La nueva era del liderazgo con propósito

Después de más de diez años en el ecosistema emprendedor español, es inevitable hacer una pausa y mirar atrás. Recuerdo perfectamente la energía y la ambición que nos movieron a fundar South Summit.

La idea era sencilla: crear un punto de encuentro global en el sur de Europa que conectara a emprendedores, inversores y corporaciones. El objetivo, poner a España, de forma definitiva, en el mapa de la innovación y demostrar que nuestro talento solo necesitaba un escenario para brillar. Los desafíos para las mujeres en el ecosistema, por supuesto, siguen siendo reales.

Pero días como hoy sirven para celebrar no solo el progreso, sino también la dirección que estamos marcando. Y lo que veo hoy es que las emprendedoras en España no solo son protagonistas clave del ecosistema, sino que lo están liderando hacia una nueva definición de éxito. Ese sueño inicial de South Summit se ha convertido en un ecosistema vibrante y maduro. Lo veo cada día desde mi posición actual en Google for Startups.

Nuestra misión es ayudar a que las startups crezcan y tengan éxito, y lo hacemos a través de programas para ayudar a emprendedores. Y el impacto es tangible: a través de nuestras iniciativas y programas en España, hemos apoyado a 704 startups, que a día de hoy emplean a 8.697 personas y han levantado 2.600 millones de dólares en financiación.

Hemos pasado de construir una comunidad a consolidar un 'hub' de innovación robusto, capaz de competir y, sobre todo, de colaborar a escala global. Ahora, ese ecosistema se transforma de nuevo, esta vez gracias a la Inteligencia Artificial. La IA es el motor de la innovación actual: un 30% de las startups españolas ya la utiliza. Lo interesante de la historia es también quién lidera este cambio y por qué. Las emprendedoras están a la vanguardia de la revolución de la IA.

No solo la usan para optimizar negocios, sino para escalar algo mucho más poderoso: el impacto positivo. Las fundadoras españolas están redefiniendo el éxito, demostrando que el impacto social y la sostenibilidad son tan importantes como la rentabilidad.

Según un informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publicado por el Instituto de las Mujeres, un 46,9% de las empresas recientes creadas por mujeres prioriza el impacto social positivo en su entorno. No hablamos de simple Responsabilidad Social Corporativa. Hablamos de negocios diseñados desde su origen para resolver un problema (mejorar el acceso a la salud o impulsar la sostenibilidad) y generar ingresos mientras lo hacen. Es un modelo donde la viabilidad comercial y la solución al problema son inseparables, haciendo que el impacto sea escalable.

Esto no es una teoría; son las historias que vemos cada día. Pienso por ejemplo en el caso de dos startups que participaron en nuestros programas de Google for Startups: Una es Tucuvi. Su fundadora, María González, vio de cerca la soledad y la vulnerabilidad de los pacientes de cáncer o de la tercera edad.

En lugar de aceptarlo como un problema inevitable, usó la IA para crear un cuidador virtual empático. Su tecnología no es solo un software; es una voz que llama, escucha y acompaña a miles de personas, permitiéndoles vivir de forma independiente y segura en sus hogares, detectando alertas de salud antes de que se conviertan en emergencias. También está Sycai.

El cáncer es, en muchas ocasiones, una carrera contra el tiempo. Esta startup, cofundada por mujeres, utiliza IA para ayudar a los radiólogos a detectar lesiones oncológicas en pruebas de imagen de forma mucho más precoz y precisa. Su trabajo no consiste en analizar datos, sino en salvar vidas, dando a médicos y pacientes la ventaja más valiosa: el tiempo.

Son precisamente este tipo de proyectos los que nos inspiran en Google. Para apoyar a estas emprendedoras que están resolviendo los retos más críticos en salud, lanzamos programas como nuestra Growth Academy: AI cor Health. Se trata de darles las herramientas, la tecnología y el acceso a redes que necesitan para llevar sus soluciones al siguiente nivel.

El futuro del emprendimiento se define cada vez más por el propósito. El éxito ya no se mide solo en unicornios o rondas de financiación, sino en los problemas reales que somos capaces de solucionar. En esta nueva era, la visión, la resiliencia y el liderazgo enfocado al impacto de las emprendedoras españolas no solo son una ventaja competitiva, son la brújula que marca el camino.

***Sofía Benjumea es directora de Google for Startups para España, Europa, Oriente Medio y África.