea.

En este contexto han ganado protagonismo las llamadas “power skills”. El término puede resultar discutible, pero apunta a una transformación real. No se trata de habilidades nuevas, sino de capacidades que durante años se consideraron secundarias y que hoy se vuelven críticas. Escuchar con precisión, interpretar contextos complejos, generar confianza en entornos distribuidos y sostener conversaciones que alineen perspectivas divergentes. Durante mucho tiempo se agruparon bajo la etiqueta de “soft skills”, lo que contribuía a percibirlas como accesorias frente a las capacidades técnicas. Hoy esa clasificación se queda corta. No son habilidades blandas ni duras. Son capacidades de integración.

Cuando estas capacidades fallan, el impacto no siempre es inmediato, pero sí acumulativo. Equipos que no comparten contexto, decisiones que se toman sin integrar información relevante, profesionales que operan en múltiples proyectos sin una lógica clara de acumulación de valor. En estructuras tradicionales, estos desajustes podían corregirse con tiempo y jerarquía. En entornos distribuidos, se amplifican. Cada punto de autonomía se convierte también en un punto potencial de desalineación. El sistema sigue funcionando, pero pierde coherencia. Y cuando la coherencia se debilita, la ejecución puede mantenerse, pero la dirección se vuelve difusa.

Aquí es donde ambos fenómenos —la amplificación tecnológica del individuo y la debilidad del liderazgo— empiezan a reforzarse mutuamente. A medida que las personas adquieren más capacidad gracias a la inteligencia artificial, la necesidad de coordinación aumenta. No disminuye. Un sistema con más actores autónomos exige más capacidad de integración. Sin embargo, ese tipo de liderazgo es precisamente el que escasea. Se multiplica la capacidad de hacer sin haber desarrollado en la misma medida la capacidad de alinear. El resultado no es un sistema más eficiente, sino un sistema más polarizado.

Este patrón ha sido estudiado en otros contextos. Michael Polanyi señaló que una parte fundamental del conocimiento es tácita, difícil de formalizar y profundamente dependiente de la experiencia. Más tarde, Nonaka y Takeuchi mostraron cómo esa dimensión tácita no solo condiciona la toma de decisiones, sino que constituye una fuente crítica de ventaja cuando se logra integrar y compartir dentro de una organización. En entornos complejos, ese conocimiento no puede sustituirse completamente por modelos o algoritmos. Necesita ser interpretado, conectado y puesto en contexto. Cuando esa capacidad de integración falla, el sistema no colapsa, pero pierde dirección.

El problema, por tanto, no es la tecnología ni la autonomía que habilita. Es la ausencia de criterio suficiente para sostenerlas. Cuantas más herramientas existen, más relevante se vuelve la capacidad de decidir qué merece la pena hacer. Cuantas más opciones aparecen, más exigente se vuelve la priorización. La inteligencia artificial amplifica la capacidad, pero no sustituye la orientación. Y en ausencia de esa orientación, la velocidad no genera progreso, genera dispersión. Se puede ejecutar más, pero no necesariamente avanzar mejor.

La consecuencia es más exigente de lo que parece. No estamos solo ante una transformación del trabajo, sino ante un proceso de selección. A medida que aumenta la capacidad individual, aumenta también la diferencia entre quienes son capaces de construir dirección y quienes no. Durante décadas, las organizaciones reducían la complejidad individual. Hoy una parte creciente de esa complejidad se desplaza hacia las personas. Y esa transferencia no distribuye el poder de forma homogénea. Lo concentra en quienes saben integrarlo.

Durante mucho tiempo, la dirección venía dada por las estructuras externas. Hoy depende cada vez más de la capacidad interna de cada profesional y de cada organización para sostener una coherencia en el tiempo. En un contexto donde la inteligencia artificial amplifica la acción y donde el trabajo se fragmenta, la diferencia ya no está en hacer más ni en adaptarse más rápido. Está en algo mucho más escaso y mucho más exigente. Saber hacia dónde avanzar cuando el sistema ya no lo define por ti. Porque en la era de la inteligencia artificial, la brecha real no es tecnológica. Es una brecha de dirección.

***Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.