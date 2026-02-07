RRHH y el arte de innovar y gestionar personas

Adaptarse y reinventarse. La innovación y digitalización ya no son una promesa futura, son el día a día, y en Recursos Humanos, este cambio se vive de forma intensa. Como Head of People de una empresa consultora tecnológica de servicios cloud, observo cómo cada día la tecnología transforma roles, modelos de trabajo y procesos, pero también veo cómo nos enfrenta a una pregunta clave: ¿cómo estar en la vanguardia tecnológica manteniendo nuestra esencia humana?

“Toc Toc”, (llamada a la puerta) ¡Los Recursos Humanos también evolucionan! y ahora se encuentran en el centro de una transformación muy profunda, no solo por la necesidad de automatizar y adoptar nuevas herramientas, sino para actuar como puente entre negocio, tecnología y personas. Todo ello en un entorno que cambia a gran velocidad, constantemente y está marcado por la incertidumbre.

El sector tecnológico se ve condicionado a no poder pestañear, sufre cambios constantes, aparecen nuevos roles emergentes y nuevas soluciones que actualizan las reglas del juego continuamente. Lo importante es que esta nueva realidad impacta en cómo medimos, desarrollamos, atraemos y fidelizamos el talento.

Pero no tengo solo críticas a la digitalización, ni mucho menos. La automatización simplifica procesos, reduce la burocracia cada vez más y facilita la toma de decisiones rápidas, basadas en datos en tiempo real y, por ende, consigue hacer más eficiente nuestro tiempo. Pero este avance y ayuda implica una mayor responsabilidad para interpretar bien esos datos y nuestro compromiso debe ser utilizarlos para mejorar la experiencia de las personas, siempre con criterio humano.

Otro de los grandes cambios viene de la mano de la comunicación interna. La digitalización también afecta a la cultura organizativa, la comunicación ha cambiado con la aparición de nuevas herramientas, plataformas y aplicaciones, que hacen de ésta una comunicación más ágil, rápida y bidireccional. A día de hoy se espera una comunicación honesta, clara, pero sobre todo, bidireccional, y desde Recursos Humanos, debemos facilitar espacios para ello mediante entornos más inmediatos, abiertos y colaborativos.

La era de la digitalización crea nuevas expectativas para los empleados. El puesto de trabajo ya no ocupa el mismo lugar en la vida de las personas. Hoy el talento busca aprendizaje continuo, coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de la empresa, flexibilidad y un propósito.

En mi sector convivo con profesionales altamente cualificados, gurús tecnológicos con hambre de conocimiento, perfiles muy demandados por el mercado a los que tienes que brindarles una experiencia significativa para generar fidelización, aunque no se trata de retenerlos, sino de ayudarles a desarrollarse al máximo y sacar todo su potencial en un entorno saludable, porque el crecimiento del negocio siempre será proporcional al crecimiento de las personas.

El futuro es cada vez más digital, sin duda más tecnológico, pero también debe ser más humano. Invertir en la innovación y digitalización en Recursos Humanos es una obligación, pero ni la mejor herramienta digital para medir aspectos culturales como el clima o el engagement podrá sustituir una conversación honesta. Lo que va a seguir marcando la diferencia es el factor humano.

*** Christian Macías Vásquez es Head of People de Altostratus, Part of Telefónica Tech y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH).