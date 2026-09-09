La soberanía marca un nuevo rumbo de la inteligencia artificial en Europa

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Las claves Generado con IA La UE impulsa la soberanía digital mediante la creación de cinco gigafactorías de inteligencia artificial para reducir la dependencia tecnológica externa. España aspira a albergar una de estas infraestructuras, con una inversión estimada de 700 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Soluciones como HPE AI Factory sovereign permiten a gobiernos y sectores regulados mantener el control sobre datos, infraestructura y modelos de IA dentro de sus fronteras. HPE y Nvidia lideran proyectos clave en Europa, como HammerHAI en Stuttgart y Daedalus en Grecia, que aceleran la innovación y garantizan la soberanía tecnológica europea.

La soberanía digital se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia europea para reforzar su autonomía tecnológica y aumentar su peso en la economía digital. Aunque la Unión Europea todavía no dispone de una legislación específica sobre este concepto, ha ido incorporando sus principios en normativas relacionadas con la protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar el control de la información y reducir la dependencia de terceros.

Como ejemplo de este enfoque, la Comisión Europea (CE) anunció el año pasado sus planes para la construcción de cinco gigafactorías de IA por todo el continente, diseñadas para el entrenamiento, desarrollo y despliegue masivo de grandes modelos propios de inteligencia artificial de vanguardia.

Con una dotación de unos 20.000 millones de euros, y todavía en una fase inicial, cabe subrayar que España se ha postulado candidata para albergar una de estas instalaciones. El Gobierno español confía en que su candidatura resulte seleccionada y ya ha formalizado la cúpula directiva del consorcio que se encargaría de liderar el proyecto, tal y como contábamos recientemente en las páginas de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL. La SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica) contempla una partida de unos 700 millones de euros para el desarrollo de esta infraestructura.

Estos instalaciones a gran escala complementarán las 19 fábricas que ya hay en funcionamiento en todo el continente. Dos de ellas situadas también en nuestro España, concretamente en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

Entre sus objetivos también se encuentran apoyar la soberanía tecnológica, entrenar grandes modelos de lenguaje o LLM y democratizar el acceso a esta tecnología para investigadores, startups y pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, cobra especial relevancia la necesidad de contar con socios tecnológicos capaces de proporcionar plataformas que permitan a gobiernos e instituciones públicas “probar y escalar la IA, acceder a ella de forma práctica y minimizar los riesgos”, explica Adriano Galano, AI & HPC Sales Specialist para el sur de Europa en Hewlett Packard Enterprise (HPE). Se trata de un reto especialmente importante en sectores con estrictos requisitos de control, seguridad y cumplimiento normativo.

La soberanía como punto de partida

HPE ofrece soluciones de IA soberana que permiten a empresas y organizaciones del sector público entrenar, probar y ejecutar modelos de IA dentro de sus propias fronteras. Estas capacidades se apoyan en la colaboración entre HPE y Nvidia y se integran a través de HPE AI Factory with Nvidia (también conocida como Nvidia AI Computing by HPE), una propuesta que combina infraestructura, computación, redes y software para simplificar el despliegue de cargas de trabajo de IA, al tiempo que responde a los estrictos requisitos europeos de privacidad y protección de datos y permite a las organizaciones mantener el control sobre su infraestructura, sus datos y sus modelos.

Dentro de este porfolio, HPE AI Factory sovereign está diseñada específicamente para gobiernos, sectores regulados y otras organizaciones que necesitan mantener los datos, el control de la infraestructura y los resultados de los modelos dentro de unos límites regionales o nacionales definidos, incluidos entornos aislados. Según Galano, este nivel de control constituye su principal elemento diferenciador.

También subraya la importancia de comprender las distintas dimensiones del control dentro del ecosistema de la IA. La soberanía del dato explica, se centra en dónde se encuentran los datos y qué marco jurídico los regula. La soberanía de la IA, por el contrario, se refiere al control sobre todo el ciclo de vida de la tecnología. Este concepto tampoco es sinónimo de IA soberana, que define como “la aplicación práctica de estos principios combinados”. No obstante, añade, todos estos factores deben abordarse de manera integral.

