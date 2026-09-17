Anthropic abre sede en Madrid y pone el foco en la gran empresa

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Las claves Generado con IA Anthropic abre su primera sede en España, eligiendo Madrid como ubicación y enfocándose en grandes empresas del Ibex 35. La compañía destaca una adopción de su asistente IA Claude casi tres veces mayor de lo esperado en España, con clientes como Santander, CaixaBank, BBVA y Telefónica. Cristina Pitarch, con experiencia en Google y Salesforce, será la country manager de Anthropic en España. Anthropic impulsa colaboraciones con empresas como Ferrovial y Amadeus, y refuerza su comunidad local a través de la iniciativa ‘Embajadores’ junto a ISDI Business School.

Anthropic ha anunciado este jueves 17 de septiembre la apertura de su primera sede en España, concretamente en Madrid. La multinacional detrás del desarrollo de Claude, uno de los principales asistentes de inteligencia artificial del mercado, continúa la serie iniciada por su rival OpenAI -creadora de ChatGPT-, cuyas oficinas en la capital estarán ya en pleno funcionamiento durante el segundo semestre de este año.

De este modo, Anthropic abre su séptimo territorio en Europa, tras Londres, Dublín, París, Múnich, y Milán. En este caso, auspiciada por un rápido crecimiento en el uso de su LLM (modelo de lenguaje grande, de sus siglas inglesas) y por la fuerte demanda de grandes empresas del Ibex 35.

Según un estudio interno, el país presenta una tasa de adopción de Claude casi tres veces superior a la esperada teniendo en cuenta el tamaño de la población. Además, entre sus clientes encuentra a firmas como Santander, CaixaBank o BBVA en el ámbito financiero; Telefónica, Amadeus, Grupo Indra o Konecta, entre otras.

En un comunicado, la multinacional ha destacado que su “compromiso con la seguridad y la investigación de la inteligencia artificial” se está ganando la confianza de las organizaciones locales.

Las operaciones en el país las dirigirá Cristina Pitarch, quien ha sido nombrada country manager de la nueva filial. La directiva cuenta con una trayectoria de más de 15 años en tecnológicas como Google, Salesforce e Informática. En su anterior cargo, fue directora general para EMEA de Google Cloud Security.

“España cuenta con todos los ingredientes necesarios para liderar en materia de seguridad de la IA, no solo en el Sur de Europa, sino como referente para todo el mundo hispanohablante”, ha declarado. “Ya hay equipos que están utilizando Claude en proyectos de gran envergadura en los sectores bancario, aeroespacial, de infraestructuras o de viajes”.

Influencia en la gran empresa

De entre estos proyectos, la compañía indica que, por ejemplo, Telefónica utiliza la solución, junto con Claude Code, para combinar la asistencia en la programación basada en IA con análisis de seguridad avanzados y acelerar el desarrollo de software seguro.

Por su parte, Ferrovial cuenta con una estrategia basada en Claude para facilitar el diseño de planes complejos de ingeniería civil, “mejorando la eficiencia y automatizando tareas de ingeniería que requieren mucho tiempo”.

Y, en la industria turística, Amadeus colabora con Anthropic para contribuir a que la información y las funciones relacionadas con los viajes sean más accesibles en entornos de desarrollo de inteligencia artificial.

Por su parte, Anthropic también ha dado un espaldarazo a su iniciativa ‘Embajadores’. Para ello, se ha asociado con ISDI Business School para organizar eventos locales. La capital cuenta ya con ocho embajadores en su comunidad.

OpenAI, el otro gran desembarco

Anthropic fue fundada en 2021 por Dario y Daniela Amodei junto con otros exmiembros de OpenAI porque pensaban que su anterior empresa priorizaba la comercialización de sus soluciones por encima de la seguridad de los modelos.

Ahora, ambas compañías llegan a España. El pasado 11 de junio OpenAI justificaba su aterrizaje bajo el dato de que el país es uno de los mercados de mayor crecimiento para ChatGPT. El popular chatbot tiene cerca de 1.000 millones de usuarios semanales en todo el mundo, y en el país esta cifra ha aumentado a más de un 40% desde principios de año, según cifras comunicadas por la propia empresa.