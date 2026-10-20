Miembros directivos de Salesforce inauguran, junto al embajador de Estados Unidos en España y Miguel López-Valverde (CAM), la nueva sede de la compañía en Madrid. DISRUPTORES

Salesforce invertirá 1.000 millones de dólares para posicionar a España como hub de IA durante el próximo lustro

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LO ESENCIAL Las claves Salesforce invertirá 1.000 millones de dólares en España durante los próximos cinco años para convertir a Madrid en su hub de inteligencia artificial para el sur de EMEA. La inversión se destinará a la creación de una unidad de diseño de agentes inteligentes, la apertura de oficinas, y la contratación y formación de talento joven. La compañía cuenta en España con más de 700 empleados y 3.000 clientes, e implementa sus soluciones en el 75% del Ibex35 y más de 1.000 organismos públicos. Natalia Escobedo asume la dirección general para Iberia centrada en impulsar la plataforma Agentforce y la recapacitación profesional en IA.

Salesforce comprometerá 1.000 millones de dólares -unos 892 millones de euros- en España en los próximos cinco años con el objetivo de posicionar su nueva sede de Madrid, inaugurada ayer en un acto institucional, como su principal hub de operaciones y de inteligencia artificial para el sur de EMEA. La región abarca más de 90 países y tres continentes.

La inversión incluye la apertura de las oficinas -aunque no se ha desgranado el coste del traslado-, la creación de una unidad de diseño e implementación de agentes inteligentes y la contratación y formación, así como la captación, de talento joven procedente de estas geografías.

“La envergadura de este presupuesto reafirma el compromiso de Salesforce con España”, ha destacado Miguel Milano, presidente y director de operaciones de la tecnológica, durante su intervención en una jornada que ha contado con la presencia de hasta tres grandes cargos globales de la empresa; el embajador de Estados Unidos en el país, Benjamín León Jr; y el consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde.

El directivo ha insistido en la fuerza del negocio de Salesforce en España, donde tiene presencia desde hace más de dos décadas y cuenta con más de 700 empleados y 3.000 clientes. Asimismo, sus soluciones están implantadas en el 75% del Ibex35 y en más de 1.000 organismos públicos de 11 gobiernos autonómicos.

“Los objetivos que me marqué en 2011 -año en el que entró en la compañía- fueron triplicados en poco tiempo”, ha hecho gala Milano en referencia a la importancia que adquiere el nuevo hub.

Por su parte, Natalia Escobedo, nueva vicepresidenta sénior y directora general para Salesforce en Iberia, ha aprovechado la ocasión como puesta de largo ante la prensa local. La ejecutiva, que sustituye a Enrique Polo de Lara -al frente de la filial los últimos 12 años-, ya participó hace escasas semanas en el evento insigne de la organización, Dreamforce, haciendo hincapié en la importancia de la formación en IA.

“No solo es importante para los chavales que empiezan desde cero en este mundo, sino para el reskilling de la gente que hoy se tiene que reinventar en su trabajo”, decía en declaraciones recogidas por DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Durante la presentación de la sede madrileña ha querido subrayar esta apuesta: “Queremos llenar este espacio de talento joven. La ciudad de Madrid se ha convertido en toda una referencia para el sur de Europa en digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad”.

Escobedo llega a Salesforce tras una larga etapa en IBM y otra más reciente en Microsoft con el objetivo de seguir creciendo en Agentforce, su plataforma para crear y poner en producción agentes autónomos.

IA, el motor de crecimiento

Los números avalan las pretensiones de la compañía: el gasto acumulado en tecnologías de IA para el trabajo digital en España alcanzará los 359.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 30% hasta 2030, según la consultora IDC.

En este sentido, la directora financiera de la compañía, Robin Washington, ha destacado que “aquí pondremos foco en crear organizaciones agénticas y en la generación del talento futuro”.

Dentro de los planes anunciados por Salesforce, los graduados de distintas nacionalidades completarán un año de formación intensiva en España para posteriormente regresar a sus lugares de origen ampliando, según la empresa, “la capacidad de implementación de IA mercado por mercado”.

Por último, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha querido poner en valor la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en digitalización.

“No hay mejor ejemplo que con una empresa como Salesforce a la cabeza, lo que confirma la posición de la región. Vamos a potenciar al máximo las sinergias”.