Para las organizaciones que priorizan los despliegues a gran escala, HPE AI Factory at Scale permite a empresas, proveedores de servicios y desarrolladores de modelos poner la IA en producción con observabilidad centralizada, control de TI y seguridad. En conjunto, estas soluciones cubren las necesidades de IA privada llave en mano, despliegues soberanos e IA a gran escala.

La importancia de seleccionar la infraestructura adecuada se ve reforzada por el Stanford AI Index 2025, que señaló que los incidentes relacionados con la IA aumentaron hasta 233 en 2024, un 56,4% más que en 2023. Para Galano, esto demuestra “la necesidad urgente de implantar medidas de seguridad eficaces”, especialmente en entornos gubernamentales y regulados, donde la soberanía, la gobernanza y la rendición de cuentas son fundamentales.

Más allá de la nube pública

La necesidad de un mayor control también se extiende al modelo de despliegue de la infraestructura.

Galano considera que el modelo de consumo de nube pública se ha convertido en una “desventaja” operativa y financiera a la hora de llevar los proyectos de IA agéntica desde la fase piloto hasta producción.

“Las organizaciones necesitan simplicidad y autonomía para que los científicos de datos puedan centrarse en acelerar los resultados”, afirma. “No deberían tener que gestionar la infraestructura por sí mismos. En su lugar, necesitan desde el principio un conjunto integrado de componentes de hardware, software y herramientas específicamente diseñadas para este propósito".

“En el actual entorno competitivo, el éxito de la IA se medirá por el valor que aporte a la organización”, continúa. “Para ello se necesitan flujos de trabajo más sencillos, control y seguridad”. HPE Private Cloud AI ofrece una vía llave en mano para avanzar desde la fase piloto hasta producción, mientras que las soluciones soberanas y a gran escala responden a requisitos de jurisdicción y despliegue a gran escala.

Europa como impulsora de innovación e IA

HPE y Nvidia cuentan con una amplia experiencia apoyando el desarrollo de fábricas de IA en toda Europa. En Stuttgart, Alemania, están implementando HammerHAI en el High-Performance Computing Center (HLRS) de la ciudad, proporcionando más de 15 exaflops de rendimiento de inferencia de IA para la ciencia y la industria.

Otro ejemplo destacado se encuentra en Grenoble, Francia, donde HPE opera unas instalaciones de más de 6.000 metros cuadrados, con 300 ingenieros dedicados a democratizar el acceso a las pruebas de IA y a ayudar a las organizaciones a definir sus estrategias de soberanía y cumplimiento normativo.

HPE también está presente en Grecia, donde ha desplegado Daedalus junto con Nvidia y con financiación de la Unión Europea. Este superordenador ofrece más de 85 petaflops de rendimiento y actúa como infraestructura central de la fábrica de IA Pharos, apoyando la innovación en ámbitos como la medicina, la modelización climática y el procesamiento del lenguaje.

Estas iniciativas se apoyan, además, en capacidades industriales ubicadas en Europa, entre ellas las instalaciones de HPE en Kutná Hora, República Checa, especializadas en la fabricación de sistemas HPC e IA con refrigeración líquida. Esta tecnología resulta fundamental para el desarrollo de fábricas de IA a gran escala.

Al combinar capacidades europeas de ingeniería y fabricación con un porfolio que abarca IA privada llave en mano, IA soberana e IA a gran escala, HPE y Nvidia están ayudando a las organizaciones a avanzar desde la experimentación hasta la producción sin comprometer el control, la seguridad ni el rendimiento. Las organizaciones pueden comenzar evaluando sus requisitos de soberanía, escalabilidad y operación, y seleccionando el modelo de fábrica de IA que mejor se ajuste a sus objetivos.