En el Nanoclub de Levi, este espacio imaginario que asoma en forma de columna de opinión en los DISRUPTORES de Invertia, la materia se convierte en relato y la química en metáfora. De manera que los elementos no son simples sustancias, sino que a veces son signos de advertencia.

Primo Levi entendía que en lo más pequeño, en lo aparentemente insignificante, se esconden las claves de nuestra civilización. Hoy, uno de esos elementos, el helio, nos devuelve una imagen incómoda de nosotros mismos.

La guerra en Oriente Medio ha interrumpido el suministro mundial de helio. Catar produce aproximadamente un tercio del total mundial, pero los ataques a su infraestructura de gas han obligado a detener la producción.

Al mismo tiempo, Irán está bloqueando el estrecho de Ormuz, uno de los canales marítimos más transitados del mundo, por donde Catar exporta gas natural y helio. Perder el 30% de todo el material disponible en el mundo podría tener graves consecuencias para la ciencia, la medicina y la industria.

Para que los socios del club se hagan una idea, el helio se utiliza para enfriar los imanes superconductores que se emplean en los escáneres de resonancia magnética (RM), que ayudan a diagnosticar afecciones mediante imágenes tridimensionales de alta resolución de los tejidos humanos.

Los imanes superconductores permiten generar las corrientes intensas y sostenidas necesarias para obtener imágenes de alta resolución. Un superconductor es un material que conduce la electricidad con resistencia cero (definida como la oposición al flujo de corriente en un material).

Sin embargo, para ello, los imanes deben funcionar a temperaturas extremadamente bajas. Y el helio es el refrigerante ideal para estos imanes porque tiene el punto de ebullición más bajo de todos los elementos: -268,9 °C. A esta temperatura o inferior, el helio es líquido y puede utilizarse para enfriar las bobinas magnéticas que usan los escáneres de resonancia magnética.

Algunos aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Ginebra, también utilizan helio líquido para enfriar sus imanes superconductores. Estos imanes se utilizan para desviar y controlar los haces de protones.

Los procesadores de las computadoras cuánticas necesitan enfriarse a temperaturas igualmente bajas para poder funcionar y, también en este caso, el helio es el refrigerante preferido.

El helio se utiliza en la producción de chips informáticos para desplazar el oxígeno y la humedad dentro de las instalaciones de fabricación, donde las condiciones se controlan rigurosamente para evitar la contaminación de los delicados microprocesadores.

Este elemento también se utiliza como refrigerante durante las etapas de alta temperatura de la producción de chips. Esto incluye el proceso de grabado, en el que se elimina el material no deseado de las obleas semiconductoras, que son los sustratos sobre los que se ensamblan los circuitos.

En los cohetes espaciales, este gas no inflamable se utiliza para limpiar las tuberías de combustible y para presurizar los tanques de combustible.

Los procesos de soldadura y producción de fibra óptica requieren helio para crear entornos inertes y controlados.

El valor del helio reside en sus propiedades físicas, muy difíciles de sustituir. Además de su bajo punto de ebullición, que lo convierte en un excelente refrigerante, el helio es inerte, es decir, que prácticamente no reacciona químicamente con otras sustancias. Y es extremadamente ligero. Sus diminutas moléculas lo hacen ideal para detectar las fugas más pequeñas en tuberías y equipos.

A pesar de ser el segundo elemento más abundante del universo —¿adivinan cuál es el primero? Sí, el hidrógeno—, el helio es extremadamente raro en la Tierra. Se forma en el subsuelo a lo largo de miles de millones de años a partir de la desintegración radiactiva del uranio y el torio.

Debido a que es más ligero que el aire, escapa fácilmente a la atmósfera y, finalmente, al espacio, lo que lo convierte en un recurso prácticamente no renovable.

A diferencia de la mayoría de los recursos, el helio rara vez se produce de forma aislada. En Catar y otros países, el helio se produce como subproducto de la producción de gas natural licuado.

Esto significa que el suministro de helio depende totalmente de la producción de gas natural: cuando esta disminuye, también lo hace la producción de helio.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en Catar, donde los ataques a las instalaciones de gas han suspendido la producción de gas y helio.

Y exportar helio no es sencillo. Requiere contenedores criogénicos altamente especializados para mantenerlo a temperaturas extremadamente bajas durante el transporte. Estos envíos deben transitar por rutas comerciales estrechas, como el estrecho de Ormuz, lo que hace que la cadena de suministro sea vulnerable a los conflictos políticos.

Los contenedores especializados están aislados térmicamente, pero no refrigerados. Esto significa que, debido a las propiedades físicas del helio, este elemento se escapará de los contenedores con el tiempo.

Otros países han intentado desarrollar la producción de helio para reducir su dependencia de Catar. Irán ha trabajado para extraer helio de su yacimiento de gas South Pars, pero las sanciones lo han dificultado. Mientras tanto, China ha estado construyendo la infraestructura necesaria para producir su propio helio y está explorando nuevas reservas para diversificar su suministro.

Estados Unidos posee las mayores reservas de helio del mundo, almacenadas en Amarillo, Texas. Originalmente establecidas en 1925 para abastecer a la industria de los dirigibles, las reservas se convirtieron en un amortiguador estratégico global que ayudó a estabilizar los precios.

Sin embargo, en las últimas décadas, Estados Unidos vendió gran parte de sus reservas en virtud de la Ley de Administración del Helio de 2013, reduciendo así esta red de seguridad.

Ante la amenaza a las cadenas de suministro de semiconductores, existe el riesgo de que la escasez de helio frene la revolución de la inteligencia artificial. Taiwán, líder mundial en la fabricación de chips, ha declarado que sus reservas de helio son estables gracias a una fuente de suministro diversificada. Sin embargo, las autoridades surcoreanas han afirmado que las reservas del país se agotarán en junio.

Sin embargo, existen maneras en que los países podrían adaptarse a una escasez de reservas mundiales de helio. La primera sería su almacenamiento: mantener reservas de helio para aplicaciones críticas. La siguiente sería su sustitución, es decir, limitar el uso de helio a aplicaciones donde sus propiedades únicas sean esenciales.

La alternativa del reciclaje es compleja porque el helio que se pudiera recuperar, por ejemplo, de la experimentación científica o del uso sanitario o industrial, se escapa fácilmente de los sistemas de contención.

Obviamente, la Unión Europea o los EEUU deberían estar explorando nuevas reservas, como lo está haciendo actualmente China. (¿Quién sabe si en la Luna?)

Estas medidas podrían ayudar a mitigar futuras fluctuaciones en el suministro de helio. Sin embargo, ninguna ofrece una solución inmediata. Por eso, la interrupción del suministro causada por la situación en el estrecho de Ormuz se está sintiendo en todo el mundo.