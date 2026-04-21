Nos encontramos en un momento decisivo. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en una palanca real de transformación, que impacta en la forma en la que trabajamos, tomamos decisiones y generamos valor.

Hoy el debate ya no es tecnológico. Es estratégico y, sobre todo, de ejecución.

Ya no nos preguntamos si debemos adoptar la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo bien: cómo llevarla a escala, cómo integrarla con seguridad y confianza, y cómo convertir la inversión en valor real y medible para la economía y para la sociedad.

Esta evolución refleja una idea clave: en la próxima década no ganará quien más innove, sino quien sea capaz de transformar esa innovación en impacto y en valor. Y es que la inteligencia artificial evoluciona con paso firme y ya está transformando procesos, modelos de decisión y organizaciones.

Pero para pasar de la estrategia a la ejecución, necesitamos generar confianza en los sistemas de inteligencia artificial y prepararnos para modelos cada vez más autónomos, al mismo tiempo que desarrollamos una gobernanza responsable acompañada de un talento capaz de gestionar este nuevo paradigma.

En un contexto global marcado por la volatilidad geopolítica, es fundamental definir el papel de Europa en la construcción de una inteligencia artificial confiable, segura, soberana y respetuosa con nuestros valores éticos y morales.

En este camino, de la estrategia a la implementación de la IA, España parte de una buena posición, ya que contamos con un liderazgo tecnológico, en el desarrollo de soluciones basadas en IA y en su implementación, un ecosistema innovador y el talento necesario para conseguir los objetivos de mejora de la competitividad y la inclusión social.

Para conseguir este objetivo de país, tenemos que reforzar la colaboración público-privada, entre las Administraciones Públicas, las empresas, la academia y el ecosistema innovador con foco en proyectos de país dotados de financiación pública y desarrollando una legislación que favorezca la adopción y el desarrollo de talento en IA.

Pero también la público-público, entre Administraciones Públicas, es fundamental la coordinación y la colaboración entre ministerios, administración central y autonómicas y locales. Sin olvidarnos de la privada-privada, entre empresas, primero una colaboración donde las grandes empresas traccionen de las medianas y pequeñas y donde la competencia en ocasiones se transforme en colaboración para conseguir un bien mayor.

Es clave acompañar la innovación hasta su despliegue efectivo. Hoy muchos proyectos se quedan en fases intermedias. Para evitarlo, es clave contar con entornos de prueba realmente operativos, impulsar mecanismos de compra pública innovadora, y facilitar el paso del piloto a la producción. La inteligencia artificial no puede quedarse en una fase permanente de experimentación.

Necesitamos una gobernanza clara y coordinada. La inteligencia artificial requiere criterios comunes, coherencia entre administraciones y un enfoque práctico que combine supervisión, confianza y acompañamiento. Gobernar la IA no es solo gestionar riesgos; es hacer posible su adopción responsable y su impacto real.

Este marco es el que permite que la innovación fluya y que el esfuerzo tecnológico se traduzca en resultados tangibles. Por eso, la agenda de hoy otorga también un papel central al ecosistema emprendedor, a la capacidad de transformar innovación en crecimiento y a la necesidad de que la inteligencia artificial llegue a todo el tejido empresarial. Startups, pymes y nuevas iniciativas son esenciales para convertir la inversión en valor real y distribuido.

Hay, además, un elemento transversal a todo lo que estamos abordando hoy: el talento. Formar, atraer y consolidar capacidades es una condición imprescindible para que la inteligencia artificial tenga impacto real. Hablamos de talento técnico, pero también de capacidades organizativas, de gestión y de liderazgo.

La inteligencia artificial y el big data están redefiniendo el equilibrio económico y social a escala global. España ha dado pasos relevantes con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pero hoy el reto ya no es el diagnóstico: el reto es la ejecución. Es el momento de pasar de la estrategia a los resultados, de la inversión al impacto y de la tecnología al progreso real para empresas, administraciones y ciudadanos.

Sin una verdadera economía del dato no habrá una inteligencia artificial competitiva ni soberana. Necesitamos marcos decididos, seguros y homogéneos que incentiven el intercambio de datos entre empresas y administraciones, superando las barreras que hoy siguen frenando su uso. Apostar por modelos de datos interoperables, federados y respetuosos con la propiedad y la confidencialidad no es una cuestión técnica; es una decisión estratégica de país para democratizar el acceso a la IA y no dejar atrás a nuestras pymes.

Del mismo modo, es urgente ampliar el foco de la política pública en inteligencia artificial. Los grandes modelos de lenguaje representan una gran oportunidad, pero no deben eclipsar el amplio abanico de soluciones de IA que ya están mejorando la productividad, la competitividad industrial y la eficiencia del sector público: optimización de procesos, visión artificial, robótica o sistemas avanzados de apoyo a la toma de decisiones. Es en estas aplicaciones donde la IA puede generar impacto inmediato, especialmente para el tejido empresarial de menor tamaño.

Para que todo ello sea posible, necesitamos más y mejor inversión en I+D+i en inteligencia artificial, especialmente en las fases iniciales de investigación aplicada y prototipado. Sin instrumentos ágiles, estables y con visión a medio plazo, seguiremos teniendo buenas ideas que no escalan. Reforzar la colaboración entre empresas, startups, universidades y centros tecnológicos, y dotarla de mecanismos de financiación eficaces, es clave para acelerar la transferencia de conocimiento y convertir la innovación en soluciones reales.

Estoy convencido de que, con visión clara y compartida, una cooperación reforzada y foco puesto en la ejecución, nos llevará a una inteligencia artificial que nos ayudará a mejorar nuestra competitividad, generar empleo de calidad y aumentar cohesión social y territorial. España tiene la oportunidad de liderar la aplicación práctica de la inteligencia artificial en Europa.

*** Paco Hortigüela es presidente de Ametic.