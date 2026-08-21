El capital privado y los fondos nacionales aceleran la consolidación de la consultoría tecnológica en España

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la consultoría tecnológica en España registró 14 adquisiciones en el segundo trimestre de 2026, mostrando fortaleza pese al contexto macroeconómico. El 86% de las compras fueron realizadas por compradores industriales, repartidos entre corporaciones independientes y plataformas de capital privado. El capital privado intervino en el 57% de las transacciones, impulsando la consolidación mediante la integración de consultoras de nicho en grandes estructuras. Destacan operaciones como la adquisición de Xperientia por Unikal Tech Partners, la integración de Gloin en Lãberit, y la compra de la división de consultoría de Bosonit por Babel.

El tráfago de las fusiones y adquisiciones en el sector de la consultoría de servicios tecnológicos ha demostrado una insólita capacidad de resistencia durante el segundo trimestre de 2026.

Y es que, frente a un escenario macroeconómico condicionado por la rigidez de los tipos de interés que ha frenado las operaciones de escala global, el estrato intermedio del mercado español mantiene un pulso constante mediante las denominadas bolt-on acquisitions, unos movimientos pensados para capturar eficiencias y amasar volumen operativo.

En el último trimestre se han registrado nada menos que 14 compras de empresas en este nicho de actividad. Aunque este guarismo supone un descenso de siete transacciones respecto a un inusualmente dinámico primer trimestre que cerró con 21 movimientos, y se sitúa levemente por debajo de la media de los últimos ocho trimestres (17 operaciones), representa un avance frente a las 12 operaciones documentadas en la misma horquilla del año precedente.

Recordemos que, según Bondo Advisors, se anotaron 52 operaciones de esta índole en España durante 2025, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023. Si ampliamos a toda la Península Ibérica, fueron 63 operaciones en 2025, frente a 46 en 2024 y 41 en 2023. En total, hablamos de 219 movimientos corporativos en el sector desde 2021.

El desglose del perfil comprador delata una mutación estructural de gran calado en el presente curso. El 86% de los movimientos tuvo como protagonistas a compradores industriales, divididos a partes iguales entre corporaciones independientes y plataformas impulsadas por capital privado, ambas con un 43%.

Los inversores financieros directos acapararon el 14% restante, según defiende el último informe sectorial de Albia IMAP.

Si nos atenemos al plano geográfico, el músculo nacional monopolizó un 86% de las compras, reduciendo a un 14% la penetración extranjera.

En este flanco exterior resalta la irrupción del conglomerado italiano Lutech, que tomó el control absoluto de la especialista española en inteligencia artificial Talentomobile para afianzar su posición en la península.

La ofensiva del capital riesgo

Es imposible obviar la influencia decisiva de los fondos de inversión en esta consolidación de la consultoría tecnológica, en tanto que el capital privado ha intervenido en el 57% de las transacciones totales.

Tras esta tendencia opera una estrategia de arbitraje financiero sostenida sobre la atomización del ecosistema TI español. Las firmas de inversión absorben consultoras de nicho de entre 50 y 100 empleados a valoraciones contenidas, habitualmente entre 5x y 7x el EBITDA, para integrarlas en macroestructuras. Esta consolidación teje gigantes corporativos preparados para futuras ventas o salidas a bolsa con múltiplos superiores que oscilan entre 10x y 14x.

Esta lógica financiera explica operaciones recientes como la de Unikal Tech Partners, sustentada por el fondo suizo Ufenau Capital Partners, que adquirió la entidad barcelonesa Xperientia. De un modo análogo, Lãberit, que meses antes abrió su accionariado a Nazca Capital, incorporó a la firma extremeña Gloin en Cáceres, mientras B2 Group (Queka) continuó su expansión regional mediante la integración de Iparcom. También destaca el desembarco de ABE Capital en LIS Data Solutions para reforzar el ámbito de la logística industrial.

A este intenso caudal se suma la influencia geopolítica de los fondos soberanos: Babel, respaldada por el vehículo de inversión de Abu Dabi Mubadala Capital, asimiló la división de consultoría de Bosonit para integrar a 240 expertos en datos e inteligencia artificial.

Maniobras en todos los casos que responden a trazados estratégicos minuciosamente calculados.

La integración de la rama de Bosonit alimenta el plan expansivo de Babel, orientado a rebasar los 1.000 millones de euros de facturación bajo su plan Hyperspace 2029.

En paralelo, Izertis avanza en su Business Plan 2030 con una doble ofensiva materializada en ACK Storm, especialista en ecosistemas en la nube con 16 millones de euros de ingresos y 50 empleados, y SADE, enfocada en soluciones para el sector energético con 4,11 millones de euros y otro medio centenar de profesionales.